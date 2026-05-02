A Honvéd és a Dunaújváros nyerte az első fordulót a tornászok csapatbajnokságán

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a fővárosi Központi Tornacsarnokban a Kiss Balázs, Mészáros Krisztofer, Kis Dominik, Király Patrik, Akinduro Axel András alkotta BHSE 302.193 ponttal végzett az élen. A második helyen a Győri AC, a harmadikon a Ferencváros zárt.

A nőknél a Kovács Zsófia, Mayer Gréta, Kutasi Hanna, Ágoston Szonja összetételű újvárosi együttes 140.395 pontot gyűjtött. A második a Veszprém, a harmadik az FTC lett. A csapatbajnokság második fordulóját július 25-én rendezik.