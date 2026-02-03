Los Angeles 2028: csak az utolsó meccseket rendezik a központi helyszínen a futballtornán
A 2028-as olimpia szervezői bejelentették, hogy országszerte hat stadion ad majd otthont a labdarúgótorna mérkőzéseinek és csak az utolsó meccseket, köztük a döntőket rendezik Los Angelesben, illetve a szomszédos Pasadenában.
A csoportmérkőzéseket és a kieséses találkozókat New Yorkban, Columbusban, Nashville-ben, St. Louisban, San Joséban és San Diegóban bonyolítják le. A végjátéknak, így a július 28-i férfi, illetve a másnapi női finálénak a legendás pasadenai Rose Bowl ad majd otthont.
Az olimpiai futballtornák történetében először lesz több női csapat (16), mint férfi (12). A teljes menetrendet még a jegyértékesítés áprilisi kezdete előtt közzéteszik.
(MTI)
