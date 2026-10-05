„Nem normális, hogy egy rajtot azért halasztanak el, mert szoftverprobléma lép fel” – így az F1-es szakértőnk
Sorra álltak meg vagy lassultak le az autók a hétvégi Bahreini Nagydíj eleve eső miatt csúsztatott rajtja előtti felvezető körben. Aztán jött egy nagyjából egyórás, információínséges várakozás, majd pedig egy összességében jó futam, amelynek végén Max Verstappen és Kimi Antonelli örülhetett. A malajziai futamon történteket szakírónkkal, az M4 Sport szakértőjével, Zsoldos Barnával elemeztük.
BAHREINI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Max Verstappen
|Red Bull-Ford
|1:47:14.808
|2.
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|2.307 mp h.
|3.
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|4.919 mp h.
|4.
|Charles Leclerc
|Ferrari
|7.258 mp h.
|5.
|Isack Hadjar
|Red Bull-Ford
|8.571 mp h.
|6.
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|9.454 mp h.
|7.
|Liam Lawson
|Racing Bulls-Ford
|12.753 mp h.
|8.
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|13.372 mp h.
|9.
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|13.993 mp h.
|10.
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|15.928 mp h.
|11.
|Nico Hülkenberg
|Audi
|17.404 mp h.
|12.
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|18.052 mp h.
|13.
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|18.997 mp h.
|14.
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|22.305 mp h.
|15.
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|22.532 mp h.
|16.
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|23.315 mp h.
|17.
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|25.431 mp h.
|18.
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|28.233 mp h.
|19.
|Sergio Pérez
|Cadillac-Ferrari
|29.310 mp h.
|20.
|George Russell
|Mercedes
|6 kör h.
|FELADTÁK
|megtett körök
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|41
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|7
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|320
|2.
|George Russell
|236
|3.
|Lewis Hamilton
|214
|4.
|Charles Leclerc
|191
|5.
|Lando Norris
|188
|6.
|Max Verstappen
|188
|7.
|Oscar Piastri
|128
|8.
|Isack Hadjar
|96
|9.
|Liam Lawson
|65
|10.
|Pierre Gasly
|41
|11.
|Arvid Lindblad
|38
|12.
|Franco Colapinto
|27
|13.
|Oliver Bearman
|20
|14.
|Gabriel Bortoleto
|10
|15.
|Esteban Ocon
|7
|16.
|Fernando Alonso
|7
|16.
|Nico Hülkenberg
|7
|18.
|Carlos Sainz
|7
|19.
|Alexander Albon
|5
|20.
|Cunoda Juki
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|556
|2.
|Ferrari
|405
|3.
|McLaren-Mercedes
|316
|4.
|Red Bull-Ford
|298
|5.
|Racing Bulls-Ford
|90
|6.
|Alpine-Mercedes
|68
|7.
|Haas-Ferrari
|27
|8.
|Audi
|17
|9.
|Williams-Mercedes
|12
|10.
|Aston Martin-Honda
|7
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
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