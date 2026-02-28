Nemzeti Sportrádió

Elmozdult a kieső helyről a horvát bajnokságban az Eszék

2026.02.28. 19:48
Fotó: NK Osijek/FB
Az NK Osijek 2–0-re legyőzte a Vukovart a horvát élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (1. HNL) 24. fordulójában.

Győzelmével az Eszék megelőzte a Vukovart, amivel elmozdult a kieső helyről.

HORVÁT 1. HNL
24. FORDULÓ
NK Osijek–Vukovar 1991 2–0 (Jakupovic 57. – 11-esből, Akere 90+5.)

 

Ezek is érdekelhetik