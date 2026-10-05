Nemzeti Sportrádió

Jesper Jensen az idény végén távozik az FTC-től – hivatalos

B. A. P.B. A. P.
2026.10.05. 16:38
null
Jesper Jensen az idény végén távozik a Ferencvárostól (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
FTC női kézilabda Jesper Jensen FTC kézilabda
A női kézilabda NB I-ben szereplő Ferencváros a hivatalos oldalán közölte, hogy az idény végeztével Jesper Jensen vezetőedző távozik a csapat éléről.

A játékosként Európa-bajnok, vezetőedzőként négyszeres dán bajnok, BL-bronzérmes Jesper Jensen a dán válogatott irányítása után 2025 nyarán került a Ferencváros élére.

Jensen akkor hároméves szerződést kötött a zöld-fehérekkel, a dán első idényében a Ferencváros ezüstérmes lett a bajnokságban, bronzérmes a Magyar Kupában, míg a Bajnokok Ligájában a negyeddöntőig jutott. Az FTC a jelenlegi idényben minden tétmérkőzését megnyerte. Jensen azonban családi okok miatt nem tölti ki a hároméves szerződést, és már 2027 nyarán távozik, írja a fradi.hu.

„Szeretek Budapesten élni, és szeretek a Ferencvárosnál dolgozni, de a családomnak szüksége van rám, ezért arra kértem a klubot, hogy a szerződésem lejárta előtt egy évvel távozhassak. Szomorúan hoztam meg a döntést, egyben hálás vagyok a klubnak, hogy elfogadta a kérésemet, miszerint a két év leteltével a gyermekeim és a feleségem mellett szeretnék lenni. Addig azonban örömmel és maximális elszántsággal dolgozom, mert minden vágyam történelmet írni a Fradival” – mondta a döntéséről Jensen.

A dán edző felesége, Lotte Haandbaek még 2025 februárjában szenvedett síbalesetet. Az esés következtében Haandbaek térdét meg kellett operálni, ám a műtét finoman fogalmazva sem sikerült tökéletesen. A visszavonulása után edzőként, majd középiskolai tanárként dolgozó háromgyermekes édesanyának szörnyű fájdalmai voltak a hazatérése után, és az újabb vizsgálat kiderítette: egy apró érsérülés következtében vérrögök keletkeztek a lábában. „Életveszélyes állapotban voltam” – nyilatkozta korábban Haandbaek, akit több mint tízszer operáltak meg.

 

FTC női kézilabda Jesper Jensen FTC kézilabda
Legfrissebb hírek

Az utolsó másodpercekben szerzett góllal nyert az FTC a CSM Bucuresti ellen

Kézilabda
2026.10.03. 17:38

Magyar–román csatákkal folytatódik a női kézilabda BL

Kézilabda
2026.10.03. 10:10

„Az ember fontosabb, mint a kézilabda” – az Eb-t is kihagyhatja a Fradi átlövője

Kézilabda
2026.09.30. 16:25

Ismét együtt dolgozhat Jesper Jensen Henny Reistaddal – sajtóhír

Kézilabda
2026.09.29. 10:39

Kisfia tortával köszöntötte a válogatotthoz visszatérő Böde-Bíró Blankát

Kézilabda
2026.09.24. 08:50

Női kézi NB I: az MTK legyőzésével folytatta menetelését a Fradi

Kézilabda
2026.09.16. 19:37

Meg sem állt 40 gólig az FTC a szlovén bajnok ellen!

Kézilabda
2026.09.12. 15:45

Elkapta a rajtot a Ferencváros a női kézi BL-ben

Kézilabda
2026.09.08. 10:57