„Tudtuk, hogy az idény elején sok gondunk lesz” – lipcsei vélemények a müncheni csapás után

„Nagyon megkönnyítettük a Bayern dolgát. Az ilyen mérkőzéseken lényeges a letámadás, a védelem tehermentesítése érdekében meg kell tartani fent a labdát, de legalábbis távol kell tartani a kapunktól. És hát persze, amikor beszorulunk, a tényleges védőmunkát is el kell végezni. Sajnos sok szituációban könnyelműek voltunk – idézi a lipcsei klubhonlap a nyáron kinevezett vezetőedzőt, Ole Wernert. – Abban a tudatban vágtunk neki az új idénynek, hogy kezdetben sok gondunk lesz, rengeteg munka vár ránk, és az első mérkőzés megmutatta, hogy valóban ez a helyzet. Sokat kell tennünk azért, hogy a következő körben igazi csapatként lépjünk pályára a Heidenheim ellen.”
„Azzal együtt nagyon vártuk a meccset, hogy pontosan tisztában voltunk a Bayern erejével, a feladat nehézségével – mondta Marcel Schäfer sportigazgató. – Ezek után jött egy egészen kiábrándító első félidő labdavesztésekkel, sebezhető védőjátékkal. Ha az ellenfél hagyja a Bayernt építkezni, csak idő kérdése, hogy kiváló játékosai elkezdjék rugdosni a gólokat. A második félidő első húsz percében mindenki láthatta, hogy ha elöl tudjuk tartani a labdát, akkor képesek vagyunk helyzeteket kialakítani. Gól nem lett belőlük, de legalább mutattunk valamit. A végén aztán kinyíltunk, amit a Bayern kegyetlenül kihasznált, így lett a vége hat. Sajnos megérdemeltük ezt a verést.”
„Ma sok minden összejött, rendkívül szomorúak vagyunk – folytatta a mérkőzést végigjátszó David Raum. – Nagy reményekkel érkeztünk, erre viszonylag korán gólt kaptunk, ami megfogta a csapatot. Többé nem ismétlődhet meg, ami ezen a meccsen történt. A szünetben átbeszéltük, mi a teendő, de képtelenek voltunk jól megjátszani a labdát, ami Münchenben végzetes következményekkel járhat. Elképesztően hatékonyan támadtak…”
A legjobb teljesítményért 1-es, a legrosszabbért 6-ost adó Kicker a lipcsei kezdőcsapatból Gulácsi Péternek ajánlotta meg a legjobb osztályzatot (4), megemlítve, hogy a gólok közül talán csak az ötödiknél hibázott, és bár lábbal nem tűnt túlzottan magabiztosnak, a végjátékban kétszer is megmentette társait a hetedik góltól. Willi Orbán 5.5-est kapott a német szaklaptól, hatan viszont nem úszták meg a legrosszabbat, a hatost.
A lipcseiek jövő szombaton 15 órakor fogadják a Heidenheimet.