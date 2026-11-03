Magyarok a BL-sztárok ellen; Kós Hubert a vb-re készül

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

Magyar invázió a BL-ben. Vitális Milán és Varga Barnabás a Real, Willy Orbán a Manchester City, Szoboszlaiék pedig Isztambulban a Fenerbahce ellen játszanak, miközben Sallai Roland a Galatával győzelemnek örülhetett, Gulácsi Pétert ellenben csúnyán megszórta a PSG… Minden, amit a BL-keddről és -szerdáról tudni érdemes négy oldalon.

Corbu Máriusz édesapjának és nagyapjának ajánlaná a Milan elleni sikert. A Ferencváros csángó származású középpályása a csütörtöki Európa-liga-meccs előtt adott nagyinterjút Borbola Bencének.

Jesús de Miguel halála miatt gyászol és vádol a futballvilág. A spanyol másodosztály hétfő esti mérkőzésén brutális ütközés következtében elhunyt spanyol játékos esete kapcsán felidézzük a hasonló tragédiákat nem csak a futballpályákon, de dr. Borbély Zoltán a jog oldaláról is megvizsgálta, milyen következményekkel járhat a tragédia.

Kós Hubert egyedüli magyarként készül a rövid pályás vb-re. Olimpiai bajnok úszónk Kovács erikának elmondta, hogy ha motivációt keres, mindig a párizsi Eb-n elért váltósikerre gondol, amúgy pedig tavalyi világcsúcsainál nem is volt csúcsformában…

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