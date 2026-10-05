Nemzeti Sportrádió

Bottas kerékpárral érkezik Malajziából a Szingapúri Nagydíjra

2026.10.05. 16:44
Fotó: Getty Images
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F1 Valtteri Bottas Formula-1 Szingapúri Nagydíj Cadillac
Kerékpárral vágott neki a Malajzia és Szingapúr közötti útnak Valteri Bottas, a Formula–1-es Cadillac pilótája.

A karrierje során tíz F1-es futamgyőzelmet arató finn versenyző az Instagram-oldalán számolt be arról, hogy két keréken indult útnak, és az első napon 56.6 kilométert tett meg bő két óra alatt, terepen. Bottasra – aki köztudottan imádja a kerékpársportot, és néha maga is indul versenyeken – közel 400 kilométeres út vár.

Az idei 17. versenyhétvégére péntektől vasárnapig kerül sor Szingapúr híres utcai pályáján.

 

F1 Valtteri Bottas Formula-1 Szingapúri Nagydíj Cadillac
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