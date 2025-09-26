Bundesliga: Kane „százados” lett, ötből öt a Bayern mérlege

Az első játékrészben öt védést mutatott be a Werder Bremen színeiben a Bayern München ellen debütáló Karl Hein. Az Arsenaltól kölcsönvett észt kapus eszén kétszer így is túljártak a bajorok a szünet előtt: előbb Jonathan Tah szerzett látványos találatot sarokkal, majd Harry Kane értékesítette a saját maga által kiharcolt tizenegyest – az angol válogatott csatár mérlege 18/18 a Bundesligában a büntetőket tekintve.

A fordulást követően Kane megszerezte a 100. találatát müncheni színekben: a 32 éves játékos gyors kontra végén Luis Díaz átadását váltotta gólra, mielőtt Nicolas Jackson érkezett a helyére, hogy ő pihenhessen a Pafosz elleni Bajnokok Ligája-összecsapásra.



A végeredményt az osztrák válogatott Konrad Laimer állította be. A vendégek csak lesgólig jutottak a csereként beállt Victor Boniface révén.

NÉMET BUNDESLIGA

5. FORDULÓ, péntek

Bayern München–Werder Bremen 4–0 (Tah 22., Kane 45., 65. – a másodikat 11-esből, Laimer 88.)

Szombaton játsszák

15.30: Heidenheim–Augsburg

15.30: Mainz–Borussia Dortmund

15.30: St. Pauli–Bayer Leverkusen

15.30: Wolfsburg–RB Leipzig (Tv: Arena4)

18.30: Mönchengladbach–Eintracht Frankfurt (Tv: Match4)

Vasárnap játsszák

15.30: Freiburg–Hoffenheim (Tv: Arena4)

17.30: 1. FC Köln–VfB Stuttgart (Tv: Match4)

19.30: Union Berlin–Hamburg