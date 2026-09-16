Függöny fel! Kezd a Fradi az El-ben; A mi 11-ünk

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

Sorozatban nyolcadszor kezd európai kupafőtáblán a Ferencváros. A Celtic elleni idegenbeli csata előtt Borbola Bence Lisztes Krisztiánt faggatta, és a kölcsönben újra itthon futballozó csatár őszintén beszélt neki az elmúlt évek hányattatásairól, miközben megmutatjuk azt is, hogy édesapja, id. Lisztes ennyi idősen milyen mutatókkal büszkélkedett az NB I-ben. Emellett Dibusz Dénessel is nagyinterjú készült, és a ferencvárosi kapus a korábbi két glasgow-i kupameccs emlékeit is megosztotta az olvasókkal – Celtic–Ferencváros beharangozó három oldalon.

Négy Nemzetek Ligája-meccstől négy győzelmet remél Tóth Balázs. A labdarúgó-válogatott kapusa angliai mindennapjairól, a nyári átigazolási időszakról és persze a nemzeti csapatról is részletesen mesélt, a kedden kihirdetett válogatott keret alapján pedig a Nemzeti összeállította „A mi 11-ünk”-et, részletesen meg is indokolva, miért éppen ezekre a játékosokra esett a választásunk.

Szoboszlai Dominikot Steven Gerrardhoz hasonlítják. Már megint. A Tottenham ellen újabb irtózatosan nagy gólt szerző magyar középpályás rúgótechnikája és lövőereje előtt tiszteleg Anglia, meg is mutatjuk, milyen bombákat eresztett meg a mögöttünk lévő liverpooli éveiben.

És még: Veszprém-gála a Füchse Berlin otthonában a BL-ben; Konakov-interjú a címvédésre készülő Falcónál; Kokó két-három érmet vár a bunyósoktól az Eb-n; 1956, 1976 és 1996 olimpiai hőseit ünnepelte a MOB.

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