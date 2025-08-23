Fiait és Schäfer Andrást sem félti a kihívásoktól Dárdai Pál

– A magyar szurkolókat leginkább az RB Leipzig érdekelheti Gulácsi Péter és Willi Orbán miatt.

– Nagy ajándék volt a klubnak és a válogatottnak, hogy ez a két játékos évekig ilyen magas szinten teljesített! Hallottam a híreket, olvastam, hogy változás várható, de ezzel nincs semmi baj, ők is idősödnek, új edző, Ole Werner érkezett, aki építkezésbe kezdett, természetesnek gondolom, ha ilyenkor a lapok arról cikkeznek, hogy új emberek kerülhetnek ezekre a posztokra. Kérdés persze, kinek van még élő szerződése, más szint azt esetleg felbontani, de elképzelhető, hogy ebben a bajnokságban is fontos szerep jut nekik. Ole Werner remek munkát végzett Brémában, ám a Werder az ő idejében más felfogásban futballozott, mint amit a Lipcse évek óta játszik, kérdés, mennyire alakítja át a struktúrát az új edző.

Schäfer András (balra) az Union Berlinben, Dárdai Bence a Wolfsburgban küzdhet meg a helyéért (Fotó: Imago Images)

– Az ön által jól ismert főváros első osztályú csapata továbbra is az Union, Schäfer Andrással a fedélzeten.

– Itt sem könnyű tippelni, volt egy kiugró évük, a Bajnokok Ligájáig szárnyaltak, majd jött az erős visszaesés, majdnem kiesés lett a vége. Meg kell találni a stabilitást, amely korábban jellemezte az Uniont, hosszú indítások, beadások, a lepattanó labdák felszedése, sok párharc, ebben volt erős a csapat. Schäfer Andrásnak is mintha minden évben újra meg újra meg kellene küzdenie a helyéért, de ettől nem féltem: szorgalmas, sokat fut, jól passzol, remélem, sok játéklehetőséget kap.

– A dobogóra esélyesek között a Borussia Dortmund és a Bayer Leverkusen neve az elmúlt években rendre elhangzott.

– A Dortmund szerintem túljutott a tavalyi problémákon, mondhatni, meglepetés volt, hogy Niko Kovaccsal milyen jól beindult, az utolsó hét tétmérkőzésen huszonkét gólt szerzett, átlagban háromnál is többet, ez azért biztatónak tűnhet. Nyilván nem lehet látni előre, ezt a szintet meg tudja-e közelíteni újra a gárda. A Leverkusennél ragyogó időszak után új időszámítás kezdődik, elköszönt a vezetőedző és néhány meghatározó alapember, meglepne, ha a Bayer ott lenne a dobogón vagy versenyben lenne a bajnoki címért.

– Ki szerezhet meglepetést?

– Az Eintracht Frankfurt két meghatározó támadója is elment az előző idényben, Omar Marmus a Manchester Cityben, Hugo Ekitiké a Liverpoolban folytatja, de nagyon tetszett nekem a Mainzban Jonathan Burkardt, akit megvett az Eintracht, ez a csapat most is ott lehet az élbolyban.

– Mit vár legkisebb fiától, a VfL Wolfsburgban szereplő Dárdai Bencétől mint édesapa?

– Hogy legyen egészséges!

– És mint edző?

– Új szakember irányítja a csapatot, több millió euróért vett játékosokat a klub, szerintem kemény éve lesz, ám ebből is lehet tanulni, erősödjön, még mindig nagyon fiatal, huszonkét-huszonhárom éves futballistára lehet azt mondani, hogy kész játékos, és Bence még messze van ettől. Dolgoznia kell keményen.

– Egy kérdés a másodosztályban szereplő Hertha BSC kapcsán: mit vár középső fiától, Mártontól?

– Formába kell lendülnie, a rajt nem volt az igazi, két meccs után egy pont, sajnos kisebb nyavalyák miatt nem volt teljesen egészséges. De most már rendben van, a világbajnoki selejtezőt jó erőben várja.