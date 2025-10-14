Nemzeti Sportrádió

Hanga Ádám 11 pontot dobott a szombathelyi BL-meccsen

2025.10.14. 20:35
Hanga Ádám (jobbra) remekül teljesített Sziombathelyen (Fotó: Unger Tamás)
kosárlabda kosárlabda Bajnokok Ligája Hanga Ádám
Kedd este a Hanga Ádámot foglalkoztató spanyol Joventut Badalona magabiztos, 16 pontos győzelmet aratott az izraeli Hapoel Netanel Holon ellen a férfi kosárlabda Bajnokok Ligája-csoportkör 2. fordulójában Szombathelyen.

Hanga Ádám 11 ponttal és hét lepattanóval járult hozzá a spanyol Joventut Badalona 81–65-ös győzelméhez az izraeli Hapoel Netanel Holon ellen a férfi kosárlabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában, kedden, Szombathelyen.

A nemzetközi szövetség honlapja szerint a magyar kosaras 22 percet töltött a pályán, és ő lett csapata második legeredményesebb játékosa. A Badalona két forduló után két győzelemmel áll, a csoportban a török Bursaspor és a francia Cholet szerepel még.

FÉRFI KOSÁRLABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
Joventut Badalona (spanyol)–Hapoel Netanel Holon (izraeli) 81–65 (24–19, 16–14, 22–22, 19–10)

 

