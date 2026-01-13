Bundesliga: fordulatos meccsen győzött a VfB az Eintracht ellen

Alig öt perc telt el a két, egyaránt három bajnoki óta veretlen csapat összecsapásából, amikor a vendég frankfurtiak Rasmus Kristensen révén megszerezték a vezetést – az Eintrachtnak ez volt az első félidőben az egyetlen, kaput eltaláló lövése. A Stuttgart a folytatásban nagy erőket mozgósított az egyenlítés érdekében, s bő húsz perc múlva Kaua Santos kapus hibája után sikerrel is járt – a brazil Ermedin Demirovic elé ejtett egy beadást, a bosnyák pedig köszönte szépen, és az üres kapuba gurított. Nyolc perc múlva jött Deniz Undav, aki egy visszacsel után a hosszú alsóba lőtt az ötös jobb sarkának közeléből, amivel már a Stuttgart vezetett.

A második félidőben már jóval kiegyenlítettebb lett a játék képe, jobban benne volt a levegőben egy újabb frankfurti gól, mint az első 45 percben. Tíz perccel a vége előtt aztán úgy tűnt, a Hoffenheimtől 11 napja igazolt 21 éves spanyol-marokkói csatár, Ayoube Amaimouni első frankfurti meccsén rögtön pontot érő gólt is szerez, csakhogy még volt fordulat a mérkőzésben. A 87. percben érkezett a hazaiak 25 éves dán védője, Nikolas Nartey, és két lépésről a kapuba passzolt Josha Vagnoman beadásából. Nartey első Bundesliga-gólja három pontot ért a VfB-nek, amely így már sorozatban negyedik meccsén maradt veretlen.

