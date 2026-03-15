A félidők elején betalált a Mainz, fontos lépést tett a bennmaradás felé

VARGA BALÁZS
2026.03.15. 17:35
null
I Dzse Szong (pirosban) szerencsés gólt szerzett (Fotó: Getty Images)
Union Berlin Werder Bremen RB Leipzig VfB Stuttgart Bundesliga Mainz Freiburg
A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 26. fordulójának vasárnapi játéknapján a Mainz 2–0-ra nyert a Werder Bremen otthonában.

Öt perc után vezetett a Mainz, Phillipp Mwene beadásából Paul Nebel fejelt a léc alá. Gyorsan egyenlíthetett volna a Werder, ám Leonardo Bittencourt fejese után a labda a lécen csattant. A második félidő elején is korán betalált a vendégcsapat, Sheraldo Becker centerezése után a becsúszó Bittencourtról I Dzse Szongra pattant a labda, róla pedig a kapuba. A brémaiak a második kapott gólt követően végképp nem tudtak veszélyesek lenni, így két győzelem után ezúttal kikaptak, míg a Mainz öt nyeretlen tétmeccs után győzött újra. 0–2

NÉMET BUNDESLIGA
26. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Werder Bremen–Mainz 0–2 (Nebel 5., I Dzse Szong 52.)
17.30: Freiburg–Union Berlin (Tv: Arena4)
19.30: VfB Stuttgart–RB Leipzig

Szombaton játszották
Borussia Dortmund–Augsburg 2–0 (Adeyemi 13., Reggiani 59.)
Eintracht Frankfurt–Heidenheim 1–0 (Kalimuendo 53.)
Kiállítva: Koch (73., Frankfurt)
Hoffenheim–Wolfsburg 1–1 (Prömel 83., ill. Kulierakisz 64.)
Bayer Leverkusen–Bayern München 1–1 (A. García 6., ill. L. Díaz 69.)
Kiállítva: N. Jackson (42., Bayern), L. Díaz (84., Bayern)
Hamburg–1. FC Köln 1–1 (Vieira 39., ill. El Mala 45.)
Pénteken játszották
Mönchengladbach–St. Pauli 2–0 (Stöger 37., Honorat 62.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Bayern München26214193–25+6867
  2. Borussia Dortmund26177255–26+2958
  3. Hoffenheim26155654–34+2050
  4. Stuttgart25145650–34+1647
  5. RB Leipzig25145648–34+1447
  6. Bayer Leverkusen26136749–33+1645
  7. Eintracht Frankfurt26108849–49038
  8. Freiburg2597937–42–534
  9. Augsburg26941331–45–1431
10. Hamburg26791029–37–830
11. Union Berlin25771130–42–1228
12. Mönchengladbach26771230–43–1328
13. Mainz26691131–41–1027
14. 1. FC Köln26671335–44–925
15. Werder Bremen26671329–47–1825
16. St. Pauli26661423–42–1924
17. Wolfsburg26561535–56–2121
18. Heidenheim26351824–58–3414

 

 

