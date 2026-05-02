NB I: ETO FC–DVTK

LABDARÚGÓ NB I

32. FORDULÓ

ETO FC–DVTK – élőben az NSO-n!

Győr, ETO Stadion, 19.15 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Derdák

♦ A 90. mérkőzésük jön a legfelső osztályban, az örökmérleg erősen a hazaiak felé billen: 45 ETO-siker, 23 iksz, 21 diósgyőri győzelem. A gólátlag elég magas, 3.1/mérkőzés.

♦ Februárban Diósgyőrben úgy végeztek 1–1-re, hogy a 72. percben a győri Vitális Milán tizenegyesét Karlo Sentic kivédte. Mivel előtte 2-szer az ETO nyert, így a zöld-fehérek hármas veretlenségi sorozatban vannak a DVTK-val szemben.

♦ Győrben elsöprő a zöld-fehérek dominanciája: 42-ből 31-szer küldték haza vereséggel a diósgyőrieket, akik 7 döntetlen mellett, csak 5-ször tudtak győzni a Rába partján: 3-szor még az 1970-es években, majd 2005-ben és legutóbb 2024 decemberében, amikor 4–0-s vezetés után nyertek 4–3-ra a vendég piros-fehérek.

♦ Az éllovas ETO legutóbb értékes 1–1-et ért el Debrecenben, így megszakadt a 4 bajnoki mérkőzéses diadalsorozata, de a veretlensége már 6 forduló óta tart. Az előnyéből egy pont megmaradt a második FTC-vel szemben, ami azt jelenti, hogy ha az ETO legyőzi a DVTK-t, a Ferencváros pedig kikap Újpesten, a győriek – 1963 ősz, 1981–1982, 1982–1983 és 2012–2013 után – már az 5. bajnok címüket ünnepelhetik!

♦ A 11. helyezettként már biztosan kieső Diósgyőr a múlt héten új, megbízott edzője, Takács Péter irányításával, megfiatalított gárdával és csupán három külföldivel felállva nyerni tudott Kisvárdán (2–1), ezzel az 5-ös vereségszériájának és a 8 meccses nyeretlenségének is véget vetett.

♦ A győri csapat a mezőnyben a legtöbb győzelemmel (9), 4 döntetlennel, valamint a legkevesebb vereséggel (2) és kapott góllal (9) vezeti a hazai táblázatot. Odahaza legutóbb tavaly november 21-én a ZTE-től kapott ki (0–1), azóta 7-szer nyert, és csak a Loki meg az MTK vitt el tőle egy-egy pontot.

♦ A DVTK 3–3–10-es mutatójával 10. a vendégtabellán, de ebben a bajnokságban házon kívül egyetlen mérkőzést sem tudott lehozni kapott gól nélkül. Legutóbb tavaly március 16-án, a fehérvári bajnokiján fordult elő, hogy nem találtak be a hálójába (0–0).

♦ A győriek csatára, Zseljko Gavrics öt sárga lap miatt nem szerepelhet.