Birkózás: 27 magyar lép szőnyegre a zágrábi rangsorolóversenyen

A január 24-i, budapesti válogató több szempontból is érdekes volt, a legnagyobb csata a kötöttfogású 87 kilogrammosok között alakult ki: a világ- és Európa-bajnok Losonczi Dávid kényszerű távollétében (térdműtét után lábadozik) az Eb-győztes Takács István diadalmaskodott, maga mögé utasítva a vb- és Eb-második Szilvássy Eriket, valamint a vb- és Eb-harmadik Lévai Tamást.

A másik két Lévai fivér, az Európa-bajnok Levente, valamint a vb- és Eb-ezüstérmes Zoltán kettővel lejjebb, a 77 kilogrammosok között indult, előbbi győzött, bátyja visszalépett a javára a döntőben. Ezzel finoman fogalmazva sincs eldöntve, kié lesz a címeres mez, különösképp azért nem, mert a válogatottságot tavaly megszerző, majd bravúros vb-bronzéremig jutó Fritsch Róbert betegsége miatt nem indult az itthoni megméretésen. Zágrábban viszont mindhárman próbára teszik magukat, Lévaiék célja, hogy egymás között osszák fel az Eb és a vb-indulást, ehhez Fritschnek biztosan lesz egy-két szava, s nem kevés szerencsére is szükségük van, külön ágra kell kerüljenek, mert köztudott, versenykörülmények között nem hajlandóak birkózni egymással.

A válogatottság szempontjából érdekes lehet a kötöttfogású 130 kiló, valamint a női 57 kilogramm is, előbbi kategóriában a vb-második, Eb-harmadik Vitek Dárius, valamint az U20-as világ- és Európa-bajnok Darabos László, utóbbiban az Eb-harmadik Dollák Tamara és a többszörös Eb-ötödik Szenttamási Róza egyaránt szerencsét próbál.

A Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) szakmai igazgatója, Bácsi Péter a hazai válogatóval kapcsolatban elmondta a szervezet honlapjának, az a fontosabb, ki miként teljesít a nemzetközi porondon, így különös érdeklődéssel figyeli, mire képesek a mieink a szerdától vasárnapig tartó UWW-rangsorversenyen.

„Nyolcvanhét kilóban Takács István megnyerte a válogatót, a döntőből nehéz következtetést levonni, mert egy egyes meccsen nyert Lévai ellen, és előtte Szilvássy Erik is szoros meccsen kapott ki Tamástól. Mindegyiküknek itt az újabb lehetőség a bizonyításra, nagy csatát várok a három világklasszistól. Szabadfogásban és női szakágban is erős verseny előtt állunk, de kötöttfogásban különösen. Mindenképp jó előjel, ha valaki remekel Zágrábban. Meglátjuk, hogy jön ki a lépés, az biztos, hogy itthon láttam biztató teljesítményeket.”

A rangsorversenyt követően már-már hagyományos női nemzetközi tábort tartanak Tatán, míg a kötöttfogásúak Porecben vesznek részt összetartáson. Az áprilisi Eb-ig a szabadfogásúak a tervek szerint Lengyelországba, Moldovába és Oroszországba utaznak, míg a hölgyekre a szakági fellegvárban, Japánban várhat tábor. A zágrábi program a szabadfogásúak viadalával indul, honosított klasszisainkért is szoríthatunk, őket követik csütörtöktől a hölgyek, majd péntektől a kötöttfogásúak.

UWW-RANGSORVERSENY, ZÁGRÁB

Szabadfogású csapat

65 kg: Mizsei Zoltán, Halidov Gamzatgadzsi

70 kg: Muszukajev Iszmail

74 kg: Kuramagomedov Murad, Dobler Benjámin

97 kg: Végh Richárd, Arsunkaev Musza

125 kg: Bajcajev Vlagyiszlav

Női csapat

50 kg: Fáth Laura

53 kg: Terék Gerda

57 kg: Dollák Tamara, Szenttamási Róza

59 kg: Bognár Erika

62 kg: Elekes Enikő

68 kg: Szabados Noémi, Pók Karolina

Kötöttfogású csapat

72 kg: Váncza István, Klányi Krisztofer

77 kg: Fritsch Róbert, Lévai Levente, Lévai Zoltán

87 kg: Takács István, Lévai Tamás, Szilvássy Erik

97 kg: Szőke Alex

130 kg: Vitek Dárius, Darabos László