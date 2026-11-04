Nagy Ádám: Többre vágyunk szép emléknél; Aldo Dolcetti: Ne zavarjon meg senkit a San Siro csillogása!

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

Nagy Ádám: Többre vágyunk szép emléknél. Rengeteget köszönhet az olasz futballnak, és a San Siro vendégöltözőjébe talán csukott szemmel is odatalálna – Nagy Ádám, a Ferencváros középpályása szerint a szabadság érzésével kell pályára lépniük csütörtökön az AC Milan otthonában. Borbola Bence interjúja

Aldo Dolcetti: Ne zavarjon meg senkit a San Siro csillogása! A Fradi játékosaival fontos elhitetni, hogy most valami igazán nagyot alkothatnak – mondta a csütörtök esti Milan–Ferencváros Európa-liga-mérkőzés előtt lapunknak Aldo Dolcetti, aki az előző idényben Massimiliano Allegrivel dolgozott a milánóiaknál. A szakemberrel Csillag Péter beszélgetett

Feltűnt a láthatáron az orosz zászlóshajó, de egyelőre nem tudni, mikor ér partot. Ritkán látott nagy hullámokat vert a nemzetközi Sportdöntőbíróság ítélete az orosz jégkorong-válogatottak eltiltásának feloldásáról. A sportág számtalan szereplője határozottan állást foglalt a témában, de hogy pontosan hogyan befolyásolja a döntés a nemzetközi kollektíva mindennapjait, azt egyelőre homály fedi. Kapolcsi-Szabó Bence írása

Majoross Gergely: Újabb három tégla kerül a helyére. Az A-csoportos Szlovénia, majd az előző elit-világbajnokság bronzérmese, Norvégia, végül a házigazda Franciaország lesz a mieink ellenfele a Nemzetek Európai Kupája novemberi állomásán Amiens-ben. A szövetségi kapitányt Kapolcsi-Szabó Bence kérdezte

Kokó ötlete a Papp-kupa. A Papp László-emlékév fénypontja lesz november 14-én Budapesten az 1. Papp-kupa Európa–Pánamerika csapattalálkozó, amelyet Kovács István ötletére fogadott be versenynaptárába a két kontinentális bokszszövetség. L. Pap István interjúja

Rögös az út, de az álmot sosem szabad feladni. Az új szövetségi kapitány, Sótonyi László csütörtök este 18 órától Montenegró ellen először vezeti csatába a magyar férfi kézilabda-válogatottat. A háromnapos felcsúti összetartáson Vincze Szabolcs a keret változásairól, a csapatépítésről, a kimaradó világbajnokságról, a 2028-as olimpiáról és persze az előttünk álló két Európa-bajnoki selejtezőről kérdezte

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