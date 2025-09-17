Nemzeti Sportrádió

Orbán elmondta, mit gondol arról, hogy már nem ő lipcsei csapatkapitány

V. J.V. J.
Vágólapra másolva!
2025.09.17. 06:48
Fotó: Getty Images
Címkék
RB Leipzig Bundesliga Willi Orbán
Willi Orbánt egy keddi sajtótájékoztatón megkérdezték, mit szól ahhoz, hogy nyáron leváltották csapatkapitányi tisztségéből.

Mint ismert, idén nyár óta már nem Willi Orbán az RB Leipzig csapatkapitánya. A klubot 2015 óta erősítő hátvéd először 2017 és 2019 között, majd 2023-tól viselte a karszalagot, ám ez év augusztusában  Ole Werner vezetőedző úgy döntött, leváltja a 60-szoros magyar válogatott játékost és David Raumot nevezi ki a helyére. 

„Számomra semmi sem változott” – nyilatkozta ennek kapcsán Orbán egy keddi sajtótájékoztatón a Kicker tudósítása szerint.  „A labdarúgás csapatsport: továbbra igyekszem vezető szerepet felvállalva dolgozni a csapatért”– fogalmazott a játékos, akire a váltás ellenére megbecsült tagja maradt a keretnek és bekerült az együttes négytagú játékostanácsába.

A szombati, Köln elleni bajnokijára készülő Leipzig súlyos, 6–0-s vereséggel kezdte az idényt Münchenben, majd a Heidenheim 2–0-s és a Mainz 1–0-s legyőzésével javított. Orbán arról is beszélt úgy érzi, a nyitóforduló óta jó irányba indult el a csapat, a csapatot nyáron átvevő Ole Werner vezetőedzőt pedig „kellemes, jó humorérzékű” embernek tartja, aki nagyon jól tudja közvetíteni a futballal kapcsolatos elképzeléseit a csapat felé.

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Bayern München3314–2+129
2. Borussia Dortmund3218–3+57
3. 1. FC Köln3218–4+47
4. St. Pauli3217–4+37
5. Eintracht Frankfurt3218–5+36
6. Hoffenheim3217–6+16
7. RB Leipzig3213–6–36
8. Wolfsburg3127–5+25
9. Werder Bremen31118–7+14
10. Bayer Leverkusen31117–6+14
11. Augsburg3126–603
12. Stuttgart3123–5–23
13. Freiburg3125–8–33
14. Union Berlin3124–8–43
15. Mainz3121–3–21
16. Mönchengladbach3120–5–51
17. Hamburg3120–7–71
18. Heidenheim331–7–60

 

RB Leipzig Bundesliga Willi Orbán
Legfrissebb hírek

Újabb kirúgás a Bundesligában, az edző csak telefonon tudott elköszönni

Német labdarúgás
2025.09.15. 18:50

Willi Orbán bekerült a forduló válogatottjába a Kickernél

Német labdarúgás
2025.09.15. 11:42

Hátrányba került, mégis veretlen maradt a St. Pauli

Német labdarúgás
2025.09.14. 19:25

Kane duplázott, a Bayern alaposan elpáholta a Hamburgot

Német labdarúgás
2025.09.13. 20:31

Zivzivadze kiállítása után esett szét a Heidenheim a BVB ellen, hatgólos őrület Wolfsburgban

Német labdarúgás
2025.09.13. 17:56

Kasper Hjulmand a Frankfurt elleni győzelemmel debütált a Leverkusen kispadján

Német labdarúgás
2025.09.12. 22:30

Schäfer András hétvégén sem játszhat az Union Berlinben

Német labdarúgás
2025.09.12. 13:48

Michael Owen továbbra is úgy gondolja, hogy Harry Kane rossz döntést hozott

Német labdarúgás
2025.09.11. 11:59
Ezek is érdekelhetik