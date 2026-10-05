Brisbane 2032: a szervezőket nem zavarja, hogy idő előtt megismerte a világ a logókat

Az olimpiai jelkép egy rózsaszín kakadut ábrázol, míg a paralimpiai változat egy sárga tarajút, amely a Queensland szövetségi államra jellemző elemeket tükrözi. Egy technikai malőr miatt viszont már pénteken mindenki láthatta őket, mert az esemény YouTube-csatornájára kikerült az emblémát magyarázó videó.

Tim Mander, a szervezőbizottság alelnöke és Brent Hill marketingigazgató elmondták: a véletlen közzététel kellemes meglepetésnek bizonyult. Hill örömmel fogadta a váratlan lehetőséget, megjegyezve, hogy "hihetetlen volt a publicitás".

„Az emblémák lehetőséget kínálnak az olimpiai játékok egyedi jellegének népszerűsítésére, és arra ösztönzik a világot, hogy többet tudjon meg az eseményről, látogasson el a helyszínre, és részese legyen egy semmihez sem fogható rendezvénynek” – fogalmazott a hétfő esti bemutató előtt Andrew Liveris, a Brisbane 2032 elnöke.

A két kakadu a kenguruval, koalával és egy helyi madárral, az ausztráliai fehér ibisszel szemben győzött" a kiválasztáskor.

„Azt a Brisbane-t tükrözik, amelyet az emberek ismernek és szeretnek: élénk, szívós, összetartó, barátságos, játékos és egy csipetnyit csintalan. Kevesebb mint hat év van hátra, és már készülünk arra, hogy vendégül lássuk a világot” – mondta Adrian Schrinner, Brisbane polgármestere.

A 2032-es, brisbane-i olimpia lesz a harmadik nyári játékok, amelyet Ausztráliában rendeznek az 1956-os melbourne-i és a 2000-es sydneyi esemény után.