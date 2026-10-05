Megvédte világbajnoki címét a magyar jogászválogatott

A világbajnok csapat tagjai: dr. Csákány Máté, dr. Bertha Valentin, dr. Fodor Ferenc, dr. Kaposi Gergely, dr. Éder Tamás, dr. Szabó Richárd, dr. Tóvizi Patrik, dr. Lipóth András, dr. Szajkó Levente, dr. Birtalan Botond, Kiss Márton, Szalka Máté, Németh Milán, Nagy Lionel, Puska Péter, Molnár András, Zsuppán Balázs és Papp Bence.

A csapat edzője dr. Csatár Miklós volt. Az egyéni díjakat illetően dr. Csákány Máté lett a legjobb kapus, Szalka Máté a torna legjobb játékosa, Puska Péter pedig a világbajnokság gólkirálya.