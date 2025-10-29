Nemzeti Sportrádió

Gyász: tragédia övezte a lipcsei kupatovábbjutást

2025.10.29. 10:37
Hiába érkezett gyorsan a segítség (Fotó: Getty Images)
gyász RB Leipzig Német Kupa
Mint ismert, az RB Leipzig kedd este 4–1-re győzött Cottbusban és ezzel továbbjutott a Német Kupa legjobb 16 csapata közé, ám a sikert tragédia árnyékolta be: a lipcsei klub honlapjának közlése szerint a mérkőzés alatt életét vesztette az egyik szurkoló.

A lipcseiek honlapja szerint még a találkozó előtt a cottbusi stadion lelátóján lett rosszul egy lipcsei szurkoló, akihez ugyan gyorsan megérkezett az orvosi segítség, ám a kórházba szállítást követően elhunyt. A haláleset miatt a lipcseiek honlapján a találkozó élő szöveges közvetítését minimálisra csökkentettét a második félidőben.

Az elhunyttal kapcsolatban egyelőre további részleteket – életkorát, a halál okát – nem hozták nyilvánosságra. A hírt egyébként a mérkőzés félidejében a stadionban is közölték, s ezért a második félidőben a helyszínen minimálisan szurkoltak csak a két csapat drukkerei.

A tragédia és a hozzátartozók iránti tisztelet miatt a Cottbus elleni mérkőzés élő közvetítését a lehető legnagyobb mértékben csökkentettük. Megértésüket kérjük. A klub őszinte részvétét fejezi ki a családnak” – áll még a lipcseiek közleményében.

 

