Hanga Ádám 11 pontot dobott a szombathelyi BL-meccsen

Hanga Ádám 11 ponttal és hét lepattanóval járult hozzá a spanyol Joventut Badalona 81–65-ös győzelméhez az izraeli Hapoel Netanel Holon ellen a férfi kosárlabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában, kedden, Szombathelyen.

A nemzetközi szövetség honlapja szerint a magyar kosaras 22 percet töltött a pályán, és ő lett csapata második legeredményesebb játékosa. A Badalona két forduló után két győzelemmel áll, a csoportban a török Bursaspor és a francia Cholet szerepel még.

FÉRFI KOSÁRLABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

Joventut Badalona (spanyol)–Hapoel Netanel Holon (izraeli) 81–65 (24–19, 16–14, 22–22, 19–10)