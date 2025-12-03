La Liga: Athletic Bilbao–Real Madrid

Nemzeti Sportrádió

2025.12.03. 18:50
Kylian Mbappé pokoli formában van (Fotó: Getty Images)
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 19. fordulójából előrehozott mérkőzésen az Athletic Bilbao a Real Madridot fogadja. A találkozót élő, szöveges formátumban közvetítjük, tartsanak velünk!

SPANYOL LA LIGA
19. FORDULÓ
Athletic Bilbao–Real Madrid 0–2
Bilbao, San Mamés. V: Gil Manzano.
Athletic Bilbao: Simón – Lekue, Vivian, Laporte, Boiro – Galarreta, Mora – Berenguer, Jauregizar, N. Williams – Guruzeta. Vezetőedző: Ernesto Valverde.
Real Madrid: Courtois – Alexander-Arnold, Militao, Rüdiger, Carreras – Camavinga, Tchouaméni, Bellingham – F. Valverde, Mbappé, Vinícius Jr. Vezetőedző: Xabi Alonso
G: Mbappé (7.), Camavinga (42.)

PERCRŐL PERCRE

 

Ezek is érdekelhetik