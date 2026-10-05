Nemzeti Sportrádió

„Nem normális, hogy egy rajtot azért halasztanak el, mert szoftverprobléma lép fel” – így az F1-es szakértőnk

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.10.05. 17:55
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Szép sorban a boxba... (Fotó: Getty)
Címkék
F1 Bahreini Nagydíj Kimi Antonelli Malajzia Max Verstappen Zsoldos Barna FIA
Sorra álltak meg vagy lassultak le az autók a hétvégi Bahreini Nagydíj eleve eső miatt csúsztatott rajtja előtti felvezető körben. Aztán jött egy nagyjából egyórás, információínséges várakozás, majd pedig egy összességében jó futam, amelynek végén Max Verstappen és Kimi Antonelli örülhetett. A malajziai futamon történteket szakírónkkal, az M4 Sport szakértőjével, Zsoldos Barnával elemeztük.
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BAHREINI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

  1.Max VerstappenRed Bull-Ford1:47:14.808
  2.Kimi AntonelliMercedes2.307 mp h.
  3.Lewis HamiltonFerrari4.919 mp h.
  4.Charles LeclercFerrari7.258 mp h.
  5.Isack HadjarRed Bull-Ford8.571 mp h.
  6.Oscar PiastriMcLaren-Mercedes9.454 mp h.
  7.Liam LawsonRacing Bulls-Ford12.753 mp h.
  8.Fernando AlonsoAston Martin-Honda13.372 mp h.
  9.Lando NorrisMcLaren-Mercedes13.993 mp h.
10.Arvid LindbladRacing Bulls-Ford15.928 mp h.
11.Nico HülkenbergAudi17.404 mp h.
12.Lance StrollAston Martin-Honda18.052 mp h.
13.Franco ColapintoAlpine-Mercedes18.997 mp h.
14.Oliver BearmanHaas-Ferrari22.305 mp h.
15.Esteban OconHaas-Ferrari22.532 mp h.
16.Pierre GaslyAlpine-Mercedes23.315 mp h.
17.Carlos SainzWilliams-Mercedes25.431 mp h.
18.Gabriel BortoletoAudi28.233 mp h.
19.Sergio PérezCadillac-Ferrari29.310 mp h.
20.George RussellMercedes6 kör h.
 FELADTÁK megtett körök
 Alexander AlbonWilliams-Mercedes41
 Valtteri BottasCadillac-Ferrari7

 

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKPONT
  1. Kimi Antonelli320
  2. George Russell236
  3. Lewis Hamilton214
  4. Charles Leclerc191
  5. Lando Norris188
  6. Max Verstappen188
  7. Oscar Piastri128
  8. Isack Hadjar  96
  9. Liam Lawson  65
10. Pierre Gasly  41
11. Arvid Lindblad  38
12. Franco Colapinto  27
13. Oliver Bearman  20
14. Gabriel Bortoleto  10
15. Esteban Ocon    7
16. Fernando Alonso    7
16. Nico Hülkenberg    7
18. Carlos Sainz    7
19. Alexander Albon    5
20. Cunoda Juki    1
KONSTRUKTŐRÖK 
  1. Mercedes556
  2. Ferrari405
  3. McLaren-Mercedes316
  4. Red Bull-Ford298
  5. Racing Bulls-Ford  90
  6. Alpine-Mercedes  68
  7. Haas-Ferrari  27
  8. Audi  17
  9. Williams-Mercedes  12
10. Aston Martin-Honda    7
11. Cadillac-Ferrari    0

 

F1 Bahreini Nagydíj Kimi Antonelli Malajzia Max Verstappen Zsoldos Barna FIA
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