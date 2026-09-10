Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai a BL-ben: gól és győzelem; női kosarasok: Ide nekünk az oroszlánt is!

L. P. I.L. P. I.
2026.09.10. 00:07
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Újabb hűrom magyar mutatkozott be a labdarúgó BL-ben. Szoboszlai góüljával egyenlített a szünet előtt a Liverpool, amely az Atlético elleni meccset meg is fordította, Kerkez Milos viszont a lefújás előtt kevéssel sérülés miatt cserét kért… Sallai Roland Galatája kikapott a Sporting vendégeként. A keddiek közül Varga Barnabás önkritikus volt magával, Vitális Milánnal madarat lehetett fogatni, Gulácsi Pétert pedig a kezdőben marasztalják a Villarreal-szurkolók. A BL-fordulóról minden, amit tudni érdemes három oldalon.

Balogh Botond úgy érzi, elég jó volt a Serie A-hoz. A korábbi prmai, ma a Westerlóban játszó védő Borsos Lászlónak elmondta, hogy négyéves szerződést kötött új klubjával, amelyben végre valódi bizalmat kap. A 24 éves válogatott védő lapunknak beszélt a Serie A-ban maradt hiányérzetéről, törökországi tapasztalatairól és arról is, miért hiszi, hogy Belgiumból ismét topligába vezethet az útja.

Jönnek az amerikaiak, de nem féümk tőlük. A női kosárlabda-világbajnokság negyeddöntőjében a csúcsfavorit WNBA-sztárcsapat vár Juhász Dorkáékra, de Lelik Réka elmondta Berlinben Fazekas Zoltánnak, hogy úgymond kihívja a mieinkre váró amerikaiakat, akik 2006 óta nem kaptak ki világbajnokságon, de az olaszok néhány napja megszorongatták őket a csoportkörben…

Fejes Dániel még most is alig hiszi, hogy ő lett a kenukirály. Miután óriási bravúrral aranyérmet nyert C–1 1000 méteren a Poznanban nemrégiben megrendezett világbajnokságon, Krasznai Bencének adott interjújában mások mellett arról is beszélt, miként alakult a sikerhez vezető idénye, s azt is megtudtuk, megítélése szerint mit jelent a győzelme a jövőjére nézve.

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