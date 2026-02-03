Sport témájú alkotások is szerepelnek a 45. Magyar Filmszemlén

A február 2-tól 8-ig tartó 45. Magyar Filmszemle keretében több sport témájú filmet is bemutatnak. A Corvin Moziban szerdán 17.30-kor vetítik az erdélyi hegyi meccsnézések történetéről szóló Szabadság a hegyen című dokumentumfilmet, csütörtökön 14.30-kor az Illés Fanni paralimpiai bajnok úszóról szóló Hajrá, Tete! című művet, szombaton 13.15-kor és vasárnap 13.30-kor pedig a Simonyi Balázs kéktúrás futását bemutató Kékkör szerepel a kínálatban.