A Honvéd és a Dunaújváros nyerte az első fordulót a tornászok csapatbajnokságán

2026.05.02. 18:49
Kovács Zsófiáék végeztek az élen (Fotó: Kovács Péter, archív)
torna csb torna csapatbajnokság Dunaújvárosi KSE Budapesti Honvéd SE
Szombaton a férfiaknál a Budapesti Honvéd SE, a nőknél a Dunaújvárosi KSE nyerte a tornászok csapatbajnokságának első fordulóját.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a fővárosi Központi Tornacsarnokban a Kiss Balázs, Mészáros Krisztofer, Kis Dominik, Király Patrik, Akinduro Axel András alkotta BHSE 302.193 ponttal végzett az élen. A második helyen a Győri AC, a harmadikon a Ferencváros zárt.

A nőknél a Kovács Zsófia, Mayer Gréta, Kutasi Hanna, Ágoston Szonja összetételű újvárosi együttes 140.395 pontot gyűjtött. A második a Veszprém, a harmadik az FTC lett. A csapatbajnokság második fordulóját július 25-én rendezik.

 

