Nemzeti Sportrádió

Bátor játékot vár a Ferencváros ellen a születésnapos Kondás Elemér

M. Á.M. Á.
2026.09.11. 15:07
null
Kondás Elemér már most hangsúlyozta, hogy a Ferencváros ellen nem szégyen kiesni (Fotó: DEAC)
Címkék
Magyar Kupa DEAC Kondás Elemér Ferencváros
Az NB III Északkeleti csoportjának negyedik helyén álló DEAC a Ferencvárost fogadja szombaton a labdarúgó Magyar Kupa harmadik fordulójában. A debreceniek edzője, a ma (pénteken) születésnapos Kondás Elemér azt tanácsolja játékosainak, legyenek bátrak a mérkőzésen, de azt is megjegyezte az M4 Sportnak, hogy a kapu előtti hatékonyságot hiányolja csapatától.

A 63 éves Kondás Elemér arra a kérdésre, hogy van a csapat és mennyire várják az összecsapást, így felelt az M4 Sportnak:

„Hála Istennek, mindenki jól van. Ez az összecsapás ajándék a csapatnak, hiszen a játékosok nagy része még tévés meccset sem játszott. A sorsolást illetően kettős érzésük volt: egyik oldalról kaphattak volna könnyebb ellenfelet, másik oldalról viszont ha már erős, akkor legyen a Fradi, ellenük kiesni nem tragédia.”

A kétszeres magyar bajnok és kupagyőztes szakember a játékosainak azt tanácsolja, hogy futballozzanak bátran és használják ki a lehetőséget, hogy pályára léphetnek egy ilyen csapat ellen.

Ami a DEAC teljesítményét illeti, Kondás úgy látja, hogy jól kezdték a bajnokságot, a helyzeteik mindig megvannak, egyszerűen hatékonyabbnak kellene lenniük a kapu előtt. A felkészüléssel kapcsolatban az jelent bizonytalanságot, hogy nem tudják, a Ferencváros milyen kezdővel fog felállni.

MOL MAGYAR KUPA
3. FORDULÓ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
Szeptember 12., szombat
13.00: Debreceni EAC (NB III)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

 

Magyar Kupa DEAC Kondás Elemér Ferencváros
Legfrissebb hírek

Korábbi NB I-es játékossal keserítené meg a debreceniek életét a harmadik ligás gödöllői együttes

Labdarúgó NB I
7 órája

Hajnal Tamás: Tudatosan alakítottuk át a nyáron a keretünket

Labdarúgó NB I
9 órája

„Nekem is élmény lesz” – a 45 éves Rajczi Péter bevetésre készen várja a Vasas elleni kupameccset

Labdarúgó NB I
Tegnap, 17:12

Jégkorong Szuperkupa: a BJA visszavághat a Fradinak a tavalyi vereségért

Jégkorong
Tegnap, 11:20

Megindult a bérletvásárlás az FTC hazai El-meccseire

Európa-liga
2026.09.09. 17:38

„Na, kezdjük el normálisan!” – az FTC férfi pólósainak nyílt edzésén jártunk

Vízilabda
2026.09.08. 20:49

Az ETO, a Nyíregyháza és a ZTE is jelentett be új játékost a csütörtöki piaczárás után – körkép

Labdarúgó NB I
2026.09.08. 11:28

Szappanos Péter: Kihoztuk a maximumot a derbiből!

Labdarúgó NB I
2026.09.08. 11:05