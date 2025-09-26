Bundesliga: Kane „százados” lett, ötből öt a Bayern mérlege

Az első játékrészben öt védést mutatott be a Werder Bremen színeiben a Bayern München ellen debütáló Karl Hein. Az Arsenaltól kölcsönvett észt kapus eszén kétszer így is túljártak a bajorok a szünet előtt: előbb Jonathan Tah szerzett látványos találatot sarokkal, majd Harry Kane értékesítette a saját maga által kiharcolt tizenegyest – az angol válogatott csatár mérlege 18/18 a Bundesligában a büntetőket tekintve.
A fordulást követően Kane megszerezte a 100. találatát müncheni színekben: a 32 éves játékos gyors kontra végén Luis Díaz átadását váltotta gólra, mielőtt Nicolas Jackson érkezett a helyére, hogy ő pihenhessen a Pafosz elleni Bajnokok Ligája-összecsapásra.
A végeredményt az osztrák válogatott Konrad Laimer állította be. A vendégek csak lesgólig jutottak a csereként beállt Victor Boniface révén.
NÉMET BUNDESLIGA
5. FORDULÓ, péntek
Bayern München–Werder Bremen 4–0 (Tah 22., Kane 45., 65. – a másodikat 11-esből, Laimer 88.)
Szombaton játsszák
15.30: Heidenheim–Augsburg
15.30: Mainz–Borussia Dortmund
15.30: St. Pauli–Bayer Leverkusen
15.30: Wolfsburg–RB Leipzig (Tv: Arena4)
18.30: Mönchengladbach–Eintracht Frankfurt (Tv: Match4)
Vasárnap játsszák
15.30: Freiburg–Hoffenheim (Tv: Arena4)
17.30: 1. FC Köln–VfB Stuttgart (Tv: Match4)
19.30: Union Berlin–Hamburg
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|5
|5
|–
|–
|22–3
|+19
|15
|2. Borussia Dortmund
|4
|3
|1
|–
|9–3
|+6
|10
|3. RB Leipzig
|4
|3
|–
|1
|6–7
|–1
|9
|4. 1. FC Köln
|4
|2
|1
|1
|9–7
|+2
|7
|5. St. Pauli
|4
|2
|1
|1
|7–6
|+1
|7
|6. Eintracht Frankfurt
|4
|2
|–
|2
|11–9
|+2
|6
|7. Freiburg
|4
|2
|–
|2
|8–8
|0
|6
|8. Stuttgart
|4
|2
|–
|2
|5–5
|0
|6
|9. Hoffenheim
|4
|2
|–
|2
|8–10
|–2
|6
|10. Union Berlin
|4
|2
|–
|2
|8–11
|–3
|6
|11. Bayer Leverkusen
|4
|1
|2
|1
|8–7
|+1
|5
|12. Wolfsburg
|4
|1
|2
|1
|7–6
|+1
|5
|13. Mainz
|4
|1
|1
|2
|5–4
|+1
|4
|14. Werder Bremen
|5
|1
|1
|3
|8–14
|–6
|4
|15. Hamburg
|4
|1
|1
|2
|2–8
|–6
|4
|16. Augsburg
|4
|1
|–
|3
|7–10
|–3
|3
|17. Mönchengladbach
|4
|–
|2
|2
|1–6
|–5
|2
|18. Heidenheim
|4
|–
|–
|4
|2–9
|–7
|0