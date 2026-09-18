Nemzeti Sportrádió

Glasgow-ban győzött a Ferencváros; Várkonyi Bence már Marco Rossi meghívójának is örül

SZ. M.SZ. M.
2026.09.18. 00:22
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FTC NS-ajánló Várkonyi Bence

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Győzelemmel (3–1) kezdett az Európa-liga főtábláján a Ferencváros, Kristoffer Zachariassen és Daniel Arzani is szépségdíjas gólt szerzett. Borbola Bence helyszíni tudósítása

Várkonyi Bence már Marco Rossi meghívójának is örül. Először készülhet a felnőtt nemzeti csapattal Várkonyi Bence, aki gyerekként a kertben vívta legkeményebb meccseit, s akkor is hitt magában, amikor az utánpótlás-válogatottakban nem kapott lehetőséget – a Qarabag 24 éves belső védője Borsos Lászlónak beszélt a meghívás pillanatáról, a családjáról és az elmúlt évek fordulópontjairól

Keresztes Krisztián: Mintha kést szurkáltak volna a térdembe. A pénteki bajnokiról, a fájdalmáról és a válogatottról is beszélt lapunk érdeklődésére Keresztes Krisztián, a Greuther Fürth belső védője. Cserháti András írása

Nagyszerű formában játszik a Rizesport erősítő Mocsi Attila, ezt a török élvonal középső védőinek teljesítményrangsora is bizonyítja. Judi Ádám háttéranyaga

Tehetségét a legmagasabb szinten is kiszúrták. A berlini vb nyolc legígéretesebb fiatalja közé beválasztott Josepovits Kinga, a nyolcadikként záró magyar válogatott 18 éves centere büszke arra, hogy a legmagasabb szinten is felfigyeltek a teljesítményére. A válogatott kosárlabdázóval Fazekas Zoltán beszélgetett

Kiss Ágnes: Azért tudok az ezüstéremnek is örülni. Két világbajnoki ezüstéremmel tért haza Poznanból, mégsem volt teljesen boldog, hiszen az olimpiai számban nem jött össze a dobogó. Néhány nappal később öt országos bajnoki címmel vigasztalódott a 21 esztendős kenus, Kiss Ágnes – vele értékeljük a maga mögött hagyott évet, s előretekintünk a következő szezonra. Krasznai Bence interjúja

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FTC NS-ajánló Várkonyi Bence
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