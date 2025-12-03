Nemzeti Sportrádió

Emődön megépülhet a Puhl Sándor Sportcsarnok

Munkatársunktól Munkatársunktól
Vágólapra másolva!
2025.12.03. 21:11
null
Fotó: Facebook/RVA Studio
Címkék
Tállai András Emőd Puhl Sándor
Emődön megépülhet a Puhl Sándor Sportcsarnok – számolt be a hírről Tállai András országgyűlési képviselő, az Agrárminisztérium államtitkára.

 

Puhl Sándor Miskolcon született, de Emődön nevelkedett. Minden idők egyik legnagyszerűbb futballbírója, az egyetlen magyar, aki világbajnoki döntőt vezetett, Emőd város díszpolgára lett 2013-ban.

„A kormányzati támogatásnak köszönhetően a helyi futballpálya mellett egy modern, 2400 négyzetméteres sportkomplexum valósulhat meg, amely a város közösségét és a helyi sportéletet erősíti majd. A létesítmény különlegessége az emlékszoba lesz, amely a négyszer a világ legjobb labdarúgó-játékvezetőjének választott, világbajnoki döntőt vezető, Emőd díszpolgára, Puhl Sándor előtt tiszteleg” – írta posztjában Tállai András, aki maga is Emőd díszpolgára.

 

 

Tállai András Emőd Puhl Sándor
Legfrissebb hírek

Bevezették a klubigazgatói státuszt az NB II-es Mezőkövesdnél

Labdarúgó NB II
2025.11.22. 21:28

A nem kellő „no comment” és a levegő urának „születése” – keressük a magyar futball legjobb idézetét!

Labdarúgó NB I
2025.07.20. 11:20

Domborművet avattak Puhl Sándor emlékére Egerben

Labdarúgó NB I
2025.07.17. 20:18

Népsport: hetvenéves lenne Puhl Sándor

Népsport
2025.07.14. 06:34

A Mezőkövesdnek adott igazat a Vutov-ügyben a Svájci Szövetségi Legfelsőbb Bíróság

Labdarúgó NB II
2025.07.08. 12:28

Emléket állít Puhl Sándornak az MLSZ Egerben

Labdarúgó NB I
2025.05.20. 13:54

Puhl Sándor után Kovács István – másodszor vezet BL-döntőt magyar játékvezető Münchenben

Bajnokok Ligája
2025.05.12. 21:06

A mexikói ellenőr kiállásának köszönhetően vezethetett vb-döntőt Puhl Sándor

Minden más foci
2024.07.17. 11:38
Ezek is érdekelhetik