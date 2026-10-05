„Sőt, a nénikémre is mérges vagyok emiatt” – Kylian Mbappé reagált a pletykákra, miszerint kiakadt a Real Madridra

Hetek óta dübörög az Aranylabda-kampány, a legnagyobb sztárok több nyilatkozatban mondták el, szerintük miért érdemelnék meg ők a díjat 2026-ban. A nemzetközi sportsajtó egy része az utóbbi napokban arról írt, Kylian Mbappé kiakadt a klubjára, a Real Madridra, amiért az nem erősíti esélyeit egy-egy poszttal a közösségi médiában. Hogy mindez mennyire valós? Erre maga a francia világbajnok reagált.

„Igen-igen... persze. Sőt, a nénikémre is mérges vagyok emiatt” – reagált a pletykákra Kylian Mbappé, aki Zinédine Zidane bemutatkozásán gólt szerzett Törökország ellen a francia válogatottban, majd megsérült, de közel van a visszatéréshez, immár a Real Madrid színeiben. 🚨 Kylian Mbappé replies to rumors about him being unhappy with Real Madrid for not campaigning his Ballon d’Or. “Yes, yes… I even got angry with my great aunt too!”, Mbappé posted on Instagram. https://t.co/QPcGqP6JuC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 5, 2026