Nemzeti Sportrádió

Ovecskin bejelentette, hogy a mostani az utolsó NHL-idénye

2026.10.05. 17:54
Fotó: Getty Images
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Washington Capitals NHL Alekszandr Ovecskin
Minden idők legtöbb alapszakaszi góljával büszkélkedő NHL-es jégkorongozója, az orosz Alekszandr Ovecskin bejelentette, hogy a mostani az utolsó tengerentúli szezonja.

Az észak-amerikai profiliga sztárja ezt hétfőn közölte csapattársaival.

„Szomorú, de ez van!” – mondta Ovecskin az öltözőben tartott beszédében.

„Nehéz, de élvezzük ki, és vigyünk véghez valami különlegeset ebben az évben! Hihetetlen csapatunk van. Jussunk be a rájátszásba, érezzük jól magunkat, és élvezzük a pillanatot, mert gyorsan telik az idő!” – fogalmazott a 41 éves csatár, hozzátéve, hogy számára fontos a családja, de először a csapattársait tájékoztatta a döntésről.

Ovecskin 2025 áprilisában szárnyalta túl Wayne Gretzky megdönthetetlennek hitt 894-es gólrekordját, a 22. NHL-es idényének pedig 929-cel találattal vágott neki. Ezenkívül tíz gólra van attól, hogy beállítsa Gretzky 1016-os összesített (alapszakasz+rájátszás) csúcsát, és csak 12 pont hiányzik neki, hogy a liga történetében tizedikként elérje az 1700-as határt. Mario Lemieux 1723-mal, Steve Yzerman pedig 1755-tel fejezte be pályafutását, azaz Ovecskin akár a nyolcadik helyre is feljöhet az örökrangsorban.

A Washington 2018-ban az orosz csapatkapitánysága alatt lett története során először Stanley-kupa-győztes, abban az évben Ovecskin volt a rájátszás legértékesebbje. Háromszor választották meg az idény legjobbjának, volt pontkirály, az év újonca és kilencszer gólkirály, 13-szoros All Star-válogatott. Az orosz nemzeti csapattal háromszoros világbajnok, kétszeres vb-második és négyszeres vb-harmadik.

Az NHL-ben az alapszakaszban 1575 mérkőzésen 1688 pontot (929 gól, 759 gólpassz), a playoffban pedig 161 találkozón 147 pontot (77, 70) termelt.

 

Washington Capitals NHL Alekszandr Ovecskin
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