Emődön megépülhet a Puhl Sándor Sportcsarnok

Puhl Sándor Miskolcon született, de Emődön nevelkedett. Minden idők egyik legnagyszerűbb futballbírója, az egyetlen magyar, aki világbajnoki döntőt vezetett, Emőd város díszpolgára lett 2013-ban.

„A kormányzati támogatásnak köszönhetően a helyi futballpálya mellett egy modern, 2400 négyzetméteres sportkomplexum valósulhat meg, amely a város közösségét és a helyi sportéletet erősíti majd. A létesítmény különlegessége az emlékszoba lesz, amely a négyszer a világ legjobb labdarúgó-játékvezetőjének választott, világbajnoki döntőt vezető, Emőd díszpolgára, Puhl Sándor előtt tiszteleg” – írta posztjában Tállai András, aki maga is Emőd díszpolgára.