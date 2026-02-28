Nemzeti Sportrádió

DVTK–ZTE 0–0 – ÉLŐ, Kisvárda–Paks 2–1

A Gyirmót idegenbeli győzelmével kezdődött meg az NB III tavaszi szezonja

K. Zs.
2026.02.28. 16:24
null
Gyirmóti gólöröm Budaörsön (Fotó: Gyirmót FC Győr)
A Gyirmót FC Győr 3–0-ra győzött a Budaörs vendégeként a labdarúgó NB III Északnyugati csoportjának szombati mérkőzésén, a harmadosztály tavaszi szezonjának nyitányán.

Madarász Márk szerezte meg a vezetést az első félidőben, a szünet után Miknyóczki Ádám növelte az Északnyugati csoportot utcahosszal vezető Gyirmót előnyét, majd következett újra Madarász – második góljával beállította a 0–3-as végeredményt.

LABDARÚGÓ NB III
18. FORDULÓ – szombati mérkőzés
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Budaörs–Gyirmót FC Győr 0–3

A forduló többi mérkőzésen vasárnap lesz.

AZ ÉSZAKNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA       
  1. Gyirmót

18

17

1

65–14

+51 

51 

  2. Dorog

17

12

1

4

29–20

+9 

37 

  3. Puskás Akadémia II.

17

12

5

38–17

+21 

36 

  4. Mosonmagyaróvár

17

10

2

5

32–17

+15 

32 

  5. Tatabánya

17

9

1

7

26–22

+4 

28 

  6. Komárom

17

8

3

6

29–28

+1 

27 

  7. Sopron

17

7

4

6

25–29

–4 

25 

  8. Budaörs

18

7

3

8

25–34

–9 

24 

  9. Bicske

17

6

5

6

22–23

–1 

23 

10. ETO Akadémia

17

7

1

9

31–34

–3 

22 

11. Veszprém

17

6

4

7

18–20

–2 

22 

12. Szombathelyi Haladás

17

4

4

9

19–23

–4 

16 

13. Pápa

17

3

3

11

28–40

–12 

12 

14. Zsámbék

17

3

3

11

22–49

–27 

12 

15. Újpest II.

17

2

5

10

20–35

–15 

11 

16. Balatonfüred

17

2

5

10

11–35

–24 

11 

 

Ezek is érdekelhetik