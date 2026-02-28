A Gyirmót idegenbeli győzelmével kezdődött meg az NB III tavaszi szezonja
A Gyirmót FC Győr 3–0-ra győzött a Budaörs vendégeként a labdarúgó NB III Északnyugati csoportjának szombati mérkőzésén, a harmadosztály tavaszi szezonjának nyitányán.
Madarász Márk szerezte meg a vezetést az első félidőben, a szünet után Miknyóczki Ádám növelte az Északnyugati csoportot utcahosszal vezető Gyirmót előnyét, majd következett újra Madarász – második góljával beállította a 0–3-as végeredményt.
LABDARÚGÓ NB III
18. FORDULÓ – szombati mérkőzés
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Budaörs–Gyirmót FC Győr 0–3
A forduló többi mérkőzésen vasárnap lesz.
|AZ ÉSZAKNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Gyirmót
18
17
–
1
65–14
+51
51
|2. Dorog
17
12
1
4
29–20
+9
37
|3. Puskás Akadémia II.
17
12
–
5
38–17
+21
36
|4. Mosonmagyaróvár
17
10
2
5
32–17
+15
32
|5. Tatabánya
17
9
1
7
26–22
+4
28
|6. Komárom
17
8
3
6
29–28
+1
27
|7. Sopron
17
7
4
6
25–29
–4
25
|8. Budaörs
18
7
3
8
25–34
–9
24
|9. Bicske
17
6
5
6
22–23
–1
23
|10. ETO Akadémia
17
7
1
9
31–34
–3
22
|11. Veszprém
17
6
4
7
18–20
–2
22
|12. Szombathelyi Haladás
17
4
4
9
19–23
–4
16
|13. Pápa
17
3
3
11
28–40
–12
12
|14. Zsámbék
17
3
3
11
22–49
–27
12
|15. Újpest II.
17
2
5
10
20–35
–15
11
|16. Balatonfüred
17
2
5
10
11–35
–24
11
