Nemzeti Sportrádió

Los Angeles 2028: csak az utolsó meccseket rendezik a központi helyszínen a futballtornán

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2026.02.03. 14:51
null
Fotó: Getty Images
Címkék
nyári olimpia labdarúgás Los Angeles 2028
A 2028-as olimpia szervezői bejelentették, hogy országszerte hat stadion ad majd otthont a labdarúgótorna mérkőzéseinek és csak az utolsó meccseket, köztük a döntőket rendezik Los Angelesben, illetve a szomszédos Pasadenában.

 

A csoportmérkőzéseket és a kieséses találkozókat New Yorkban, Columbusban, Nashville-ben, St. Louisban, San Joséban és San Diegóban bonyolítják le. A végjátéknak, így a július 28-i férfi, illetve a másnapi női finálénak a legendás pasadenai Rose Bowl ad majd otthont.

Az olimpiai futballtornák történetében először lesz több női csapat (16), mint férfi (12). A teljes menetrendet még a jegyértékesítés áprilisi kezdete előtt közzéteszik.

(MTI)

 

nyári olimpia labdarúgás Los Angeles 2028
Legfrissebb hírek

Saját kaliforniai hajópark segíti a magyar kajakosok és kenusok olimpiai felkészülését

Kajak-kenu
2026.01.22. 16:30

Veres Roland profi ökölvívó célja a Los Angeles-i olimpia és a világbajnoki cím

Ökölvívás
2026.01.21. 17:22

Los Angeles 2028: Érdi Mária nem tartja kizártnak, hogy az olimpia után is folytatja

Egyéb egyéni
2026.01.19. 21:08

Az öttusázó Guzi Blanka élvezi a hóban futást

Egyéb egyéni
2026.01.14. 08:50

Los Angelesben edzőtáborozik az öttusa-válogatott

Egyéb egyéni
2026.01.12. 11:24

Los Angeles 2028: maximális létszámot céloz meg a Magyar Triatlonszövetség

Egyéb egyéni
2026.01.09. 11:17

„A világ legnagyszerűbb stadionja” – A Los Angeles Memorial Coliseumban jártunk

Képes Sport
2025.12.16. 09:44

Los Angeles 2028: január 14-től lehet jegyet igényelni

Egyéb egyéni
2025.12.15. 18:49
Ezek is érdekelhetik