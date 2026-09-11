Bátor játékot vár a Ferencváros ellen a születésnapos Kondás Elemér

A 63 éves Kondás Elemér arra a kérdésre, hogy van a csapat és mennyire várják az összecsapást, így felelt az M4 Sportnak:

„Hála Istennek, mindenki jól van. Ez az összecsapás ajándék a csapatnak, hiszen a játékosok nagy része még tévés meccset sem játszott. A sorsolást illetően kettős érzésük volt: egyik oldalról kaphattak volna könnyebb ellenfelet, másik oldalról viszont ha már erős, akkor legyen a Fradi, ellenük kiesni nem tragédia.”

A kétszeres magyar bajnok és kupagyőztes szakember a játékosainak azt tanácsolja, hogy futballozzanak bátran és használják ki a lehetőséget, hogy pályára léphetnek egy ilyen csapat ellen.

Ami a DEAC teljesítményét illeti, Kondás úgy látja, hogy jól kezdték a bajnokságot, a helyzeteik mindig megvannak, egyszerűen hatékonyabbnak kellene lenniük a kapu előtt. A felkészüléssel kapcsolatban az jelent bizonytalanságot, hogy nem tudják, a Ferencváros milyen kezdővel fog felállni.

MOL MAGYAR KUPA

3. FORDULÓ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

Szeptember 12., szombat

13.00: Debreceni EAC (NB III)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!