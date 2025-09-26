Nemzeti Sportrádió

Bundesliga: Kane „százados" lett, ötből öt a Bayern mérlege

2025.09.26. 22:27
Még október sincs, de Harry Kane már tíz bajnoki gólnál jár az idényben (Fotó: Getty Images)
Bayern München Werder Bremen Bundesliga
Folytatta tökéletes idényrajtját a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) címvédője: a Bayern München a Werder Brement győzte le 4–0-ra az 5. forduló pénteki nyitó mérkőzésén.

Az első játékrészben öt védést mutatott be a Werder Bremen színeiben a Bayern München ellen debütáló Karl Hein. Az Arsenaltól kölcsönvett észt kapus eszén kétszer így is túljártak a bajorok a szünet előtt: előbb Jonathan Tah szerzett látványos találatot sarokkal, majd Harry Kane értékesítette a saját maga által kiharcolt tizenegyest – az angol válogatott csatár mérlege 18/18 a Bundesligában a büntetőket tekintve.

A fordulást követően Kane megszerezte a 100. találatát müncheni színekben: a 32 éves játékos gyors kontra végén Luis Díaz átadását váltotta gólra, mielőtt Nicolas Jackson érkezett a helyére, hogy ő pihenhessen a Pafosz elleni Bajnokok Ligája-összecsapásra.


A végeredményt az osztrák válogatott Konrad Laimer állította be. A vendégek csak lesgólig jutottak a csereként beállt Victor Boniface révén.

NÉMET BUNDESLIGA
5. FORDULÓ, péntek
Bayern München–Werder Bremen 4–0 (Tah 22., Kane 45., 65. – a másodikat 11-esből, Laimer 88.)

Szombaton játsszák
15.30: Heidenheim–Augsburg
15.30: Mainz–Borussia Dortmund
15.30: St. Pauli–Bayer Leverkusen
15.30: Wolfsburg–RB Leipzig (Tv: Arena4)
18.30: Mönchengladbach–Eintracht Frankfurt (Tv: Match4)
Vasárnap játsszák
15.30: Freiburg–Hoffenheim (Tv: Arena4)
17.30: 1. FC Köln–VfB Stuttgart (Tv: Match4)
19.30: Union Berlin–Hamburg

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Bayern München5522–3+1915
2. Borussia Dortmund4319–3+610
3. RB Leipzig4316–7–19
4. 1. FC Köln42119–7+27
5. St. Pauli42117–6+17
6. Eintracht Frankfurt42211–9+26
7. Freiburg4228–806
8. Stuttgart4225–506
9. Hoffenheim4228–10–26
10. Union Berlin4228–11–36
11. Bayer Leverkusen41218–7+15
12. Wolfsburg41217–6+15
13. Mainz41125–4+14
14. Werder Bremen51138–14–64
15. Hamburg41122–8–64
16. Augsburg4137–10–33
17. Mönchengladbach4221–6–52
18. Heidenheim442–9–70

 

 

