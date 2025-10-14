Sportlövészet: a pisztolyosok megérdemelték itthon az ifi Eb-érmet

Mint arról beszámoltunk, bronzérmet nyert a Hajdu Csongor, Gelencsér Zsombor Ákos, Szabolcsi Szabolcs Vencel, Kabina Fanni, Péter Kíra Lara, Komlós Diána összeállítású magyar pisztolyos csapat a Fehér úti Nemzeti Lőtéren rendezett 10 méteres ifjúsági sportlövő Európa-bajnokság döntőjén.

A magyarok a harmadik helyért zajló mérkőzésen 83–69-re győzték le a spanyolokat.

A puskás egységben Ferik Csilla, Bozsolik Sarolta, Keresztesi Petra Inez, Lévai Csongor, Fuglovics Armand és Kertai Szabolcs lőtt. A válogatott végül nem állhatott lőállásba éremért.

A kontinensviadalon a légpisztolyos és a légpuskás versenyben is tíz-tíz ország fiataljai mérték össze tudásukat. A hazai rendezésű Eb után a Magyar Sportlövők Szövetségének utánpótlás-szakágvezetője, Ablonczy Orsolya értékelt portálunknak.

„Nagyon büszkék vagyunk a pisztolyosainkra, fantasztikus dolog, hogy érmet tudtak szerezni a hazai rendezésű Európa-bajnokságon.

A bronzért zajló párharcban kiválóan teljesített a csapat, és mindig akkor jöttek a nagy tízesek, amikor a leginkább szükség volt azokra.

A hangulat is remek volt, a fiataloknak sokat jelentett a közönség, a barátok, a csapattársak, a szülők buzdítása a nézőtérről. További összetevője volt a sikernek, hogy jól taktikáztunk és a bejöttek a cseréink. Megérdemelten tartottuk itthon az érmet. A puskásoknak ezúttal nem jött össze a dobogó, de náluk is mindenki igyekezett kihozni magából a legtöbbet. Igazából mindenki hozta azt, amit a felkészülés ezen szakaszában tud. Persze, kissé a szerencsével is hadilábon álltunk, mert például ha a szerbek ellen az egy-egy tizedek a mi javunkra döntenek, akkor sokkal jobb eredmény is kisülhetett volna ebből a szereplésből. A ötven méteres szezon nemrég fejeződött be, és szinte pihenőidő sem volt, máris egy ilyen nívós, tíz méteres Eb-n kellett helytállniuk, ami nem egyszerű feladat. Most viszont mindenkinek jön egy kis szünet, aztán folytatódik a felkészülés már a következő évadbeli világverseny-válogatókra. Az idén még lesz egy fontos nemzetközi megméretésük a fiataloknak, novemberben Somorján rendezik az Olimpiai Reménységek Versenyét.”

A magyar pisztolyosok a spanyolokat győzték le a bronzéremért Forrás: MSSZ

Az ifjúsági csapat Európa-bajnokságot egyébként magyar kezdeményezésre 2019-ben rendezték meg először, akkor is Budapesten.

Az ifjúsági csapat Eb létrehozása kiváló ötlet volt, rövid időn belül rendkívül fontos és hasznos versennyé nőtte ki magát

– folytatja a szakágvezető. – A döntőbe regionális fordulókról lehet bekerülni és az ott elinduló nemzetek növekvő száma is emeli az elért eredmények értékét Mi áprilisban Bolognában selejteztünk, és bár rendező ország jogán megvolt az indulási jogunk, azért sikeresen kvalifikáltuk magunkat puskában és pisztolyban is.”

(Kiemelt képünkön: A bronzérmes pisztolyos csapat Forrás: MSSZ)