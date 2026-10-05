Nemzeti Sportrádió

Brisbane 2032: a szervezőket nem zavarja, hogy idő előtt megismerte a világ a logókat

2026.10.05. 19:44
Fotó: Getty Images
Címkék
logó Brisbane 2032 olimpia 2032
A 2032-es brisbane-i olimpia és paralimpia szervezőit nem zavarja, hogy a tervezett hétfői hivatalos bemutató helyett már három nappal korábban megismerte a világ a két esemény logóját.

Az olimpiai jelkép egy rózsaszín kakadut ábrázol, míg a paralimpiai változat egy sárga tarajút, amely a Queensland szövetségi államra jellemző elemeket tükrözi. Egy technikai malőr miatt viszont már pénteken mindenki láthatta őket, mert az esemény YouTube-csatornájára kikerült az emblémát magyarázó videó.

Tim Mander, a szervezőbizottság alelnöke és Brent Hill marketingigazgató elmondták: a véletlen közzététel kellemes meglepetésnek bizonyult. Hill örömmel fogadta a váratlan lehetőséget, megjegyezve, hogy "hihetetlen volt a publicitás".

„Az emblémák lehetőséget kínálnak az olimpiai játékok egyedi jellegének népszerűsítésére, és arra ösztönzik a világot, hogy többet tudjon meg az eseményről, látogasson el a helyszínre, és részese legyen egy semmihez sem fogható rendezvénynek” – fogalmazott a hétfő esti bemutató előtt Andrew Liveris, a Brisbane 2032 elnöke.

A két kakadu a kenguruval, koalával és egy helyi madárral, az ausztráliai fehér ibisszel szemben győzött" a kiválasztáskor.

„Azt a Brisbane-t tükrözik, amelyet az emberek ismernek és szeretnek: élénk, szívós, összetartó, barátságos, játékos és egy csipetnyit csintalan. Kevesebb mint hat év van hátra, és már készülünk arra, hogy vendégül lássuk a világot” – mondta Adrian Schrinner, Brisbane polgármestere.

A 2032-es, brisbane-i olimpia lesz a harmadik nyári játékok, amelyet Ausztráliában rendeznek az 1956-os melbourne-i és a 2000-es sydneyi esemény után.

 

logó Brisbane 2032 olimpia 2032
Legfrissebb hírek

Kiszivárgott: a kakadu adta az ihletet – ilyen lesz Brisbane 2032 olimpiai logója

Egyéb egyéni
2026.10.03. 18:00

Brisbane 2032: az MMA rács és vér nélkül szeretne programba kerülni

Egyéb egyéni
2026.09.22. 21:45

Krokodil? Nem gond! Alkalmas az olimpiai kajak-kenu verseny megrendezésére a tervezett helyszín

Kajak-kenu
2026.09.17. 12:37

Krokodilok élnek a folyóban a brisbane-i olimpia kajak-kenu versenyeinek helyszínén

Kajak-kenu
2026.09.10. 10:52

Brisbane 2032: az ausztrál adófizetőknek is sokba kerül az olimpia

Egyéb egyéni
2025.08.26. 10:21

Brisbane 2032: a központi kormány dollármilliárdokkal segíti a rendezést

Egyéb egyéni
2025.08.21. 12:48

Megújul a tízéves M4 Sport

Egyéb egyéni
2025.07.25. 17:24

Brisbane 2032: a NOB szerint a szervezők jól haladnak

Egyéb egyéni
2025.05.23. 11:17