A félidők elején betalált a Mainz, fontos lépést tett a bennmaradás felé

Öt perc után vezetett a Mainz, Phillipp Mwene beadásából Paul Nebel fejelt a léc alá. Gyorsan egyenlíthetett volna a Werder, ám Leonardo Bittencourt fejese után a labda a lécen csattant. A második félidő elején is korán betalált a vendégcsapat, Sheraldo Becker centerezése után a becsúszó Bittencourtról I Dzse Szongra pattant a labda, róla pedig a kapuba. A brémaiak a második kapott gólt követően végképp nem tudtak veszélyesek lenni, így két győzelem után ezúttal kikaptak, míg a Mainz öt nyeretlen tétmeccs után győzött újra. 0–2

NÉMET BUNDESLIGA

26. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Werder Bremen–Mainz 0–2 (Nebel 5., I Dzse Szong 52.)

17.30: Freiburg–Union Berlin (Tv: Arena4)

19.30: VfB Stuttgart–RB Leipzig

Szombaton játszották

Borussia Dortmund–Augsburg 2–0 (Adeyemi 13., Reggiani 59.)

Eintracht Frankfurt–Heidenheim 1–0 (Kalimuendo 53.)

Kiállítva: Koch (73., Frankfurt)

Hoffenheim–Wolfsburg 1–1 (Prömel 83., ill. Kulierakisz 64.)

Bayer Leverkusen–Bayern München 1–1 (A. García 6., ill. L. Díaz 69.)

Kiállítva: N. Jackson (42., Bayern), L. Díaz (84., Bayern)

Hamburg–1. FC Köln 1–1 (Vieira 39., ill. El Mala 45.)

Pénteken játszották

Mönchengladbach–St. Pauli 2–0 (Stöger 37., Honorat 62.)