Hiába áramtalanította a VAR-monitort egy maszkos drukker Dárdaiék meccsén

A hazai klub közlése szerint a játékvezető éppen egy lehetséges büntetőt ellenőrzött a képernyőn, amikor a lelátóról érkező ismeretlen drukker áramtalanította a monitort. A tv-felvételek alapján a tettes fehér overált és egy zöld símaszkot viselt, s dolga végeztével visszamászott a hazai szurkolók közé. Az esetről szintén beszámoló német Bild fotója alapján pontosabban elképzelhető, hogy mi is történt pontosan.

Akciója nem akadályozta meg, hogy a bíró 11-est ítéljen a házigazdák ellen, a videóasszisztens játékvezető ugyanis döntött és az ítéletet tudatta a pályán dolgozó kollégájával.

A münsteriek közölték: nagyon sajnálják, ami történt és mindent el fognak követni, hogy azonosítsák az elkövetőt vagy elkövetőket, a jövőben pedig megakadályozzák a hasonló eseteket.

„Az első vizsgálatok szerint előre eltervezték az akciót” – írta honlapján a klub.

A német médiában terjedő fotó azt mutatja, hogy a hazai szurkolók egy olyan molinót feszítettek ki, amelyen a „Húzd ki a VAR-t”-felirat volt olvasható.

A münsteriek csapatkapitánya, Jorrit Hendrix egyáltalán nem ítélte el a történteket.

„Ez azt mutatja, hogy a szurkolók átélik az eseményeket, és mindent elkövetnek a győzelemért” – mondta a televízióban. – „Ha tudnak valamit tenni, hogy befolyásolják a történéseket, megteszik. Teljesen megértem és szerintem ez jó.”

Németországban a 2017-es bevezetése óta ellentmondásos a VAR megítélése. Sokak szerint túl sokszor megszakítja a játék folyamatosságát és nincs rá szükség.

A vasárnapi mérkőzést a vendég Hertha nyerte 2–1-re, a magyar válogatott Dárdai Márton végigjátszotta a találkozót. A szokatlan eset a berliniek első gólja előtt történt.