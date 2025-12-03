Emődön megépülhet a Puhl Sándor Sportcsarnok
Emődön megépülhet a Puhl Sándor Sportcsarnok – számolt be a hírről Tállai András országgyűlési képviselő, az Agrárminisztérium államtitkára.
Puhl Sándor Miskolcon született, de Emődön nevelkedett. Minden idők egyik legnagyszerűbb futballbírója, az egyetlen magyar, aki világbajnoki döntőt vezetett, Emőd város díszpolgára lett 2013-ban.
„A kormányzati támogatásnak köszönhetően a helyi futballpálya mellett egy modern, 2400 négyzetméteres sportkomplexum valósulhat meg, amely a város közösségét és a helyi sportéletet erősíti majd. A létesítmény különlegessége az emlékszoba lesz, amely a négyszer a világ legjobb labdarúgó-játékvezetőjének választott, világbajnoki döntőt vezető, Emőd díszpolgára, Puhl Sándor előtt tiszteleg” – írta posztjában Tállai András, aki maga is Emőd díszpolgára.
