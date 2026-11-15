Céltalan keménykedés – Malonyai Péter jegyzete

A sors tudja, mit akar – ez meggyőződésem, így aztán nincs mit csodálkozni azon, hogy Portugália szombaton Bragában 4–1-re kikapott Dániától. Ez volt a válogatott első meccse azóta, hogy Cristiano Ronaldo hivatalosan megvált a válogatottól, ám CR7 hiánya szimbolikus: intő jel Jorge Jesus szövetségi kapitánynak.



Leginkább arra figyelmeztetheti, hogy a megbecsülés, a respekt kijár a játékosoknak, hát még ha akkora sztárról van szó, mint Ronaldo. Általában megalázó, ha egy játékost elküldenek melegíteni, de végül nem cserélik be, ám esetünkben kirívó modortalanság. Az is, hogy amikor alkalom kínálkozik a nézeteltérés tisztázására, Jorge Jesus leginkább arról beszélt, hogy ő a főnök, ő dönt a cserékről (is).



Nekem meggyőződésem, hogy egy-egy edzőnek azzal kell kezdenie a munkáját, hogy közös nevezőre jut a legjobb játékosával. Állítólag itt is volt egyezség, ám Jorge Jesus nem tartotta be. Ronaldo ezért hagyta el seperc alatt a válogatottat, amiért később elnézést kért, ám a szövetség 30 napos eltiltással és 255 (!) eurós pénzbírsággal sújtotta. Ezek után jelentette be, hogy visszavonul a válogatottól, amelyben – nem mellesleg – 234 mérkőzésen 146 gólt szerzett.

Kemény volt tehát a kapitány és szövetség egyaránt, a visszaemlékezéseikben nyilván jól mutat majd, hogy ők megmutatták, velük nem lehet kukoricázni. Ugyanakkor akihez eljutnak az esetleges memoárok, tudni fogják, hogy ki volt Cristiano Ronaldo és csak kevéssé, hogy mit tett le az asztalra Jorge Jesus. Még úgy is, hogy otthon a Benficával, a Sportinggal, majd Brazíliában és Szaúd-Arábiában is sikeres edző volt. Szaúd-Arábiában az Al-Naszrnál már volt a játékosa Ronaldo, akit júliusban megkérdeztek, legyen-e Jesus kapitány, s ő rábólintott.



A dánok elleni blamáról egyébként azt mondta, hogy egyszerűen rossz este volt, a vereség pedig mindig rossz hangulatot szül. Utalt persze arra, hogy az előző négy meccsét megnyerte a válogatottal, amely vezeti csoportját a Nemzetek Ligája A-ligájában, s helyét már egy walesi döntetlennel is megerősíti az élen. Igaza van, magyarázkodásnak jó. Ugyanakkor az udvariatlanságra, a tisztelet hiányára nálam nincs magyarázat – hát még mentség.

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