Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ!

NB I: ETO–DVTK 4–0

NB I: ETO FC–DVTK

2026.05.02. 19:04
null
Fotó: Kovács Péter
Címkék
NB I labdarúgó NB I magyar foci NB I 32. forduló
A labdarúgó NB I 32. fordulójában az élen álló ETO a már biztosan kieső DVTK-t fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

LABDARÚGÓ NB I
32. FORDULÓ

ETO FC–DVTK – élőben az NSO-n!
Győr, ETO Stadion, 19.15 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Derdák

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

♦ A 90. mérkőzésük jön a legfelső osztályban, az örökmérleg erősen a hazaiak felé billen: 45 ETO-siker, 23 iksz, 21 diósgyőri győzelem. A gólátlag elég magas, 3.1/mérkőzés. 

♦ Februárban Diósgyőrben úgy végeztek 1–1-re, hogy a 72. percben a győri Vitális Milán tizenegyesét Karlo Sentic kivédte. Mivel előtte 2-szer az ETO nyert, így a zöld-fehérek hármas veretlenségi sorozatban vannak a DVTK-val szemben.

♦ Győrben elsöprő a zöld-fehérek dominanciája: 42-ből 31-szer küldték haza vereséggel a diósgyőrieket, akik 7 döntetlen mellett, csak 5-ször tudtak győzni a Rába partján: 3-szor még az 1970-es években, majd 2005-ben és legutóbb 2024 decemberében, amikor 4–0-s vezetés után nyertek 4–3-ra a vendég piros-fehérek.

♦ Az éllovas ETO legutóbb értékes 1–1-et ért el Debrecenben, így megszakadt a 4 bajnoki mérkőzéses diadalsorozata, de a veretlensége már 6 forduló óta tart. Az előnyéből egy pont megmaradt a második FTC-vel szemben, ami azt jelenti, hogy ha az ETO legyőzi a DVTK-t, a Ferencváros pedig kikap Újpesten, a győriek – 1963 ősz, 1981–1982, 1982–1983 és 2012–2013 után – már az 5. bajnok címüket ünnepelhetik!

♦ A 11. helyezettként már biztosan kieső Diósgyőr a múlt héten új, megbízott edzője, Takács Péter irányításával, megfiatalított gárdával és csupán három külföldivel felállva nyerni tudott Kisvárdán (2–1), ezzel az 5-ös vereségszériájának és a 8 meccses nyeretlenségének is véget vetett.

♦ A győri csapat a mezőnyben a legtöbb győzelemmel (9), 4 döntetlennel, valamint a legkevesebb vereséggel (2) és kapott góllal (9) vezeti a hazai táblázatot. Odahaza legutóbb tavaly november 21-én a ZTE-től kapott ki (0–1), azóta 7-szer nyert, és csak a Loki meg az MTK vitt el tőle egy-egy pontot.

♦ A DVTK 3–3–10-es mutatójával 10. a vendégtabellán, de ebben a bajnokságban házon kívül egyetlen mérkőzést sem tudott lehozni kapott gól nélkül. Legutóbb tavaly március 16-án, a fehérvári bajnokiján fordult elő, hogy nem találtak be a hálójába (0–0).
♦ A győriek csatára, Zseljko Gavrics öt sárga lap miatt nem szerepelhet.

 

NB I labdarúgó NB I magyar foci NB I 32. forduló
Legfrissebb hírek

A Kazincbarcika megtörte ötmeccses nyeretlenségi sorozatát, és legyőzte a Kisvárdát

Labdarúgó NB I
3 órája

Németh Krisztián: Amíg élek, nem felejtem el ezt a napot

Labdarúgó NB I
3 órája

Bódog Tamás: A szenvedélyes futballt mindig öröm nézni

Labdarúgó NB I
3 órája

Németh Krisztián gólpasszal búcsúzott az MTK közönségétől, de a kék-fehérek így sem tudták legyőzni a Szparit

Labdarúgó NB I
6 órája

Koltai Tamás: Az ETO játékosainak bízniuk kell nagyszerű futballjukban

Labdarúgó NB I
7 órája

Gruber Zsombor: A győzelmünk a helyzetkihasználáson múlhat Újpesten

Labdarúgó NB I
10 órája

Martin Chlumecky: Nincs még vége a bajnokságnak!

Labdarúgó NB I
10 órája

Még két helyet javíthat a tabellán a Szpari

Labdarúgó NB I
11 órája
Ezek is érdekelhetik