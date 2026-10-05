Jesper Jensen az idény végén távozik az FTC-től – hivatalos

A játékosként Európa-bajnok, vezetőedzőként négyszeres dán bajnok, BL-bronzérmes Jesper Jensen a dán válogatott irányítása után 2025 nyarán került a Ferencváros élére.

Jensen akkor hároméves szerződést kötött a zöld-fehérekkel, a dán első idényében a Ferencváros ezüstérmes lett a bajnokságban, bronzérmes a Magyar Kupában, míg a Bajnokok Ligájában a negyeddöntőig jutott. Az FTC a jelenlegi idényben minden tétmérkőzését megnyerte. Jensen azonban családi okok miatt nem tölti ki a hároméves szerződést, és már 2027 nyarán távozik, írja a fradi.hu.

„Szeretek Budapesten élni, és szeretek a Ferencvárosnál dolgozni, de a családomnak szüksége van rám, ezért arra kértem a klubot, hogy a szerződésem lejárta előtt egy évvel távozhassak. Szomorúan hoztam meg a döntést, egyben hálás vagyok a klubnak, hogy elfogadta a kérésemet, miszerint a két év leteltével a gyermekeim és a feleségem mellett szeretnék lenni. Addig azonban örömmel és maximális elszántsággal dolgozom, mert minden vágyam történelmet írni a Fradival” – mondta a döntéséről Jensen.

A dán edző felesége, Lotte Haandbaek még 2025 februárjában szenvedett síbalesetet. Az esés következtében Haandbaek térdét meg kellett operálni, ám a műtét finoman fogalmazva sem sikerült tökéletesen. A visszavonulása után edzőként, majd középiskolai tanárként dolgozó háromgyermekes édesanyának szörnyű fájdalmai voltak a hazatérése után, és az újabb vizsgálat kiderítette: egy apró érsérülés következtében vérrögök keletkeztek a lábában. „Életveszélyes állapotban voltam” – nyilatkozta korábban Haandbaek, akit több mint tízszer operáltak meg.