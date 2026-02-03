Sport témájú alkotások is szerepelnek a 45. Magyar Filmszemlén
Szerdán 17.30-kor vetítik a Corvin Moziban a Ceausescu-korszak erdélyi hegyi meccsnézéseinek történetét feldolgozó, Szabadság a hegyen című dokumentumfilmet.
A február 2-tól 8-ig tartó 45. Magyar Filmszemle keretében több sport témájú filmet is bemutatnak. A Corvin Moziban szerdán 17.30-kor vetítik az erdélyi hegyi meccsnézések történetéről szóló Szabadság a hegyen című dokumentumfilmet, csütörtökön 14.30-kor az Illés Fanni paralimpiai bajnok úszóról szóló Hajrá, Tete! című művet, szombaton 13.15-kor és vasárnap 13.30-kor pedig a Simonyi Balázs kéktúrás futását bemutató Kékkör szerepel a kínálatban.
2025.11.21. 08:22
KS-ajánló: „Ettem a focit, kenyérre kenve” – Szabadság a hegyen
Kis erdélyi tévéforradalom: a Szabadság a hegyen című friss dokumentumfilm a Ceausescu-rendszer romániai hegyi meccsnézéseit dolgozza fel – Csibi László rendezővel Kolozsváron beszélgettünk.
