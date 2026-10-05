Nemzeti Sportrádió

„Sőt, a nénikémre is mérges vagyok emiatt” – Kylian Mbappé reagált a pletykákra, miszerint kiakadt a Real Madridra

CS. M.CS. M.
2026.10.05. 18:22
Kylian Mbappé nem veszi komolyan a pletykákat (Fotó: Getty Images)
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Aranylabda Real Madrid Kylian Mbappé
Hetek óta dübörög az Aranylabda-kampány, a legnagyobb sztárok több nyilatkozatban mondták el, szerintük miért érdemelnék meg ők a díjat 2026-ban. A nemzetközi sportsajtó egy része az utóbbi napokban arról írt, Kylian Mbappé kiakadt a klubjára, a Real Madridra, amiért az nem erősíti esélyeit egy-egy poszttal a közösségi médiában. Hogy mindez mennyire valós? Erre maga a francia világbajnok reagált.

„Igen-igen... persze. Sőt, a nénikémre is mérges vagyok emiatt” reagált a pletykákra Kylian Mbappé, aki Zinédine Zidane bemutatkozásán gólt szerzett Törökország ellen a francia válogatottban, majd megsérült, de közel van a visszatéréshez, immár a Real Madrid színeiben.

 

Aranylabda Real Madrid Kylian Mbappé
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