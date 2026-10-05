Célegyenesben Harry Kane bajor szerződéshosszabbítása – sajtóhír
Megszületett az elvi ún. áttörés Harry Kane szerződéshosszabbítását illetően – írja a német Sky Sport átigazolási guruja, Florian Plettenberg.
A német riporter szerint a 33 éves center új kontraktusa 2029-ig szól majd, jelenleg az utolsó részleteket tisztázzák a felek. Noha az aláírás még nincs napirenden, Plettenberg amondó, hogy Kane mindig is a hosszabbításban gondolkodott.
Az angol válogatott támadó a jelenlegi idényben hét tétmeccsen ugyanennyi kanadai pontnál jár a Bayern Münchenben.
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