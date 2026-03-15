A félidők elején betalált a Mainz, fontos lépést tett a bennmaradás felé
Öt perc után vezetett a Mainz, Phillipp Mwene beadásából Paul Nebel fejelt a léc alá. Gyorsan egyenlíthetett volna a Werder, ám Leonardo Bittencourt fejese után a labda a lécen csattant. A második félidő elején is korán betalált a vendégcsapat, Sheraldo Becker centerezése után a becsúszó Bittencourtról I Dzse Szongra pattant a labda, róla pedig a kapuba. A brémaiak a második kapott gólt követően végképp nem tudtak veszélyesek lenni, így két győzelem után ezúttal kikaptak, míg a Mainz öt nyeretlen tétmeccs után győzött újra. 0–2
NÉMET BUNDESLIGA
26. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Werder Bremen–Mainz 0–2 (Nebel 5., I Dzse Szong 52.)
17.30: Freiburg–Union Berlin (Tv: Arena4)
19.30: VfB Stuttgart–RB Leipzig
Szombaton játszották
Borussia Dortmund–Augsburg 2–0 (Adeyemi 13., Reggiani 59.)
Eintracht Frankfurt–Heidenheim 1–0 (Kalimuendo 53.)
Kiállítva: Koch (73., Frankfurt)
Hoffenheim–Wolfsburg 1–1 (Prömel 83., ill. Kulierakisz 64.)
Bayer Leverkusen–Bayern München 1–1 (A. García 6., ill. L. Díaz 69.)
Kiállítva: N. Jackson (42., Bayern), L. Díaz (84., Bayern)
Hamburg–1. FC Köln 1–1 (Vieira 39., ill. El Mala 45.)
Pénteken játszották
Mönchengladbach–St. Pauli 2–0 (Stöger 37., Honorat 62.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|26
|21
|4
|1
|93–25
|+68
|67
|2. Borussia Dortmund
|26
|17
|7
|2
|55–26
|+29
|58
|3. Hoffenheim
|26
|15
|5
|6
|54–34
|+20
|50
|4. Stuttgart
|25
|14
|5
|6
|50–34
|+16
|47
|5. RB Leipzig
|25
|14
|5
|6
|48–34
|+14
|47
|6. Bayer Leverkusen
|26
|13
|6
|7
|49–33
|+16
|45
|7. Eintracht Frankfurt
|26
|10
|8
|8
|49–49
|0
|38
|8. Freiburg
|25
|9
|7
|9
|37–42
|–5
|34
|9. Augsburg
|26
|9
|4
|13
|31–45
|–14
|31
|10. Hamburg
|26
|7
|9
|10
|29–37
|–8
|30
|11. Union Berlin
|25
|7
|7
|11
|30–42
|–12
|28
|12. Mönchengladbach
|26
|7
|7
|12
|30–43
|–13
|28
|13. Mainz
|26
|6
|9
|11
|31–41
|–10
|27
|14. 1. FC Köln
|26
|6
|7
|13
|35–44
|–9
|25
|15. Werder Bremen
|26
|6
|7
|13
|29–47
|–18
|25
|16. St. Pauli
|26
|6
|6
|14
|23–42
|–19
|24
|17. Wolfsburg
|26
|5
|6
|15
|35–56
|–21
|21
|18. Heidenheim
|26
|3
|5
|18
|24–58
|–34
|14