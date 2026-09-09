A Chelsea kétgólos hátrányból fordítva jutott tovább a Ligakupában

A Chelsea messze nem a legerősebb kezdővel állt fel, hiszen többek között Emíliano Martínez, Pedro Neto, Reece James, Cole Palmer, Joao Pedro és Morgan Rogers is csak a kispadon kapott helyet. Így nem is volt akkora meglepetés, hogy a 23. percben a Leeds megszerezte a vezetést: a bosnyák válogatott Tarik Muharemovic szépen felugorva fejelt a kapuba Harry Wilson szögletéből.

A második félidőre bejött James, Rogers, Palmer és Neto is, mégis a Leeds szerzett újabb gólt, az amerikai Brenden Aaronson növelte csapata előnyét.

Eldőlt? Dehogy. Öt perccel később Palmer büntetőből szépített, majd két percre rá ugyanő újabb gólt szerzett. A 60. percben pedig már a londoniak vezettek Neto találatával, majd jött Welbeck, és így 12 perc alatt a mínusz kettőből plusz kettő lett a Chelsea-nek.

Dominic Calvert-Lewin még szépített, de Valentín Barco találata és Welbeck második gólja minden kérdést lezárt: a Chelsea 6–3-mal jutott be a nyolcaddöntőbe.

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A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Chelsea–Leeds United 6–3 (Palmer 53., 55. – az elsőt 11-esből, Neto 60., Welbeck 65., 90+4., Barco 80., ill. Muharemovic 23., Aaronson 48., Calvert-Lewin 75.)