Nemzeti Sportrádió

Kilengólos meccsen nyert odahaza a Sopron a Magyar Kupában

M. B.M. B.
2026.09.11. 19:11
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Fotó: FB/FC Sopron
Címkék
Szegedi VSE Magyar Kupa FC Sopron Mol Magyar Kupa SZVSE
Az FC Sopron 6–3-ra nyert hazai pályán a Szegedi VSE ellen a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában, így bejutott a legjobb 32 közé.

MOL MAGYAR KUPA
3. FORDULÓ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
FC Sopron (NB III)–Szegedi VSE (NB III) 6–3

Szombat
13.00: Debreceni EAC (NB III)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.00: Nagykozár KSE (Baranya I.)–Kisvárda Master Good
15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC (NB II)–Paksi FC
15.00: Gödöllői SK (NB III)–Debreceni VSC
15.00: ReBase Majosi SE (NB III)–Nyíregyháza Spartacus FC
15.00: TFSE-Tent Team (BLSZ I.)–Vasas FC
15.00: Bajai LC (Bács-Kiskun I.)–Kispest-Honvéd FC
15.00: Iváncsa KSE (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)
15.00: Harta SE (Bács-Kiskun I.)–Bicskei TE (NB III)
15.00: Cigánd SE (NB III)–Meton-FC Dabas SE (NB III)
15.00: FC Hatvan (Heves I.)–Kaposvári Rákóczi FC (NB III)
15.00: Opus Tigáz Tatabánya (NB III)–Kecskeméti TE (NB II)
15.00: Mátészalkai MTK (NB III)–HR-Rent Kozármisleny (NB II)
15.00: Monor SE (NB III)–FC Nagykanizsa (NB II)
15.00: Silver Tüzép Karancslapujtő (Nógrád I.)–Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III)
15.00: Szolnoki MÁV FC (NB III)–Komáromi VSE (NB III)
15.00: Hévíz SK (Zala I.)–Soroksár SC (NB II)
16.00: Diósgyőri VTK (NB II)–Videoton FC Fehérvár (NB II) (Tv: M4 Sport)
16.00: Haladás FC (NB III)–Tiszafüredi VSE (NB III)
17.00: Pécsi MFC (NB III)–Tiszakécskei LC (NB II)
17.00: FC Ajka (NB II)–BVSC-Zugló (NB II)
17.30: Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)–MTK Budapest
18.00: Gyirmót FC Győr (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II)
Vasárnap
14.00: Dorogi Bányász FC (NB III)–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.00: Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)–Puskás Akadémia FC
15.00: Dunaharaszti MTK (NB III)–Zalaegerszegi TE FC
15.00: Karcagi SC (NB II)–ETO FC
15.00: Villány TC (Baranya I.)–Csepel SC (NB III)
15.00: Emődi ÁIDSE (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–Ózd-Sajóvölgye (NB III)
15.00: Gyulai Termál FC (NB III)–Szentlőrinc (NB II)
15.00: Lébény SE (Győr-Moson-Sopron I.)–ESMTK (NB III)

 

Szegedi VSE Magyar Kupa FC Sopron Mol Magyar Kupa SZVSE
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