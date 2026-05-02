Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ!

NB I: ETO–DVTK 4–0

Két meccsre visszatért a „nagypapa” – az első 100-szorosok 16. rész: Morten Olsen

BODNÁR ZALÁNBODNÁR ZALÁN
2026.05.02. 18:58
null
Morten Olsen (Fotók: Imago Images, AFP)
Címkék
100-szorosok Morten Olsen Képes Sport
A mögöttünk hagyott esztendő Bozsik 100-emlékév volt, mivel száz éve, 1925-ben született az első 100-szoros válogatott labdarúgónk, Bozsik József. Ennek apropóján sorozatunkban a jelentősebb futballkultúrájú országok első 100-szoros válogatottjainak jubileumi mérkőzését idézzük fel. Tizenhatodikként a dánok elsőjét, aki már visszavonult, de szükség volt rá, így nem a brazilok elleni 4–0-val jubilált.

 

Dánia – bár nem feltétlenül nevezhető futballnagyhatalomnak – azért került be sorozatunkba, mert egy Európa-bajnokot nem szívesen hagytunk volna ki. Még akkor sem, ha Dánia kontinentális elsősége rendhagyó eset volt – ugyanakkor legendás is, még úgy is, hogy az inkább valóban csak legenda, hogy a strandról estek be a svédországi Eb-re 1992-ben a játékosok. Mindenesetre felülmúlhatatlan sztori, hogy a délszláv háború miatt kizárt Jugoszlávia helyére a torna előtt néhány nappal behívott dán csapat aztán hazavitte a kupát is. E pillanatban a dán futballtörténelemnek 11 olyan labdarúgója van, aki elért 100 válogatottságig – de közöttük csak egy akad, a kapus Peter Schmeichel, aki annak az 1992-es csapatnak, a legsikeresebb dán együttesnek volt a tagja. Aki először ért el a 100-as mérföldkőhöz, néhány évvel korábban játszott, de olyan dán válogatottban, amely nem nyert semmilyen tornát, mégis talán erősebb volt, mint amelyiknek a svédországi Eb-n kijött a lépés. Az 1980-as évekbeli csapatra ragasztották rá a „Dán Dinamit” becenevet, különösen az 1984-es Európa-bajnokságon és az 1986-os világbajnokságon mutatott energikus, gólra törő játéka miatt. Micsoda nevek voltak abban a dán válogatottban! Michael Laudrup, Preben Elkjaer Larsen, Jesper Olsen, Frank Arnesen, Sören Lerby, az aranylabdás Allan Simonsen… No, és aki mindannyiukat megelőzve érte el a 100 válogatottságot: Morten Olsen. A középhátvéd.

Talán nem csillogott úgy, mint Laudrup vagy Simonsen, de hátul maga volt a stabilitás, a megbízhatóság, és a szövetségi kapitány meghosszabbított keze a pályán.

Három nagy tornán volt alapembere a piros-fehéreknek, az 1984-es franciaországi Eb-n, az 1986-os mexikói vb-n és az 1988-as nyugat-németországi Eb-n. Az elsőn közel állt hozzá, hogy trófeát nyerjen címeres mezben, mivel Dánia az elődöntőig jutott, és ott a spanyolok ellen 1–1 után csak tizenegyesekkel maradt alul. Mexikóban is szép reményei lehettek a dánoknak a csoportkör után, hiszen a csoportban legyőzték 2–0-ra a későbbi döntős NSZK-t, Uruguayjal pedig felmosták a padlót (6–1). Ám a nyolcaddöntőben a spanyoloktól jött a kijózanító, 5–1-es pofon (Emilio Butragueno négy góljával).

 

Ekkor már régóta csapatkapitánya volt a nemzeti együttesnek, 1992-ig dán rekordot jelentett, hogy 50-szer volt „cséká”. 1970-ben mutatkozott be címeres mezben, és amikor 1989-ben elérkezett a 100-hoz, már csaknem 40 éves volt, ami akkoriban igen kirívó életkornak számított válogatott játékosoknál. Világbajnoki selejtezőn jött el a nagy pillanat, Bulgáriában, 1989. április 26-án – miután már visszavonult a válogatottól. Játszott ugyanis 38 évesen az 1988-as Európa-bajnokság mindhárom csoportmeccsén, de miután Dánia pont nélkül maradt a házigazda NSZK-t, Olaszországot és Spanyolországot is felvonultató csoportban, a torna után bejelentette a visszavonulását. Akkor 99-szeres válogatott volt, továbbjutás esetén az Eb-elődöntő lehetett volna neki a 100. Aztán a következő évben a dán szövetség megállapodott egy mérkőzésben a brazilokkal, kettős ünnepnek tervezve a létező legrangosabb ellenféllel: egyszerre „ülték” volna meg Morten Olsen 100. válogatottságát, és a Dán Labdarúgó-szövetség (DBU) centenáriumát. A Népsport 1989. április 6-án ezt a hírt közölte: „A 39 éves Morten Olsen 1990. január 1-jén elfoglalja a dán bajnokcsapat, a Bröndby kispadját, s edzőként dolgozik tovább. A labdarúgó – jubileumi, 100. válogatott mérkőzését júniusban játssza Brazília ellen – kétéves szerződést írt alá. Olsennek merészebb tervei is vannak, 1992 után szeretné átvenni Sepp Piontektől a szövetségi kapitányi tisztet a dán válogatott élén.”

Az 1988-as Eb után Piontek kapitány meghirdette a generációváltást a csapatnál, és a már akkor is edzőnek készülő Morten Olsenre nem számított tovább. Igen ám, de Dánia elég gyengén kezdte el az 1990-es világbajnokság előtti selejtezősorozatot, Görögországban, majd odahaza Bulgáriával is csak 1–1-es döntetlent játszott. Következett a bolgárok elleni idegenbeli mérkőzés Szófiában. Morten Olsen pedig korát meghazudtoló, kirobbanó formában futballozott klubcsapatában, az 1. FC Kölnben. A szövetségi kapitány újra behívta – ő pedig ment, örömmel. Sőt, Piontek nem is védőként szerepeltette Szófiában, ahogy azt már csak az életkora is indokolta volna, hanem a középpálya közepén, amely poszton a Bundesligában is rótta a kilométereket. Nem bánta, hogy nem a brazilok ellen jubilálhat, megfelelt neki a Levszki Stadion is a nagy naphoz, elvégre itt tétre ment a játék. Ezúttal is beletett anyait-apait, 75 percig bírta a tempót, majd nagy taps kíséretében adta át a helyét annak a Kim Vilfortnak, aki az 1992-es Eb-döntő utolsó gólját szerezte. Piontek sem bánta meg a döntést, megszületett az első dán siker a sorozatban, 2–0-ra nyertek a piros-fehérek.

Néhány nappal később hősünk megsérült, és sokan biztosra vették, hogy a 100. meccse egyben az utolsó is volt a válogatottban. De őt nem ilyen fából faragták! Még a Népsport is szentelt ennek egy cikket Olsen nagypapa címmel 1989. május 19-én. „Szinte hihetetlen energia, amivel a dán válogatott és az 1. FC Köln középpályása, Morten Olsen hadakozik hétről hétre. Május elején megsérült a Werder Bremen elleni rangadón, s akkor sokan azt jósolták, hogy véget ért az augusztus 14-én már 40. születésnapját ünneplő világsztár pályafutása. »Makacs dolog a húzódás, ráadásul ilyen korban már nehezebben is gyógyul…« – sajnálkoztak Olsen »jóakarói«. A csodálatos dán azonban másként gondolta. »Mindenképpen bajnok akarok lenni« – sziszegte összeszorított fogakkal több mint négy évvel fiatalabb edzőjének, Christoph Daumnak. »Ilyen harcosra van szükségem!« – replikázott a mester, Olsen pedig újra beállt a sorba, s a hétvégén már a csapatkapitány, Pierre Littbarski mellett a csapata legjobbja volt a Dortmund ellen. Majd csomagolt, s hazautazott Koppenhágába, hogy szerdán a dán válogatottban százegyedszer serénykedjen, a görögök elleni világbajnoki selejtezőn, amelyet csapata 7–1-re nyert meg.”

Az olaszországi vb-re végül nem jutott ki Dánia, mivel a románok egy ponttal többet gyűjtöttek (talán, ha az első két meccsen is játszott volna Morten Olsen…). Igaz, a görögök elleni 7–1 után már ő sem szerepelt többet, így az eredetileg századiknak szánt, valójában 102. mérkőzésén, Brazília ellen mondott végső búcsút a címeres meznek 1989. június 18-án, a szambatáncosoknak kiosztott 4–0-s pofonnal. Vannak ennél csúnyább búcsúmeccsek is…

(A következő részben: Horvátország – Dario Simic)

A francia Didier Deschamps kapcsán ünnepeltük meg azt a rendkívüli teljesítményt, hogy miután hazája első 100-szoros válogatottja lett, szövetségi kapitányként is ő ért el elsőként – és mindmáig egyetlen franciaként – a 100-as határhoz. Nos, Morten Olsen sem szégyenkezhet, ő Dániában vitte véghez ezt a bravúrt. Megszakítás nélkül állt ugyanis a válogatott élén 2000 és 2015 között, 166 mérkőzésen. Két világbajnokságra (2002: nyolcaddöntő; 2010: csoportkör) és két Európa-bajnokságra (2004: negyeddöntő; 2012: csoportkör) vezette ki a dán csapatot.

Denmark training session in Yerevan
 
Szövetségi kapitányként is dán rekorder

1. Christian Eriksen 145 válogatottság

2. Simon Kjaer 132

3. Peter Schmeichel 129

4. Dennis Rommedahl 126

5. Kasper Schmeichel 117

9. Morten Olsen 102

A dán válogatottsági örökranglista élmezőnye

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. május 2-i lapszámában jelent meg.)

 

100-szorosok Morten Olsen Képes Sport
Legfrissebb hírek

Az örök élethez is kell edzésterv – Hosszú Kávé Nagy Károly plébánossal

Képes Sport
Tegnap, 11:37

Közös fotóalbumunk a XX. századból: a Fortepan sporttémájú fotói – KS-ajánló

Képes Sport
2026.04.30. 17:11

Dicsőszentmártoni dicsőség – az első 100-szorosok, 15. rész: Bölöni László

Képes Sport
2026.04.29. 22:05

Piros-kék zászlók a cseppkőbarlangban – elfeledett élvonalbeli futballklubok 6. rész

Képes Sport
2026.04.28. 14:56

Világpolgár, aki nem fél a változástól – interjú Rodrigo Corralesszel

Képes Sport
2026.04.27. 13:04

Boldog embernek mondhatja magát – interjú a hatvanéves Temesvári Andreával

Képes Sport
2026.04.26. 08:45

Útmutató a nemzetközi triatlonsorozatokhoz

Képes Sport
2026.04.25. 11:58

Csordás Szabolcs: nemzetközi szemlélettel a hazai közegben

Képes Sport
2026.04.24. 14:52
Ezek is érdekelhetik