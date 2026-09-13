Második lett a magyar sportújságírók kispályás focicsapata a litvániai tornán

A litván újságírók lassan húsz éve rendezik meg Druskininkaiban a hagyományos labdarúgótornát a tollforgatók részére, amely tavaly nyerte el azt a rangot, hogy Európa-bajnoksággá nyilvánítsák. A Magyar Sportújságírók Szövetségének csapata egy éve hetedik helyen zárt, most azzal a szándékkal utazott Litvániába, hogy előrébb lép.

A 11 együttest felvonultató viadalon mindenki játszott mindenkivel, vagyis a magyar alakulatra pénteken és szombaton egyaránt öt találkozó várt. Az első nap kiválóan sikerült, hiszen négy szép győzelem mellett egy vereség csúszott be Fehéroroszország ellen, és a csapat úgy fordult elsőként a szombatra, hogy Ukrajna vesztett pontok tekintetében jobban állt, de egy meccsel kevesebbet játszott.

A második nap remekül indult Ciprus legyőzésével, aztán következett egy döntetlen Lettországgal, amely fájdalmas hibának számított, utána pedig lényegében jött a „döntő” az ukránok ellen, és a rivális jobban koncentrált. A tornát sikerült két győzelemmel zárni, így az ezüstérmet szerezték meg a magyar sportújságírók, akik között négyen képviselték a Nemzeti Sportot: Bobory Balázs, Csillag Péter, Deák Zsigmond és Zalán Attila.

A magyar csapat eredményei

Magyarország–Örményország 3–1 (A magyar gólszerzők: Murányi, Olasz, Bódi)

Magyarország–Fehéroroszország 1–2 (Olasz)

Magyarország–Ausztria 2–0 (Murányi, Bódi)

Magyarország–Csehország 4–0 (Pintér 2, Szalai, Murányi)

Magyarország–Románia 5–0 (Szalai 2, Pintér, Csillag, Bobory)

Magyarország–Ciprus 2–0. (Csillag, Szalai)

Magyarország–Lettország 2–2, szétlövéssel 2–3 (Szalai, Olasz)

Magyarország–Ukrajna 0–2

Magyarország–Görögország 3–0 (Murányi 2, Csillag)

Magyarország–Litvánia 2–0 (Szalai, Csillag)

Az Eb-ezüstérmes magyar csapat: Fehér György (szabadúszó), Bobory Balázs (Nemzeti Sport), Bódi Csaba (heol.hu), Csillag Péter (Nemzeti Sport), Deák Zsigmond (Nemzeti Sport), Murányi Domonkos (szabadúszó), Pintér Dániel János (InfoRádió), Olasz Gergő (Nemzeti Sportrádió), Szalai Kristóf (Nemzeti Sportrádió), Szöllősi György (Puskas.com), Zalán Attila (Nemzeti Sport)