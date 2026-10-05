Nemzeti Sportrádió

Taroltak az Abe testvérek: Uta hatodszor, Hifumi ötödször aranyérmes a cselgáncs-vb-n

2026.10.05. 17:45
Fotó: Getty Images
Címkék
Abe Uta cselgáncs-vb Abe Hifumi
A japán Abe testvérek taroltak hétfőn a baki cselgáncs-világbajnokságon, az 52 kilogrammos Uta a hatodik, a 66 kilós Hifumi pedig az ötödik aranyérmét gyűjtötte be a világeseményen.

A 26 éves Uta a döntőben intésekkel verte a spanyol Ariane Toro Solert, és 2018, 2019, 2022, 2023 és 2025 után állhatott fel újra a dobogó tetejére. Emellett 2021-ben olimpiai bajnok lett hazájában, és két ötkarikás bronza is van vegyes csapatversenyben.

Három évvel idősebb bátyja, Hifumi szintén spanyol ellenféllel csapott össze a fináléban David Garcia Torne személyében, és egy válldobásra kapott ipponnal győzött. A kétszeres olimpiai aranyérmes klasszis 2017, 2018, 2022 és 2023 után lett ismét világbajnok.

 

Abe Uta cselgáncs-vb Abe Hifumi
Legfrissebb hírek

Gyertyás Róza hetedik lett a cselgáncs-világbajnokságon

Egyéb egyéni
5 órája

Pupp Réka és Gyertyás Róza is bejutott a legjobb 16 közé a cselgáncs-vb-n

Egyéb egyéni
7 órája

Két 60 kilósunk hamar búcsúzott a cselgáncs-vb nyitó napján

Egyéb egyéni
22 órája

Pupp Réka: Bízom benne, hogy a versenynapon összeáll a kép

Egyéb egyéni
Tegnap, 11:40

Cselgáncs-vb: Feczkó Csanád az első, Andrási Márton a második fordulóban búcsúzott

Egyéb egyéni
Tegnap, 10:37

Bor Barna: Nem bravúr, hanem bravúrok kellenek a cselgáncs-vb-n

Egyéb egyéni
Tegnap, 9:15

Cselgáncs: Teddy Riner sérülés miatt nem indul a világbajnokságon

Egyéb egyéni
2026.09.05. 14:52

„Kellenek olyan versenyzők, akik utat mutatnak” – a Nemzetközi Cselgáncsszövetség skót főtitkára az NS-nek

Egyéb egyéni
2025.10.29. 07:55