„Nekem is élmény lesz” – a 45 éves Rajczi Péter bevetésre készen várja a Vasas elleni kupameccset

A hazai kupahétvége egyik csemegéje a TFSE-Tent Team és a Vasas szombati összecsapása, elvégre ritkán adatik meg, hogy ízig-vérig amatőr együttes (ez volna a TFSE) patinás fővárosi klubbal mérkőzhessen meg. A lelkes amatőröket ugyanakkor kiegészítik korábbi profik, az egyetemi csapatban rúgja ugyanis a labdát a Ferencvárosban nevelkedő, felnőtt játékosként a Nyíregyházát és a Soroksárt is megjáró Dragóner Filip, valamint a 11-szeres válogatott, korábbi élvonalbeli újpesti gólkirály Rajczi Péter.

„Nagyon várjuk már a meccset, van nálunk néhány angyalföldi nevelés, szerintem nagyon élvezzük majd a találkozót, ahogyan a Vasas is – jelentette ki lapunk érdeklődésére a 45 éves csatár. – A sorsolás előtt azt kívántuk, vagy legyőzhető ellenfelet kapjunk, vagy NB I-eset. Megkaptuk… Különleges élmény lesz fiatal csapatunknak a Vasas ellen játszani, amely most az élvonalban is nagyon jónak számít. Én azért már túl vagyok néhány összecsapáson a piros-kékek ellen, és nem is sikerültek rosszul…”

A transfermarkt.com adatai szerint tizenhét Vasas elleni fellépésén hét gólt szerzett Rajczi Péter, de arra azért nem esküdött meg, hogy ezúttal is betalál.

„A III. Kerületben a számomra nem túl kellemes öltözői hangulatban, illetve az állandó sérüléseim miatt egyszer már tulajdonképpen abbahagytam a játékot, a TF-től azonban meggyőztek, érdemes csatlakoznom hozzájuk – emlékezett vissza Rajczi Péter. – A nagyobbik fiam a Hegyvidékben játszik, ugyanazon a pályán rendre utánuk edzett a TF, és mert én is ebben az intézményben végeztem, és mert az edző, Céró Bálint is győzködött, fél év rábeszélés után végül úgy döntöttem, beállok közéjük. De csak úgy vállaltam el, hogy csere vagyok, és inkább egyfajta mentori szerepet töltök be. Az sem volt utolsó szempont, hogy a tréningekért nem kell elhagynom a kerületemet…”

Rajczi Péter elmondta, a csapat háromszor vagy négyszer edz egy héten, attól függően, mikor játssza a bajnokiját; a társaságból sokan tanulnak a TF-en és más egyetemeken is, mások pedig dolgoznak; s habár minden a Vasas továbbjutását sejteti, nem feltartott kézzel vonulnak ki a mérkőzésre.

„Nemcsak a srácoknak, nekem is élmény lesz a vezetőedző Erős Gábor, a segítője, Ferenczi István vagy Koszta Márk ellen szerepelni, velük ugyanis még együtt futballoztam. És bizony nagy esemény lesz, ezért is vittük be a meccset a BVSC stadionjába, hogy minél több néző láthassa, és a Vasas-drukkerek is nagy létszámban lehessenek jelen. Az is az angyalföldieknek kedvez, hogy így műfű helyett természetes füvön játszhatnak, de a pályán nem leszünk ennyire kegyesek. Jó kis csapat a miénk, jól érzem magam itt, az, mondjuk, bánt, hogy majdnem mindenki a fiam lehetne. Nem jó állandóan a poén tárgyának lenni, bár azért adok nekik én is. Úgy tudom, legutóbb a hatvanas években fordult elő, hogy NB I-es csapat búcsúzott egy ennyire alacsonyan jegyzett, amatőr együttessel szemben, szóval az esélyekkel mi is tisztában vagyunk, de ez a futball, bármi megtörténhet.”

MAGYAR KUPA

3. FORDULÓ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

SZEPTEMBER 11., PÉNTEK

17.00: FC Sopron (NB III)–Szegedi VSE (NB III)

SZEPTEMBER 12., SZOMBAT

13.00: Debreceni EAC (NB III)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

15.00: Nagykozár KSE (Baranya I.)–Kisvárda Master Good

15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC (NB II)–Paksi FC

15.00: Gödöllői SK (NB III)–Debreceni VSC

15.00: ReBase Majosi SE (NB III)–Nyíregyháza Spartacus FC

15.00: TFSE-Tent Team (BLSZ I.)–Vasas FC

15.00: Bajai LC (Bács-Kiskun I.)–Kispest-Honvéd FC

15.00: Iváncsa KSE (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)

15.00: Harta SE (Bács-Kiskun I.)–Bicskei TE (NB III)

15.00: Cigánd SE (NB III)–Meton-FC Dabas SE (NB III)

15.00: FC Hatvan (Heves I.)–Kaposvári Rákóczi FC (NB III)

15.00: Opus Tigáz Tatabánya (NB III)–Kecskeméti TE (NB II)

15.00: Mátészalkai MTK (NB III)–HR-Rent Kozármisleny (NB II)

15.00: Monor SE (NB III)–FC Nagykanizsa (NB II)

15.00: Silver Tüzép Karancslapujtő (Nógrád I.)–Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III)

15.00: Szolnoki MÁV FC (NB III)–Komáromi VSE (NB III)

15.00: Hévíz SK (Zala I.)–Soroksár SC (NB II)

16.00: Diósgyőri VTK (NB II)–Videoton FC Fehérvár (NB II) (Tv: M4 Sport)

16.00: Haladás FC (NB III)–Tiszafüredi VSE (NB III)

17.00: Pécsi MFC (NB III)–Tiszakécskei LC (NB II)

17.00: FC Ajka (NB II)–BVSC-Zugló (NB II)

17.30: Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)–MTK Budapest

18.00: Gyirmót FC Győr (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II)

SZEPTEMBER 13., VASÁRNAP

14.00: Dorogi Bányász FC (NB III)–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

15.00: Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)–Puskás Akadémia FC

15.00: Dunaharaszti MTK (NB III)–Zalaegerszegi TE FC

15.00: Karcagi SC (NB II)–ETO FC

15.00: Villány TC (Baranya I.)–Csepel SC (NB III)

15.00: Emődi ÁIDSE (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–Ózd-Sajóvölgye (NB III)

15.00: Gyulai Termál FC (NB III)–Szentlőrinc (NB II)

15.00: Lébény SE (Győr-Moson-Sopron I.)–ESMTK (NB III)