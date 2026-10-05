Nyolc év után nem kínai asztaliteniszező vezeti a férfi világranglistát

A májusban világbajnok kínai Vang Csu-csin a második helyre szorult az új rangsorban, az élen pedig immár a japán Macusima Szora áll. Legutóbb 2018-ban fordult elő, hogy nem kínai játékos vezette a listát, akkor a német Timo Boll állt az első helyen. A 19 éves Macusima 1980 júliusa óta az első japán a rangsor élén, és 2000 óta ő az ötödik nem kínai világelső: az elmúlt 26 évben Boll mellett a szintén német Dimitrij Ovtcharov, valamint az osztrák Werner Schlager és a fehérorosz Uladzimir Szamszonau nevével is kezdődött a lista.

A sportág kínai hegemóniája megrendülni látszik, erre utal az is, hogy az idén 26 év után szenvedett ismét vereséget világbajnokságon az ázsiai nagyhatalom válogatottja, továbbá hogy két hete, az Ázsiai Játékok döntőjében a férficsapat 3:2-re kikapott a japánoktól.

A friss rangsorban a legjobb magyar férfijátékos, András Csaba három helyet javítva az 52. pozíciót foglalja el, ami új karriercsúcs.