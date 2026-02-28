A Gyirmót idegenbeli győzelmével kezdődött meg az NB III tavaszi szezonja

Madarász Márk szerezte meg a vezetést az első félidőben, a szünet után Miknyóczki Ádám növelte az Északnyugati csoportot utcahosszal vezető Gyirmót előnyét, majd következett újra Madarász – második góljával beállította a 0–3-as végeredményt.

LABDARÚGÓ NB III

18. FORDULÓ – szombati mérkőzés

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Budaörs–Gyirmót FC Győr 0–3

A forduló többi mérkőzésen vasárnap lesz.