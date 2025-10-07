Szabó Levente: Ha többet játszom, az párosulhat egy válogatott meghívóval

Eddig csak csereként jutott játéklehetőséghez a 2. Bundesligában szereplő Eintracht Braunschweig magyar támadója, Szabó Levente, aki a Paderborn ellen október 3-án 2–1-re elvesztett bajnokin epizodistaként is megszerezte első gólját a német csapatban. Szezonja eddigi alakulásával kapcsolatban a 26 éves játékos a Nemzeti Sportrádiónak adott interjút.

„Az új idénynek a világbajnoki selejtezők miatt is nagyon motiváltan vágtam neki, és jól is indult az évad, három forduló után ott voltunk az élmezőnyben. Utána sajnos alábbhagyott a lendületünk, jókor jött a válogatott szünet, tisztázni tudjuk, mi az, ami jól megy, illetve melyek azok a dolgok, amelyeket ki kell javítanunk” – értékelte csapata őszi teljesítményét a Vidi volt futballistája.

Szabó elmondása szerint azon dolgozik, hogy felhívja magára a braunschweigiek vezetőedzője, Heiner Backhaus vezetőedző figyelmét.

„Az edzőnk felfogása nagyon tetszik, azt kéri tőlünk, hogy folyamatos letámadással folyton nyomás alatt tartsuk az ellenfelet, ami nekem kifejezetten fekszik. Nyilván neki megvan az elképzelése arról, kiket akar játszatni, nekem az a feladatom, hogy éljek a tőle kapott lehetőséggel. Aztán ha jönnek a gólok, akkor nem félek attól, hogy nem kerülök be a kezdő tizenegybe. Ha pedig így lesz, biztos vagyok benne, hogy jól fog menni a játék, és ez párosulhat egy válogatott meghívóval is” – jelezte a csatár, hogy nem szegte kedvét a kevesebb kapott játékperc.