Taroltak az Abe testvérek: Uta hatodszor, Hifumi ötödször aranyérmes a cselgáncs-vb-n

A 26 éves Uta a döntőben intésekkel verte a spanyol Ariane Toro Solert, és 2018, 2019, 2022, 2023 és 2025 után állhatott fel újra a dobogó tetejére. Emellett 2021-ben olimpiai bajnok lett hazájában, és két ötkarikás bronza is van vegyes csapatversenyben.

Három évvel idősebb bátyja, Hifumi szintén spanyol ellenféllel csapott össze a fináléban David Garcia Torne személyében, és egy válldobásra kapott ipponnal győzött. A kétszeres olimpiai aranyérmes klasszis 2017, 2018, 2022 és 2023 után lett ismét világbajnok.