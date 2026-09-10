„A második félidőben mi voltunk a jobb csapat” – Andoni Iraola az Atlético Madrid elleni BL-fordításról

„Azt hiszem, a mérkőzés eleje miatt egy kicsit magamat is hibáztatnom kell – kezdte mérkőzés utáni értékelését Andoni Iraola a Liverpool hivatalos honlapja szerint. – Az Atlético olyan szerkezetben játszott, amelyet ebben az idényben korábban még nem alkalmazott, és ez egy kicsit megnehezítette, hogy megfelelően felvegyük az embereiket. A második félidőben azonban szerintem mi voltunk a jobb csapat. A csapat és a játékosok hatalmas lelkierőről tettek tanúbizonyságot, és a közönség is óriási segítséget jelentett nekünk a második félidőben.”

A spanyol szakvezető külön is beszélt csapata két góljáról: „Alexis (Mac Allister) gólja nagyszerű volt, és ahogy Dom (Szoboszlai) megoldotta a helyzetet, az is remek volt. Szerintem az is pozitív, hogy a középpályások gólokkal tudnak hozzájárulni a csapat teljesítményéhez. Vannak olyan játékosaink, akik természetüknél fogva érkeznek a tizenhatoson belülre. Domban és Alexisben is benne van, hogy érkezzenek a kapu elé, és jó dolog, hogy támadásban profitálni tudunk azokból a helyzetekből, amikor befutnak a tizenhatoson belülre.”

Iraola elmondta, nagyon élvezte edzői pályafutása első Bajnokok Ligája összecsapását: „Nagyon élveztem. Különösen a második gólunk után voltak nagyon jó perceink, és volt néhány lehetőségünk is. Nyomást helyeztünk rájuk, érezni lehetett a stadion hangulatát. Még a mérkőzés végén is, amikor nyilvánvalóan ők támadtak valamivel többet, nekünk pedig védekeznünk kellett, pedig a játékosok már nagyon fáradtak voltak. A szurkolók rengeteget segítettek nekünk, ezért nagyon hálás vagyok nekik.”

A Liverpool mestere a sajtótájékoztató végén úgy összegzett, hogy csapata sok nehéz helyzettel szembesült a mérkőzésen, ezért különösen elégedett a fordítással. Hozzátette, most korrigálniuk kell majd néhány dolgot, ez lesz a következő napok feladata.

Diego Simeone, az Atlético Madrid vezetőedzője a mérkőzés után dicsérte csapata első félidei játékát, a második játékrésszel viszont már nem volt teljesen elégedett: „Elégedett vagyok azzal, amit nyújtottunk a mérkőzésen, a játékosok mindent beleadtak, mindent megtettek a pályán. Az első félidőben jól futballoztunk, a másodikban viszont nem tudtuk megszerezni a második gólt, és nem voltunk elég pontosak valamint határozottak. Végül kikaptunk egy olyan ellenféltől, amely könyörtelen volt a kapu előtt, és kihasználta a helyzeteit.”

Az argentin tréner nem tagadta, hogy védekezésben komoly problémáik vannak mostanában: „Az Athletic Bilbao ellen három gólt kaptunk, ma pedig kettőt, vagyis nem védekezünk megfelelően” – emelte ki Simeone, aki szerint egyéni hibák is hozzájárultak a Liverpool elleni vereséghez, de konkrét eseteket nem említett. Hozzátette azt is, hogy meglátása szerint „a vereség a fejlődési folyamat részévé kell hogy váljon, mivel a csapat továbbra is épül.”

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

LIVERPOOL (angol)–ATLÉTICO MADRID (spanyol) 2–1 (1–1)

Liverpool, Anfield, 59 466 néző. Vezette: Massa (olasz)

LIVERPOOL: Alisson – R. Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez (Cimikasz, 88.) – A. Mac Allister (Gravenberch, 70.), Szoboszlai – Ngumoha (Frimpong, 60.), Wirtz, Barcola (V. Munoz, 60.) – Isak (Koumas, 88.). Menedzser: Andoni Iraola

ATLÉTICO: Oblak – M. Llorente, Pubill, C. Romero (Le Normand, 77.), Hancko – Giuliano Simeone, Barrios (Hjulmand, 77.), Koke (Lookman, 59.), Baena (J. David, 73.) – J. Álvarez, I Kang In (Grimaldo, 59.). Vezetőedző: Diego Simeone

Gólszerző: Szoboszlai (40.), A. Mac Allister (50.), ill. M. Llorente (17.)