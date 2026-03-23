Bundesliga: a Dortmund megnevezte új sportigazgatóját – hivatalos

„Örömmel szerződtettük Nils-Ole Bookot új sportigazgatónknak – idézte a BVB hivatalos honlapja Carsten Cramert, a klub vezérigazgatóját. – Bár még fiatal, már sok tapasztalattal rendelkezik a szakmában. A beszélgetések során villámgyorsan rájöttünk, hogy Ole rendkívül vágyik a sikerre, és komolyak az ambíciói. Ezek pedig összhangban vannak az értékeinkkel és azzal, amit a Borussia Dortmundnál meg akarunk valósítani. A klubunk jövőjének bátor és sikeres formálásáról van szó. Ez az, ami hajt minket.”

Kinevezését követően Book is megszólalt a klubhonlapnak: „A Dortmund Európa egyik legnagyobb klubja, és nagyon örülök, hogy teljes mértékben a része lehetek. Szeretném hozzásegíteni a BVB-t egy sikeres jövőhöz. Örülök, hogy megoszthatom ötleteimet és elveimet, valamint annak is, hogy erős csapattal dolgozhatok. A Dortmund különleges klub számomra, gyerekkorom óta kötődöm hozzá érzelmileg. Szeretném megköszönni az SV Elversbergnek, amely engedte, hogy azonnal elkezdhessem a munkámat Dortmundban.”

A még mindig csak 40 éves Book játékosként középpályás volt, és szerepelt a Rot-Weiss Ahlen, a Duisburg és a Wehen Wiesbaden színeiben, mielőtt 2017 nyarán befejezte profi pályafutását, és még ugyanabban az évben elkezdett megfigyelőként dolgozni az SV Elversbergnél, amelynél a későbbiek folyamán kulcsfigura lett: 2018-ban már sportigazgatónak nevezték ki, majd 2023-ban még feljebb lépett a ranglétrán, és sportért felelős ügyvezető igazgató lett.

Book előtt a klub korábbi kiváló játékosa, Sebastian Kehl töltötte be a sportigazgatói pozíciót a Dortmundnál, ő azonban március 22-én közös megegyezéssel távozott. A Borussia tájékoztatása szerint Book megbízatása 2029. június 30-ig szól.