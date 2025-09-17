Orbán elmondta, mit gondol arról, hogy már nem ő lipcsei csapatkapitány

Mint ismert, idén nyár óta már nem Willi Orbán az RB Leipzig csapatkapitánya. A klubot 2015 óta erősítő hátvéd először 2017 és 2019 között, majd 2023-tól viselte a karszalagot, ám ez év augusztusában Ole Werner vezetőedző úgy döntött, leváltja a 60-szoros magyar válogatott játékost és David Raumot nevezi ki a helyére.

„Számomra semmi sem változott” – nyilatkozta ennek kapcsán Orbán egy keddi sajtótájékoztatón a Kicker tudósítása szerint. „A labdarúgás csapatsport: továbbra igyekszem vezető szerepet felvállalva dolgozni a csapatért”– fogalmazott a játékos, akire a váltás ellenére megbecsült tagja maradt a keretnek és bekerült az együttes négytagú játékostanácsába.

A szombati, Köln elleni bajnokijára készülő Leipzig súlyos, 6–0-s vereséggel kezdte az idényt Münchenben, majd a Heidenheim 2–0-s és a Mainz 1–0-s legyőzésével javított. Orbán arról is beszélt úgy érzi, a nyitóforduló óta jó irányba indult el a csapat, a csapatot nyáron átvevő Ole Werner vezetőedzőt pedig „kellemes, jó humorérzékű” embernek tartja, aki nagyon jól tudja közvetíteni a futballal kapcsolatos elképzeléseit a csapat felé.