Célegyenesben Harry Kane bajor szerződéshosszabbítása – sajtóhír

A német riporter szerint a 33 éves center új kontraktusa 2029-ig szól majd, jelenleg az utolsó részleteket tisztázzák a felek. Noha az aláírás még nincs napirenden, Plettenberg amondó, hogy Kane mindig is a hosszabbításban gondolkodott.

Az angol válogatott támadó a jelenlegi idényben hét tétmeccsen ugyanennyi kanadai pontnál jár a Bayern Münchenben.