Egy újonc és egy visszatérő a német válogatott keretében

A német válogatott egy Szlovákia elleni vereséggel (0–2) kezdte a selejtezősorozatot, majd Észak-Írország ellen javított (3–1), és jelenleg harmadik helyen áll az A-csoportban.

Julian Nagelsmann együttesére most Luxemburg és Észak-Írország vár a következő két körben, és a szövetségi kapitány kihirdette keretét a két mérkőzésre.

A 38 éves szakember nem számíthat a sérült Marc-André ter Stegen, Antonio Rüdiger, Jamal Musiala, Tim Kleindienst, Kai Havertz ötösre. Hosszú sérülés után visszatér a válogatottba Nico Schlotterbeck, aki a Wolfsburg és a Mainz elleni bajnokikat végigjátszotta, míg az Athletic Bilbao elleni Bajnokok Ligája-meccsen csereként kapott lehetőséget.

Újoncot is avathat a szövetségi kapitány, Nathaniel Brown ugyanis bekerült a keretbe. A frankfurti védő már a szeptemberi selejtezőkre meghívott volna, de izomsérülése miatt nem játszhatott. Akkor csapattársa, Nnamdi Collins mutatkozott be, de ő most nem kapott meghívót.

2021 után lehet újra válogatott a lipcsei Ridle Baku, a támadók közül pedig Jonathan Burkardtot is meghívta Nagelsmann, Niclas Füllkrug viszont nincs ott a névsorban, akárcsak Deniz Undav, akivel már a szeptemberi selejtezők során sem számolt a kapitány.

A NÉMET KERET

Kapusok: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Finn Dahmen (FC Augsburg), Alexander Nübel (VfB Stuttgart)

Védők: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Leipzig), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), David Raum (RB Leipzig), Jonathan Tah (Bayern München), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Középpályások: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Nadiem Amiri (FSV Mainz 05), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (FC Liverpool)

Támadók: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Nick Woltemade (Newcastle United)