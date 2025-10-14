Hanga Ádám 11 pontot dobott a szombathelyi BL-meccsen

Kedd este a Hanga Ádámot foglalkoztató spanyol Joventut Badalona magabiztos, 16 pontos győzelmet aratott az izraeli Hapoel Netanel Holon ellen a férfi kosárlabda Bajnokok Ligája-csoportkör 2. fordulójában Szombathelyen.
Hanga Ádám 11 ponttal és hét lepattanóval járult hozzá a spanyol Joventut Badalona 81–65-ös győzelméhez az izraeli Hapoel Netanel Holon ellen a férfi kosárlabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában, kedden, Szombathelyen.
A nemzetközi szövetség honlapja szerint a magyar kosaras 22 percet töltött a pályán, és ő lett csapata második legeredményesebb játékosa. A Badalona két forduló után két győzelemmel áll, a csoportban a török Bursaspor és a francia Cholet szerepel még.
FÉRFI KOSÁRLABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
Joventut Badalona (spanyol)–Hapoel Netanel Holon (izraeli) 81–65 (24–19, 16–14, 22–22, 19–10)
Legfrissebb hírek
Kosárlabda: Golomán csapata legyőzte a Barcelonát
Kosárlabda
2025.10.12. 14:44
Férfi kosárlabda NB I: a Szolnok simán megverte a Szegedet
Kosárlabda
2025.10.11. 20:08
NS-képeslap: impozáns kosárlabdás edzőközpont a tóparton
Kosárlabda
2025.10.10. 12:08
Euroliga: magabiztosan nyert a Real Madrid és a Paris
Kosárlabda
2025.10.09. 23:26
Ezek is érdekelhetik