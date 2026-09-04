A Fiorentina az új Parma, a Juventus örül az új ékének, aláírt Robinho fia is

A Serie A-ban a Parma őrületes transzfereit a Fiorentina idézte fel leghűségesebben ezen a nyáron: a „lilákhoz” 41 játékos érkezett, mindenestől 200 millió euróért, és 40-en távoztak, holmi 28 millióért. Az utolsó órákban még középcsatárt cseréltek, Moise Keant kölcsönadták a Comónak ötmillióért, a jövő nyáron 30+3 millióért meg is kell venni őt – érkezett 18 millióért Beto a helyére, az Evertontól, mellé a két szélre a Sporting CP-től Pedro Goncalves, a Leeds Unitedtől pedig Wilfried Gnonto, a szokásos csavaros opciókkal.

Hősies alkudozásokban az AC Milan megszabadult a Samuele Ricci, Santiago Giménez, Youssouf Fofana, Rafael Leao négyestől, a Juventushoz ék és középső középpályás jött, de távozott Jonathan David – belelendült a végére a Como mellett az Atalanta is.

No és a nagy kalmár Genoa, ahol a „szokásos” angliai üzletek után leigazolták az AS Romával szakító „Fáraót”, Stephan El Shaarawyt, és kölcsönvették a Santostól a 18 éves jobbszélsőt, Robinho Juniort.

Igen, a Real Madrid, a Milan és a Manchester City volt ászának, a 42 esztendős, jelenleg a brazil börtönválogatottat erősítő Robinhónak a fiát.

Aláírási és ügynöki díjakkal együtt 1.5 milliárd eurót költöttek a Serie A csapatai ezen a nyáron erősítésekre, miközben az eladottakért 750 milliót zsebeltek be – hol van ez az angolok költekezésétől?

A nyáron legtöbbet költő csapatok. Balra pirossal a kiadott összeg euróban, mellette a játékosok száma, zölddel az eladottak ára és száma, jobb szélen a szaldó (Fotó: Transfermarkt, aláírási és ügynöki díjak, illetve adó nélkül)

A keret értéke, a keret vásárlására fordított összeg és a különbség (Transfermarkt)

A nyár legdrágább 11-es, odafért egy milanos is (Transfermarkt)

A SERIE A ÁTIGAZOLÁSAI, 2026 NYARA

ATALANTA BERGAMO

ÉRKEZETT: Gianluca Gaetano (Cagliari, 12 000 000 euró), Franck Kessié (Al-Ahli Szaúdi, i.)

Kölcsönbe: Eljif Elmasz (Leipzig, 2 000 000 euró), Jonathan Rowe (Bologna, 5 000 000 euró), Thomas Kristensen (Udinese)

Kölcsönből vissza: Vanja Vlahovics (Spezia), El Bilal Touré (Besiktas), Marco Palestra (Cagliari), Ben Godfrey (Bröndby), Ibrahim Sulemana (Cagliari), Daniel Maldini (Lazio), Giovanni Bonfanti (Spezia)

TÁVOZOTT: Marco Palestra (Chelsea, 57 000 000 euró), Marco Brescianini (Fiorentina, kölcsön után végleg, 10 000 000 euró), Berat Djimsiti (Al-Dirijah, 3 000 000), Marten de Roon (Roma, 1 000 000), Mitchel Bakker (szerződését felbontották)

Kölcsönbe: Ben Godfrey (Rangers), Giovanni Bonfanti (Las Palmas), Daniel Maldini (Cagliari, 1 000 000), El Bilal Touré (Parma, 1 500 000), Thomas Kristensen (Udinese), Ibrahim Sulemana (Sassuolo), Honest Ahanor (Crystal Palace)

Kölcsönből vissza: Yunus Musah (Milan)

FC BOLOGNA

ÉRKEZETT: Tommaso Pobega (Milan, kölcsön után végleg, 7 000 000), Rahim Alhassane (Oviedo, 3 500 000), Mikel Amondarain (Estudiantes, 10 000 000), Jay Enem (Crvena zvezda, 6 000 000), Luigi Caccavo (Lumezzane, 300 000)

Kölcsönbe: Artem Dovbik (Roma, 3 000 000), Roberto Piccoli (Fiorentina), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt, 1 000 000), Samuel Mbangula (Werder Bremen, 2 000 000)

Kölcsönből vissza: Jesper Karlsson (Utrecht), Emil Holm (Juventus), Tommaso Corazza (Cesena), Niklas Pyyhtiä (Modena), Usszama El-Azzuzi (Auxerre), Michel Aebischer (Pisa), Mihajlo Ilics (Anderlecht)

TÁVOZOTT: Giovanni Fabbian (Fiorentina, kv., 13 000 000), Michel Aebischer (Pisa, 4 500 000), Haralamposz Likojannisz (AEK Athén, i.), Remo Freuler (Olympiakosz, i.), Federico Ravaglia (Watford, 7 000 000), Santiago Castro (Roma, 36 000 000), Jhon Lucumí (Juventus, 20 100 000)

Kölcsönbe: Tommaso Corazza (Vicenza), Niklas Pyyhtiä (FC Südtirol), Benja Domínguez (Sassuolo), Thijs Dallinga (1. FC Köln, 1 000 000), Mihajlo Ilics (Cesena), Jonathan Rowe (Atalanta, 5 000 000)

Kölcsönből vissza: Simon Sohm (Fiorentina), Joao Mário (Juventus)

CAGLIARI CALCIO

ÉRKEZETT: Sebastiano Esposito (Inter, kv., 4 000 000), Giuseppe Aurelio (Spezia, 800 000), Riccardo Ciervo (Sassuolo), Roberto Gagliardini (Hellas Verona, i.), M'Bala Nzola (Fiorentina, i.)

Kölcsönbe: Alessandro Romano (Roma, 500 000), Jacopo Fazzini (Fiorentina, 800 000), Raphael Kofler (FC Südtirol), Kevin Carlos (Nice), Daniel Maldini (Atalanta, 1 000 000), Alieu Fadera (Como, 500 000), Harry Winks (Leicester City), Szugavara Jukinari (Southampton), Riccardo Ciervo (Sassuolo), Yanis Massolin (Inter)

Kölcsönből vissza: Matteo Prati (Torino), Mateusz Wieteska (Kocaelispor), Yanis Massolin (Inter)

TÁVOZOTT: Gianluca Gaetano (Atalanta, 12 000 000), Nik Prelec (Oxford United, kv., 1 000 000), Leonardo Pavoletti (szl.), Andrea Belotti (szl.), Mateusz Wieteska (Wieczysta Kraków)

Kölcsönbe: Othniël Raterink (Den Haag), Agustín Albarracín (Albacete), Matteo Prati (Santander, 500 000), Gabriele Zappa (Hellas Verona), Sebastiano Esposito (Sassuolo, 1 000 000), Kingstone Mutandwa (Servette)

Kölcsönből vissza: Michael Folorunsho (Napoli), Alberto Dossena (Como), Ibrahim Sulemana (Atalanta), Marco Palestra (Atalanta), Semih Kilicsoy (Besiktas), Luca Mazzitelli (Como)

COMO 1907

ÉRKEZETT: Álvaro Morata (Milan, kölcsön után végleg, 12 000 000), Luis Milla (Getafe, 6 000 000), Andrés Cuenca (Barcelona B, 500 000), Mattia Liberali (Catanzaro, 6 000 000), Trevoh Chalobah (Chelsea, 30 000 000), Andréa Le Borgne (Como U20)

Kölcsönbe: Kaiki (Cruzeiro), Yan Couto (Dortmund, 3 000 000), Willy Kambwala (Villarreal), Samuele Ricci (Milan, 1 500 000), Moise Kean (Fiorentina, 5 000 000), Robert Sánchez (Chelsea)

Kölcsönből vissza: Alberto Dossena (Cagliari), Fellipe Jack (Catanzaro), Andréa Le Borgne (Avellino), Stefan Posch (Mainz), Iván Azón (Ipswich), Fabio Rispoli (Catanzaro), Emil Audero (Cremonese), Alieu Fadera (Sassuolo), Luca Mazzitelli (Cagliari), Yannik Engelhardt (Borussia Mönchengladbach), Tommaso Cassandro (Catanzaro)

TÁVOZOTT: Patrick Cutrone (Monza, kölcsön után végleg, 4 000 000), Tommaso Cassandro (Palermo, 1 500 000), Ben Lhassine Kone (Frosinone, 1 300 000), Sergi Roberto (Los Angeles Galaxy, i.), Alberto Moreno (Mallorca, i.), Mërgim Vojvoda (Udinese, 1 500 000), Yannik Engelhardt (Freiburg, 7 000 000), Stefan Posch (Mainz, 4 000 000), Ali Dzsaszim (Zaho, 650 000), Luca Mazzitelli (szerződését felbontották)

Kölcsönbe: Fellipe Jack (Cremonese), Andréa Le Borgne (Hellas Verona), Andrés Cuenca (Gijón), Fabio Rispoli (FC Südtirol), Alieu Fadera (Cagliari, 500 000), Álvaro Morata (Leganés), Ignace Van der Brempt (Sassuolo), Noel Törnqvist (Monza), Nicolas Kühn (Mönchengladbach), Iván Azón (Getafe), Emil Audero (Vallecano)

Kölcsönből vissza: Henrique Menke (Internacional), Diego Carlos (Fenerbahce)

AC FIORENTINA

ÉRKEZETT: Arthur Atta (Udinese, 25 000 000), Viery (Gremio, 15 000 000), Giovanni Fabbian (Bologna, kv., 13 000 000), Marco Brescianini (Atalanta, kv., 10 000 000), Christ Inao Oulai (Trabzonspor, 26 000 000), Víctor Valdepenas (Real Madrid B, 8 000 000), Mateo Pellegrino (Parma, 22 500 000), Beto (Everton, 18 000 000)

Kölcsönbe: Radu Dragusin (Tottenham, 1 500 000), Álex Jiménez (Bournemouth, 2 000 000), Joao Mário (Juventus, 1 800 000), Pedro Goncalves (Sporting CP, 2 500 000), Franco Mastantuono (Real Madrid), Alieu Njie (Torino, 4 000 000), Wilfried Gnonto (Leeds United, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Amir Ricsardszon (Köbenhavn), Simon Sohm (Bologna), M'Bala Nzola (Sassuolo), Maat Daniel Caprini (Mantova), Matías Moreno (Levante), Jonas Harder (Padova), Filippo Distefano (Carrarese), Tommaso Rubino (Carrarese), Lorenzo Lucchesi (Monza), Lorenzo Amatucci (Las Palmas), Nicolás Valentini (Hellas Verona), Riccardo Sottil (Lecce), Alessandro Bianco (PAOK), Lucas Beltrán (Valencia), Tommaso Martinelli (Sampdoria)

TÁVOZOTT: Lorenzo Amatucci (Deportivo La Coruna, 2 500 000), Lorenzo Lucchesi (Monza, 1 000 000), Abdelhamid Szabiri (Eyüpspor, i.), Jonas Harder (FC Basel, 2 000 000), Filippo Distefano (Empoli, 250 000), Alessandro Bianco (Modena, 1 000 000), Tariq Lamptey (Queens Park, i.), Luis Balbo (Sturm Graz, 1 500 000), Riccardo Braschi (Thun, 1 000 000), Nicolás Valentini (Alavés, 3 000 000), Rolando Mandragora (Fiorentina, 5 000 000), M'Bala Nzola (Cagliari, i.)

Kölcsönből vissza: Daniele Rugani (Juventus), Manor Szolomon (Tottenham), Jack Harrison (Leeds United

Kölcsönbe: Lucas Beltrán (River Plate, 430 000), Eddy Kouadio (Monza), Tommaso Martinelli (Avellino), Tommaso Rubino (Carrarese), Jacopo Fazzini (Cagliari, 800 000), Amir Richardson (Le Havre), Robin Gosens (Schalke), Maat Daniel Caprini (Cesena), Simon Sohm (Venezia), Matías Moreno (Venezia, 500 000), Pietro Comuzzo (Torino, 1 000 000), Roberto Piccoli (Bologna), Niccolo Fortini (Torino, 1 500 000), Giovanni Fabbian (Parma, 1 000 000), Eman Kospo (Mantova), Albert Gudmundsson (Lazio), Moise Kean (Como, 5 000 000)

FROSINONE CALCIO

ÉRKEZETT: Ben Lhassine Kone (Como, kv., 1 300 000), Giacomo Cala (Cesena, 300 000), Anuar el-Azzuzi (Fortuna Düsseldorf, i.), Luis Hasa (Napoli, 2 500 000), Alessio Zerbin (Napoli, 2 000 000), Kevin Akpoguma (Hoffenheim, i.), Florian Grillitsch (Braga, i.), Romano Schmid (Werder Bremen, 8 500 000), Aleksza Terzics (RB Salzburg, 2 500 000), Omar Fajed (Fenerbahce, 500 000), Enzo Tchato (Montpellier, 800 000), Tomas Bobcek (Lechia Gdansk, 10 700 000)

Kölcsönbe: Sebastiano Desplanches (Palermo), Patrizio Masini (Genoa), Daniel Birligea (FCSB, 1 500 000)

TÁVOZOTT: Riccardo Marchizza (Vicenza, i.), Davide Biraschi (Karagümrük, 400 000)

Kölcsönből vissza: Seydou Fini (Genoa), Antonio Fiori (Mantova), Giacomo Calo (Cesena), Gabriele Calvani (Genoa)

GENOA CFC

ÉRKEZETT: Lorenzo Colombo (Milan, kv., 7 000 000), David Puczka (Juventus Next Gen, 6 000 000), Franz-Ethan Meichtry (Thun, 4 000 000), Samuel Wiafe (Modena, 3 000 000), Elias Havel (Hartberg, 2 000 000), Latif Ouedraogo (Genoa U20), Djibril Sow (Sevilla, 4 000 000), Milutin Oszmajics (Preston, 2 500 000), Marcelo Vaz (Varesina, 300 000), Joi Nuredini (Genoa U20), Cody Drameh (Hull City, 4 500 000), Stephan El Shaarawy (Roma, i.)

Kölcsönbe: Hamed Traoré (Marseille, 2 000 000), Mario Mitaj (Al-Ittihad, 2 000 000), Robinho Junior (Santos)

Kölcsönből vissza: Seydou Fini (Frosinone), Alan Matturro (Levante), Gabriele Calvani (Frosinone), Alessandro Vogliacco (PAOK), Lorenzo Venturino (Roma)

TÁVOZOTT: Jeff Ekhator (Juventus, 16 400 000), David Ankeye (Zseleznicsar Pancsevo, 500 000), Nicola Leali (Hellas Verona, i.), Ruszlan Malinovszkij (Trabzonspor, i.), Caleb Ekuban (Hellas Verona, i.), Alessandro Vogliacco (Cremonese, 150 000), Alan Matturro (Sahtar Doneck, 5 000 000), Aarón Martín (Santander, 2 000 000), Brooke Norton-Cuffy (Hull City, 14 000 000)

Kölcsönbe: Patrizio Masini (Frosinone)

Kölcsönből vissza: Nils Zätterström (Sheffield United), Maxwel Cornet (West Ham), Jean Onana (Besiktas)

INTERNAZIONALE

ÉRKEZETT: Alekszandar Sztankovics (Club Bruges, 23 000 000 euró), Manuel Akanji (Manchester City, kölcsön után végleg, 15 000 000 euró), Ivan Provedel (Lazio, 3 000 000), John Stones (Manchester City, i.), Djed Spence (Tottenham, 30 000 000), Curtis Jones (Liverpool, 30 000 000)

Kölcsönből vissza: Ebenezer Akinsanmiro (Pisa), Yanis Massolin (Modena), Kristjan Asllani (Besiktas), Benjamin Pavard (Olympique Marseille)

TÁVOZOTT: Denzel Dumfries (Real Madrid, 20 000 000), Sebastiano Esposito (Cagliari, kölcsön után végleg, 4 000 000), Franco Carboni (Parma, kölcsön után végleg, 2 500 000), Stefan de Vrij (Panathinaikosz, i.), Matteo Darmian (szl.), Francesco Acerbi (szl.), Yann Sommer (FC Bruges, i.)

Kölcsönbe: Ebenezer Akinsanmiro (Monza), Davide Frattesi (Lazio, 5 000 000), Kristjan Asllani (Al-Dzsazíra Klub, 2 000 000), Yanis Massolin (Cagliari)

JUVENTUS

ÉRKEZETT: Lois Openda (RB Leipzig, kölcsön után végleg, 42 750 000), Jeff Ekhator (Genoa, 16 400 000), Jérémie Boga (Nice, kv., 4 800 000), Zeki Celik (Roma, i.), Randal Kolo Muani (PSG, 41 200 000), Kerim Alajbegovic (Leverkusen, 32 000 000), Jhon Lucumí (Bologna, 20 100 000)

Kölcsönbe: Guglielmo Vicario (Tottenham), Kamil Grabara (Wolfsburg, 700 000), Nick Woltemade (Newcastle United, 3 600 000), Pape Matar Sarr (Tottenham, 2 800 000)

Kölcsönből vissza: Arthur Melo (Gremio), Douglas Luiz (Aston Villa), Jonas Rouhi (Carrarese), Joao Mário (Bologna), Daniele Rugani (Fiorentina), Nico González (Atlético Madrid)

TÁVOZOTT: Timothy Weah (Olympique Marseille, kv., 14 400 000), Facundo González (Santander, kv., 2 500 000), Filip Kosztics (PSV, i.), Dusan Vlahovics (Besiktas, i.), Arthur Melo (Santos, i.), Mattia Perin (Palermo, 400 000)

Kölcsönbe: Lois Openda (Lyon, 3 500 000), Joao Mário (Fiorentina, 1 800 000), Vaszilije Adzsics (Sassuolo, 500 000), Michele Di Gregorio (Bournemouth, 1 300 000), Fabio Miretti (Besiktas, 2 100 000), Jonathan David (Atlético Madrid)

Kölcsönből vissza: Emil Holm (Bologna)

LAZIO

ÉRKEZETT: Boulaye Dia (Salernitana, kv., 11 300 000), Alfonso Pedraza (Villarreal, i.), Bruno Galassi (Real Madrid C, 4 000 000), Danilho Doekhi (Union Berlin, i.), Andrea Pinamonti (Sassuolo, 3 000 000)

Kölcsönbe: Davide Frattesi (Inter, 5 000 000), Josip Sutalo (Ajax, 3 000 000), Albert Gudmundsson (Fiorentina)

Kölcsönből vissza: Hrisztosz Mandasz (Bournemouth), Romano Floriani Mussolini (Cremonese), Gabriele Artistico (Spezia)

TÁVOZOTT: Mario Gila (Milan, 30 000 000), Ivan Provedel (Inter, 3 000 000), Toma Basic (Venezia, i.), Pedro (szl.), Elseid Hysaj (szl.), Gabriele Artistico (Padova, 3 000 000), Samuel Gigot (szerződését felbontották)

Kölcsönbe: Petar Ratkov (Levante, 2 000 000), Boulaye Dia (Rennes, 2 000 000)

Kölcsönből vissza: Daniel Maldini (Atalanta)

US LECCE

ÉRKEZETT: Willem Geubbels (Paris FC, 4 600 000), Amar Fatah (Troyes, 1 400 000), Francesco Camarda (Milan, kv., 3 000 000), Koël Monteiro (Young Boys, 3 000 000)

Kölcsönbe: Ivan Ilics (Torino), Ali Dembélé (Torino)

Kölcsönből vissza: Mohamed Kaba (Nantes), Jusszef Maleh (Cremonese), Christ-Owen Kouassi (Laval)

TÁVOZOTT: Giacomo Faticanti (Juventus Next Gen, kv., 1 000 000), Ylber Ramadani (Corum, 1 000 000), Thórir Jóhann Helgason (Venezia, i.), Christian Früchtl (Salzburg, 1 000 000), Lameck Banda (Sehli, 1 450 000), Francesco Camarda (Milan, 4 350 000)

Kölcsönbe: Filip Marchwinski (Cracóvia), Álex Sala (Mallorca), Christ-Owen Kouassi (Grenoble)

Kölcsönből vissza: Riccardo Sottil (Fiorentina), Valid Cseddira (Napoli)

AC MILAN

ÉRKEZETT: Goncalo Ramos (PSG, kv., 74 000 000), Mario Gila (Lazio, 30 000 000), Sankhoun Diawara (Troyes, 2 000 000), Diego Moreira (Strasbourg, 50 000 000), Andrej Kosztics (Partizan Belorad, 3 500 000), Francesco Camarda (Lecce, 4 350 000)

Kölcsönbe: Costantino Favasuli (Catanzaro, 1 000 000), Omari Hutchinson (Nottingham, 4 200 000)

Kölcsönből vissza: Iszmael Bennaszer (Dinamo Zagreb), Alphadjo Cisse (Catanzaro), Kevin Zeroli (Juve Stabia), Samuel Chukwueze (Fulham), Yunus Musah (Atalanta), Warren Bondo (Cremonese), Filippo Terracciano (Cremonese), Christian Comotto (Spezia)

TÁVOZOTT: Álex Jiménez (Bournemouth, kv., 18 500 000), Álvaro Morata (Como, kv., 12 000 000), Tommaso Pobega (Bologna, kv., 7 000 000), Lorenzo Colombo (Genoa, kv., 7 000 000), Francesco Camarda (Lecce, 3 000 000), Iszmael Bennaszer (szerződését felbontották), Rafael Leao (Galatasaray, 38 000 000)

Kölcsönbe: Zachary Athekame (Lyon), David Odogu (Toulouse), Andrej Kosztics (Sparta Rotterdam), Christopher Nkunku (Leipzig, 3 000 000), Samuele Ricci (Como, 1 500 000), Santiago Giménez (Porto), Youssouf Fofana (Sevilla)

Kölcsönből vissza: Niclas Füllkrug (West Ham)

AC MONZA

ÉRKEZETT: Patrick Cutrone (Como, kv., 4 000 000), Foe Ondoa (Estoril U23, 1 500 000), Lorenzo Lucchesi (Fiorentina, kv., 1 000 000), Gustavo Varela (Benfica B, 2 500 000), Idrissa Touré (Pisa, 2 300 000), Exequiel Zeballos (Boca Juniors, 4 500 000)

Kölcsönbe: Eddy Kouadio (Fiorentina), Ricardo Mangas (Sporting CP), Ebenezer Akinsanmiro (Inter), Jay Robinson (Southampton), Michael Folorunsho (Napoli, 500 000), Cyril Ngonge (Napoli, 1 000 000), Noel Törnqvist (Como), Jan Ziolkowski (Roma, 500 000), Szaba Goglicsidze (Monza)

Kölcsönből vissza: Alessandro Sorrentino (Padova)

TÁVOZOTT: Hernani (Palermo, 1 000 000), Alessandro Sorrentino (Padova), Luca Ravanelli (Sampdoria, 300 000), Mirko Maric (NK Lokomotiva Zagreb, i.), Andrea Petagna (Pisa, i.), Pedro Obiang (visszavonult)

Kölcsönbe: Filippo Delli Carri (Sampdoria)

Kölcsönből vissza: Agustín Álvarez (Sassuolo), Giuseppe Caso (Modena)

SSC NAPOLI

ÉRKEZETT: Rasmus Höjlund (Manchester United, kv., 44 000 000), Alisson Santos (Sporting CP, kv., 16 500 000), Vanja Milinkovics-Szavics (Torino, kv., 6 000 000), Mattia Esposito (Sorrento, 700 000)

Kölcsönbe: Benoit Badiashile (Chelsea, 3 000 000), Costantino Favasuli (Catanzaro, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Valid Cseddira (Lecce), Lorenzo Lucca (Nottingham), Noa Lang (Galatasaray), Cyril Ngonge (Espanyol), Luca Marianucci (Torino), Giuseppe Ambrosino (Modena), Alessio Zerbin (Cremonese), Emanuele Rao (Bari), Jesper Lindström (Wolfsburg), Michael Folorunsho (Cagliari), Rafa Marín (Villarreal), Jens Cajuste (Ipswich Town), Nosa Edward Obaretin (Empoli), Luis Hasa (Carrarese), Alessio Zerbin (Cremonese)

TÁVOZOTT: Giovanni Simeone (Torino, kv., 7 200 000), ), Alessandro Zanoli (Udinese, kv., 5 000 000), Juan Jesus (Venezia, i.), Luis Hasa (Frosinone, 2 500 000), Alessio Zerbin (Frosinone, 2 000 000), Miguel Gutiérrez (Leverkusen, 26 000 000), Romelu Lukaku (Fenerbahce, 6 000 000), Valid Cseddira (Avellino, 2 500 000)

Kölcsönből vissza: Eljif Elmasz (RB Leipzig)

Kölcsönbe: Michael Folorunsho (Monza, 500 000), Emanuele Rao (Pisa, 1 000 000), Nosa Edward Obaretin (Lorient, 350 000), Cyril Ngonge (Monza, 1 000 000), Pasquale Mazzocchi (Venezia, 500 000), Jesper Lindström (RB Salzburg), Jens Cajuste (Málaga)

PARMA CALCIO 1913

ÉRKEZETT: Hans Nicolussi Caviglia (Venezia, kv., 6 000 000), Giovanni Daffara (Juventus Next Gen, 6 000 000), Benja Cremaschi (Inter Miami, kv., 4 000 000), Franco Carboni (Inter, kv., 2 500 000), Daniel Mikolajewski (Parma U20), Ousmane Diallo (Dortmund II, 1 500 000), Ajmen Zuin (Inter U20, 500 000), David Romero (Tigre, 7 000 000)

Kölcsönbe: El Bilal Touré (Atalanta, 1 500 000), Giovanni Fabbian (Fiorentina, 1 000 000), Diego Carlos (Fenerbahce)

Kölcsönből vissza: Adrian Benedyczak (Kasimpasa), Rachid Kouda (Mantova), Tjas Begic (Sampdoria), Balogh Botond (Kocaelispor), Antoine Joujou (Famalicao)

TÁVOZOTT: Tjas Begic (Sampdoria, 1 200 000), Nahuel Estévez (Palermo, i.), Adrian Benedyczak (Kasimpasa, 4 000 000), Mateo Pellegrino (Fiorentina, 22 500 000), Szuzuki Zion (Aston Villa, 30 000 000), Antoine Joujou (Nantes, 1 000 000), Alessandro Circati (Benfica, 18 000 000), Balogh Botond (Westerlo, 500 000)

Kölcsönbe: Daniel Mikolajewski (Luzern), Jacob Ondrejka (Groningen), Rachid Kouda (Mantova), Oliver Sörensen (Celtic)

Kölcsönből vissza: Gaetano Oristanio (Venezia), Gabriel Strefezza (Olympiakosz)

AS ROMA

ÉRKEZETT: Donyell Malen (Aston Villa, kv., 25 000 000), Daniele Ghilardi (Hellas Verona, kv., 8 000 000), Konsztantinosz Kulierakisz (Wolfsburg, 16 500 000), Santiago Castro (Bologna, 36 000 000), Nahuel Molina (Atlético Madrid, 13 000 000), Rodrigo Mora (Porto, 25 000 000), Marten de Roon (Atalanta, 1 000 000)

Kölcsönbe: Leonardo Balerdi (Marseille, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Devis Vásquez (Besiktas), Riccardo Pagano (Bari), Alessandro Romano (Spezia), Anassz Szalah-Eddin (PSV), Luigi Cherubini (Sampdoria), Marash Kumbulla (Mallorca), Mattia Mannini (Juve Stabia)

TÁVOZOTT: Buba Sangaré (Elche, kv., 4 500 00), Szaud Abdulhamid (Lens, kv., 3 500 000), Eldor Shomurodov (Basaksehir, kv., 2 800 000), Stephan El Shaarawy (Genoa, i.), Zeki Celik (Juventus, i.)

Kölcsönből vissza: Evan Ferguson (Brighton), Konsztantinosz Cimikasz (Liverpool), Lorenzo Venturino (Genoa), Bryan Zaragoza (Bayern München)

Kölcsönbe: Alessandro Romano (Cagliari, 500 000), Artem Dovbik (Bologna, 3 000 000), Marash Kumbulla (Rayo Vallecano), Angelino (Deportivo La Coruna), Luigi Cherubini (Benevento), Riccardo Pagano (Cesena), Jan Ziolkowski (Monza, 500 000), Mattia Mannini (Benevento), Robinio Vaz (Hull City, 2 000 000), Neil el-Ajnaui (RB Leipzig, 4 000 000)

US SASSUOLO

ÉRKEZETT: Arijanet Murics (Ipswich, kv., 7 000 000), Sebastian Walukiewicz (Torino, kv., 5 000 000), Duje Caleta-Car (Lyon, i.)

Kölcsönbe: Vaszilije Adzsics (Juventus, 500 000), Kieron Bowie (Hellas Verona), Benja Domínguez (Bologna), Rafa Obrador (Benfica), Fedde Leysen (Union SG), Sebastiano Esposito (Cagliari, 1 000 000), Ignace Van der Brempt (Como), Ibrahim Sulemana (Atalanta)

Kölcsönből vissza: Filippo Missori (Avellino), Laurs Skjellerup (Spezia), Cas Odenthal (Bari), Nicholas Pierini (Sampdoria), Justin Kumi (Avellino), Janis Antiste (Rapid Wien), Patrick Nuamah (Catanzaro), Riccardo Ciervo (Cesena), Samuele Mulattieri (Deportivo La Coruna), Agustín Álvarez (Monza)

TÁVOZOTT: Ruan (Atlético Mineiro, kv., 3 500 000), Tarik Muharemovic (Leeds United, 37 000 000), Luca Moro (Padova), Andrea Pinamonti (Lazio, 3 000 000)

Kölcsönből vissza: Aster Vranckx (Wolfsburg), Woyo Coulibaly (Leicester), M'Bala Nzola (Fiorentina), Ulisses Garcia (Olympique Marseille), Pedro Felipe (Juventus Next Gen)

Kölcsönbe: Samuele Mulattieri (Hellas Verona), Justin Kumi (Juve Stabia), Janis Antiste (Górnik Zabrze), Agustín Álvarez (Talleres), Patrick Nuamah (Sabadell), Filippo Missori (Avellino), Riccardo Ciervo (Cagliari)

FC TORINO

ÉRKEZETT: Giovanni Simeone (Napoli, kv., 7 200 000), Tino Anjorin (Empoli, kv., 4 500 000), Sandro Kulenovic (Dinamo Zagreb, kv., 3 000 000), Diego Mascardi (Spezia, 1 600 000), Kian Fitz-Jim (Ajax, 2 500 000), Eray Cömert (Valencia, i.), Rolando Mandragora (Fiorentina, 5 000 000), Nathan Patterson (Everton, i.)

Kölcsönbe: Gaetano Oristanio (Venezia), Pietro Comuzzo (Fiorentina, 1 000 000), Niccolo Fortini (Fiorentina, 1 500 000), Lucas Perri (Leeds United, 1 000 000), Rafik Belgali (Hellas Verona, 1 000 000), Daniel Braganca (Sporting CP, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Ali Dembélé (Mantova), Alessandro Dellavalle (Modena)

TÁVOZOTT: Vanja Milinkovics-Szavics (Napoli, kv., 6 000 000), Sebastian Walukiewicz (Sassuolo, kv., 5 000 000), Demba Seck (Partizan Beograd, kv., 1 400 000), Valentino Lazaro (Al-Ain, i.), Guillermo Maripán (Internacional, i.), Adrien Tameze (szl.), Marcus Pedersen (Olympiakosz, 6 000 000)

Kölcsönből vissza: Enzo Ebosse (Udinese), Luca Marianucci (Napoli), Matteo Prati (Cagliari), Rafa Obrador (Benfica), Niels Nkounkou (Eintracht Frankfurt)

Kölcsönbe: Sergiu Perciun (Ascoli), Alessandro Dellavalle (Padova), Matteo Brezzo (Chisola), Ivan Ilics (Lecce), Alieu Njie (Fiorentina, 4 000 000), Ali Dembélé (Lecce)

UDINESE CALCIO

ÉRKEZETT: Idrissa Gueye (Metz, kv., 6 000 000), Nicolo Zaniolo (Galatasaray, kv., 5 000 000), Alessandro Zanoli (Napoli, kv., 5 000 000), Unai Gómez (Athletic Bilbao, 4 500 000), Omar Traoré (Heidenheim, i.), Giorgi Csakvetadze (Watford, 2 550 000), Mërgim Vojvoda (Como, 1 500 000), Bartosz Mrozek (Lech Poznan, 1 400 000), Lazar Jovanovics (VfB Stuttgart, 6 500 000)

Kölcsönből vissza: Enzo Ebosse (Torino), Rui Modesto (Palermo ), Szaba Goglicsidze (Watford), James Abankwah (Watford), Leonardo Buta (Rio Ave), Sandi Lovric (Hellas Verona), Iker Bravo (Las Palmas), Matteo Palma (Sampdoria), David Pejicic (NK Maribor), Simone Pafundi (Sampdoria), Martín Payero (Cremonese), Luca Kjerrumgaard (Watford)

TÁVOZOTT: Arthur Atta (Fiorentina, 25 000 000), Razvan Sava (Universitatea Craiova, 2 500 000), Kingsley Ehizibue (szl.), Omar Traoré (Watford), Luca Kjerrumgaard (Watford), Iker Bravo (Watford, 3 800 000), Martín Payero (Watford, 4 000 000), Leonardo Buta (Red Star, 2 000 000), Rui Modesto (Vancouver Whitecaps)

Kölcsönbe: Alessandro Nunziante (Arezzo), Jordan Zemura (Watford), Simone Pafundi (Catanzaro), Damián Pizarro (Audax Italiano), Thomas Kristensen (Atalanta), Adam Buksa (Mallorca), Abdoulaye Camara (Ajax II), Szaba Goglicsidze (Monza), Branimir Mlacic (Watford)

VENEZIA FC

ÉRKEZETT: Albion Rrahmani (Sparta Praha, 7 500 000), Armel Bella-Kotchap (Hellas Verona, 7 000 000), Kornel Lisman (Lech Poznan, 2 500 000), Ale Gomes (Zaragoza, 2 000 000), Bartol Franjic (Wolfsburg, kv., 1 250 000), Lorenzo Berardi (Pescara, 1 000 000), Mattia Compagnon (Juventus Next Gen, kv., 1 000 000), Alessio Pozzi (Vis Pesaro, 100 000), Toma Basic (Lazio, i.), Thórir Jóhann Helgason (Lecce, i.), Thierry Correia (Valencia, i.), Akor Adams (Sevilla, 16 000 000), Reduan Halhal (Mechelen, 5 000 000), Lorenzo Montipo (Hellas Verona, 250 000), Juan Jesus (Napoli, i.)

Kölcsönbe: Simon Sohm (Fiorentina), Matías Moreno (Fiorentina, 500 000), Pasquale Mazzocchi (Napoli, 500 000), Toni Fernández (Barcelona)

Kölcsönből vissza: Gaetano Oristanio (Parma), Daniel Fila (Empoli), Junior Ligue (Mantova), Lamine Fanne (Pescara), Alvin Okoro (Juve Stabia)

TÁVOZOTT: Issa Doumbia (Sporting CP, 20 530 000), Hans Nicolussi Caviglia (Parma, kv., 6 000 000), Michael Svoboda (Brighton, 5 000 000), Nunzio Lella (Hellas Verona, 250 000), Marko Farji (Heerenveen)

Kölcsönbe: Seid Korac (Hellas Verona), Gaetano Oristanio (Torino), Daniel Fila (Avellino), Mattia Compagnon (Hellas Verona), Alvin Okoro (FC Südtirol), Emil Bohinen (Cesena)

AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK:

PISA SPORTING CLUB

ÉRKEZETT: Felipe Loyola (Independiente, 5 500 000), Michel Aebischer (Bologna, kv., 4 500 000), Tommaso Marras (Mantova, 2 800 000), Daniel Denoon (Zürich, 1 000 000), Giuseppe Leone (Juve Stabia, 1000), Ichem Ferrah (Lille, 2 000 000), Omar Correia (Juve Stabia, 3 500 000), Alessandro Confente (Juve Stabia, 500 000), Andrea Petagna (Monza, i.), Filippo Pittarello (Catanzaro, 2 000 000)

Kölcsönbe: Simone Zanon (Carrarese), Emanuele Rao (Napoli, 1 000 000), Simone Zanon (Carrarese)

Kölcsönből vissza: Tomás Esteves (Bari)

TÁVOZOTT: Alexander Lind (Nordsjaelland, kv., 3 200 000), Pietro Beruatto (Benevento, 500 000), Alessandro Arena (Arezzo, 220 000), Marius Marin (Al-Naszr, i.), Juan Cuadrado (szl.), Raúl Albiol (szl.), Pietro Beruatto (Benevento, 500 000), Rafiu Durosinmi (Genk, 10 500 000), Idrissa Touré (Monza, 2 300 000), Michel Aebischer (Union Berlin, 3 500 000), Adrian Semper (Al-Fateh, 1 300 000)

Kölcsönbe: Filip Stojilkovic (FC Rapid, 200 000), Henrik Meister (Derby County, 1 500 000)

Kölcsönből vissza: Ebenezer Akinsanmiro (Inter), Samuel Iling-Junior (Aston Villa), Calvin Stengs (Feyenoord), Lorran (Flamengo), Felipe Loyola (Independiente)

HELLAS VERONA

ÉRKEZETT: Salvatore Cerbone (Casarano, 1 200 000), Nicola Leali (Genoa, i.), Ioan Vermesan (Hellas Verona U20), Kacper Sezonienko (Lechia Gdansk, 1 000 000), Nunzio Lella (Venezia, 250 000), Caleb Ekuban (Genoa, i.),

Kölcsönbe: Seid Korac (Venezia), Mattia Compagnon (Venezia), Andréa Le Borgne (Como), Gabriele Zappa (Cagliari), Samuele Mulattieri (Sassuolo)

Kölcsönből vissza: Grigoris Kastanos (Aris Limassol), Nicolo Calabrese (Carrarese)

TÁVOZOTT: Daniele Ghilardi (Roma, kv., 8 000 000), Armel Bella-Kotchap (Venezia, 7 000 000), Mathis Lambourde (Servette, 2 300 000), Pol Lirola (szl.), Jean-Daniel Akpa Akpro (szl.), Lorenzo Montipo (Venezia, 250 000), Roberto Gagliardini (Cagliari, i.), Daniel Oyegoke (Lincoln City)

Kölcsönből vissza: Sandi Lovric (Udinese), Nicolás Valentini (Fiorentina), Victor Nelsson (Galatasaray), Gift Orban (Hoffenheim), Moataszem Al-Muszrati (Besiktas)

Kölcsönbe: Kieron Bowie (Sassuolo), Cheikh Niasse (Genclerbirligi), Rafik Belgali (Torino, 1 000 000)

US CREMONESE

ÉRKEZETT: Tommaso Berti (Cesena, 2 700 000), Simone Pontisso (Catanzaro, 1 250 000), Fabio Gerli (Modena, 400 000), Alessandro Vogliacco (Genoa, 150 000), Salvatore Elia (Empoli, 1 500 000)

Kölcsönbe: Fellipe Jack (Como), Samuele Mulattieri (Sassuolo), Adin Licina (Juve Next Gen)

Kölcsönből vissza: Manuel De Luca (Modena), Luca Zanimacchia (Modena), Marco Nasti (Empoli), Felix Afena-Gyan (Amed)

TÁVOZOTT: Luca Zanimacchia (Padova), Marco Silvestri (Karagümrük, i.), Federico Ceccherini (Castellón, i.), Jamie Vardy (szl.), David Okereke (Benevento, i.), Felix Afena-Gyan (Igdir), Antonio Sanabria (Internacional, 1 800 000)

Kölcsönből vissza: Jusszef Maleh (Lecce), Romano Floriani Mussolini (Lazio), Emil Audero (Como), Alessio Zerbin (Napoli), Filippo Terracciano (Milan), Warren Bondo (Milan), Martín Payero (Udinese), Faris Moumbagna (Olympique Marseille), Mikayil Faye (Rennes)



Vastaggal az utolsó öt nap igazolásai, lezárva csütörtökön.