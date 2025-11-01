Darts: sorozatban harmadszor holland győzelem a férfiaknál, 24 év után skót siker a nőknél a WDF World Mastersen

Az open kategória elődöntőjében a Nemzetközi Dartsszövetség (WDF) világranglistájának vezetője, a holland Jimmy van Schie folytatta a Darts Világfesztiválon mutatott kiemelkedő teljesítményét, ám szombaton arra is hajtott, hogy ezen túlmenően végre tornát is nyerjen a Darts Világfesztiválon – a múlt hétvégi Hungarian Mastersen és a Hungarian Classicon is az elődöntőben esett ki, majd a World Mastersen szintén bejutott a négy közé csütörtökön. A szombati elődöntőben nem sok kétséget hagyott: 43 százalékos kiszállózással, 115.71-es első kilenc nyilas és 95.97-es összátlaggal, négy 180-nal csupán egy leget hagyott az amerikai Jason Brandonnak (6–1), akivel egyébként a Classic elődöntőjében is összekerült, és akkor kikapott tőle. Ellenfeleként Jeff Smitht kapta meg – a november 6-án ötvenéves veterán kanadai 2016-ban BDO-világbajnoki döntős volt, de PDC-vb-n is járt ötször, az elődöntőben pedig 6–4-re felülmúlta az angol Cliff Priort.

Van Schie aztán a döntőben is hengerelt. Bekezdett egy 13 nyilas leggel, egy 15 nyilas legben dobott 112-es kiszállóval már 2–0-ra vezetett, majd egy szempillantás alatt újból megduplázta az előnyét. Az első négy legben Jeff Smith csak egyszer ért le kiszállóra, de akkor sem dobhatott rá – az ötödik legben szépített, előbb rápróbált a 170-re (csak a bull maradt ki a két tripla 20 után), a következő körben viszont megoldotta a 25-öt. Smith később hozta még egy kezdését, több momentuma viszont nem maradt: Van Schie dupla 16, dupla 8-cal szállt ki 48-ról, majd hátsó pályáról egy 15 nyilas leggel nyerte meg a tornát – 97.11-es összátlagát 50 százalékos kiszállózással támogatta meg. Wesley Plaisier 2022-es, valamint tavalyi győzelme után sorozatban harmadszor holland férfisiker született a World Mastersen. Van Schie egyébként 2024-ben éppen Plaisiertől kapott ki a Masters negyeddöntőjében úgy, hogy 4–1-re is vezetett, végül 5–4-re kikapott.

„Nehéz héten vagyok túl ennyi tornát követően – mondta a Nemzeti Sportnak Jimmy van Schie. – Mindent beleadtam. Tavaly olyan közel voltam, hogy bejussak a legjobb négybe, de öt meccsnyilat is elrontottam Wesley ellen, és kiestem. Most pedig nyertem, elképesztően boldog és büszke vagyok!”

A női mezőny elődöntőjében a 2022-ben World Masters-negyeddöntős norvég Rachna David 5–3-mal búcsúztatta a női darts kiemelkedő alakját, a több mint ötvenéves profi múlttal rendelkező, háromszoros BDO-vb-döntős angol Deta Hedmant – aki a World Masterst 1994-ben és 2013-ban is megnyerte, 2021-ben pedig a PDC-vb-n is bemutatkozott –, míg a skót párharcban a 2022-ben és tavaly is World Masters-negyeddöntős Lorraine Hyde dominált a tavalyi WDF-vb-n finalista Sophie McKinlay ellen (5–0).

A finálé első legjében Hyde ugyan hozta a kezdését, az indiai születésű David azonban egy 13 nyilas leggel egyenlített, majd a következőben egy szép 96-os kiszállóval breakelt. Ezután viszont elkezdte gyengén dobni a tömeget, így Hyde előbb visszabreakelt, majd visszavette a vezetést. 3–3-nál a skót egy remek 167-es kiszállóval (tripla 20, tripla 19, bull) pezsdítette fel a Gerevich sportcsarnok közönségét, az újabb break után pedig kezdhetett a győzelemért. Ám annak kapujában megingott, David hozta a következő két leget – egy újabb 96-os kilépővel egyenlített, és kiharcolta a döntő leget, amelyben már ő volt első pályán. Mindketten lejöttek kiszállóra, Davidnek nem sikerült a 110, Hyde viszont megoldotta a 32-t a tornagyőzelemért.

„Stresszes döntő volt! Az elmúlt két-három hónapban szenvedtem a tornákon, nem jöttek az eredmények, úgyhogy nekem már az is nagy dolog volt, hogy eljutottam a szombatig, és színpadra állhattam az elődöntőben. A tornagyőzelem pedig még nagyobb öröm – azért is akartam megnyerni World Masterst, mert skót játékosnak ez legutóbb 2001-ben sikerült” – fogalmazott Lorraine Hyde lapunknak a finálét követően.

A felnőttek között nem, az ifjúsági open kategóriában viszont volt magyar érdekeltség szombaton – Sepsi Ádám ugyan 0–2-ről egy szép 108-as kiszállóval szépített, majd egyenlített, végül azonban 5–2-re kikapott a skót Craig Devlintől. A második budapesti World Mastersen Sepsi volt az első, aki magyarként valamely kategóriában négy közé jutott, és ezzel színpadi mérkőzést játszhatott.

„Az volt a kulcs, hogy sikerült végig fenntartani a koncentrációmat, nem volt semmi, ami kizökkentett volna a zónából – utalt vissza Sepsi Ádám a Nemzeti Sportnak a nyitó napra, amely az ifjúságiaknak csütörtökön volt. A szegedi Sun City Darts Club játékosa a két csoportmeccsel együtt összesen hét párharcot vett sikerrel aznap. – Ugyan nem sikerült elejétől végéig a legjobbamat nyújtanom a meccseken, de a győzelemhez mindig elég volt a teljesítményem az elődöntőig. Bár jó lett volna a színpadon is nyerni, és a döntőbe is bejutni, de elégedett vagyok a harmadik hellyel, túlteljesítettem az elvárásaimat.”

Bár a World Masters-győzelem az open és női kategóriában is közvetlen kvótát érne a lakeside-i világbajnokságra, de mivel mind Jimmy van Schie, mind Lorraine Hyde a vb-kvalifikációs ranglistahelyezésükkel (1., valamint 5.) kvalifikálnak, a megüresedő helyet szintén a ranglistáról töltik majd fel.

A Darts Világfesztivál – illetve ezzel együtt a vb-kvalifikációs időszak – vasárnap, a világbajnoki selejtezőtornával ér véget. Az open és az ifjúsági fiú kategóriában négy-négy, a női és az ifjúsági lány kategóriában két-két versenyző jut kvótához. A WDF-világbajnokságot 2025. november 28. és december 7. között rendezik meg az angliai Frimley Greenben, a legendás Lakeside Country Clubban.

DARTS

WDF WORLD MASTERS, GEREVICH ALADÁR NEMZETI SPORTCSARNOK (52 800 euró)

Open

Elődöntő

Jimmy van Schie (holland, 1. kiemelt, 95.97)–Jason Brandon (amerikai, 8. 81.25) 6–1

Jeff Smith (kanadai, 20., 89.02)–Cliff Prior (angol, 78.04) 6–4

Döntő

Jimmy van Schie (holland, 1. kiemelt, 97.11)–Jeff Smith (kanadai, 20., 82.64) 7–2

Nők

Elődöntő

Rachna David (norvég, 80.59)–Deta Hedman (angol, 1., 74.98) 5–3

Lorraine Hyde (skót, 3., 79.11)–Sophie McKinlay (skót, 67.68) 5–0

Döntő

Lorraine Hyde (skót, 3., 71.09)–Rachna David (norvég, 71.09) 6–5