„Tudtuk, hogy az idény elején sok gondunk lesz” – lipcsei vélemények a müncheni csapás után

„Azzal együtt nagyon vártuk a meccset, hogy pontosan tisztában voltunk a Bayern erejével, a feladat nehézségével – mondta Marcel Schäfer sportigazgató. – Ezek után jött egy egészen kiábrándító első félidő labdavesztésekkel, sebezhető védőjátékkal. Ha az ellenfél hagyja a Bayernt építkezni, csak idő kérdése, hogy kiváló játékosai elkezdjék rugdosni a gólokat. A második félidő első húsz percében mindenki láthatta, hogy ha elöl tudjuk tartani a labdát, akkor képesek vagyunk helyzeteket kialakítani. Gól nem lett belőlük, de legalább mutattunk valamit. A végén aztán kinyíltunk, amit a Bayern kegyetlenül kihasznált, így lett a vége hat. Sajnos megérdemeltük ezt a verést.”

„Ma sok minden összejött, rendkívül szomorúak vagyunk – folytatta a mérkőzést végigjátszó David Raum. – Nagy reményekkel érkeztünk, erre viszonylag korán gólt kaptunk, ami megfogta a csapatot. Többé nem ismétlődhet meg, ami ezen a meccsen történt. A szünetben átbeszéltük, mi a teendő, de képtelenek voltunk jól megjátszani a labdát, ami Münchenben végzetes következményekkel járhat. Elképesztően hatékonyan támadtak…”

A legjobb teljesítményért 1-es, a legrosszabbért 6-ost adó Kicker a lipcsei kezdőcsapatból Gulácsi Péternek ajánlotta meg a legjobb osztályzatot (4), megemlítve, hogy a gólok közül talán csak az ötödiknél hibázott, és bár lábbal nem tűnt túlzottan magabiztosnak, a végjátékban kétszer is megmentette társait a hetedik góltól. Willi Orbán 5.5-est kapott a német szaklaptól, hatan viszont nem úszták meg a legrosszabbat, a hatost.

A lipcseiek jövő szombaton 15 órakor fogadják a Heidenheimet.