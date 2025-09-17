Orbán elmondta, mit gondol arról, hogy már nem ő lipcsei csapatkapitány

Mint ismert, idén nyár óta már nem Willi Orbán az RB Leipzig csapatkapitánya. A klubot 2015 óta erősítő hátvéd először 2017 és 2019 között, majd 2023-tól viselte a karszalagot, ám ez év augusztusában Ole Werner vezetőedző úgy döntött, leváltja a 60-szoros magyar válogatott játékost és David Raumot nevezi ki a helyére.
„Számomra semmi sem változott” – nyilatkozta ennek kapcsán Orbán egy keddi sajtótájékoztatón a Kicker tudósítása szerint. „A labdarúgás csapatsport: továbbra igyekszem vezető szerepet felvállalva dolgozni a csapatért”– fogalmazott a játékos, akire a váltás ellenére megbecsült tagja maradt a keretnek és bekerült az együttes négytagú játékostanácsába.
A szombati, Köln elleni bajnokijára készülő Leipzig súlyos, 6–0-s vereséggel kezdte az idényt Münchenben, majd a Heidenheim 2–0-s és a Mainz 1–0-s legyőzésével javított. Orbán arról is beszélt úgy érzi, a nyitóforduló óta jó irányba indult el a csapat, a csapatot nyáron átvevő Ole Werner vezetőedzőt pedig „kellemes, jó humorérzékű” embernek tartja, aki nagyon jól tudja közvetíteni a futballal kapcsolatos elképzeléseit a csapat felé.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|3
|3
|–
|–
|14–2
|+12
|9
|2. Borussia Dortmund
|3
|2
|1
|–
|8–3
|+5
|7
|3. 1. FC Köln
|3
|2
|1
|–
|8–4
|+4
|7
|4. St. Pauli
|3
|2
|1
|–
|7–4
|+3
|7
|5. Eintracht Frankfurt
|3
|2
|–
|1
|8–5
|+3
|6
|6. Hoffenheim
|3
|2
|–
|1
|7–6
|+1
|6
|7. RB Leipzig
|3
|2
|–
|1
|3–6
|–3
|6
|8. Wolfsburg
|3
|1
|2
|–
|7–5
|+2
|5
|9. Werder Bremen
|3
|1
|1
|1
|8–7
|+1
|4
|10. Bayer Leverkusen
|3
|1
|1
|1
|7–6
|+1
|4
|11. Augsburg
|3
|1
|–
|2
|6–6
|0
|3
|12. Stuttgart
|3
|1
|–
|2
|3–5
|–2
|3
|13. Freiburg
|3
|1
|–
|2
|5–8
|–3
|3
|14. Union Berlin
|3
|1
|–
|2
|4–8
|–4
|3
|15. Mainz
|3
|–
|1
|2
|1–3
|–2
|1
|16. Mönchengladbach
|3
|–
|1
|2
|0–5
|–5
|1
|17. Hamburg
|3
|–
|1
|2
|0–7
|–7
|1
|18. Heidenheim
|3
|–
|–
|3
|1–7
|–6
|0