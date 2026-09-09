Vámos Petra hét gólt lőtt a BL-címvédő Metzben

A liga honlapja szerint Albek Anna ezúttal nem szerepelt a hazaiak keretében. Szabó Edina vezetőedző csapata, a – Vác elleni Európa Liga-selejtezőre készülő – Saint-Amand HB odahaza 32–29-re győzött az EL-címvédő JDA Bourgogne Dijon ellen.

Faluvégi Dorottya kettő, a hozzá hasonlóan Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csenge négy góllal járult hozzá a CSM Bucuresti 30–21-es győzelméhez a CSM Targu Jiu otthonában a román női bajnokságban.

A spanyol női élvonal nyitányán Zsembery Viktória öt találatával a BM Porrino hazai pályán 27–19-re verte a CBM Morvedrét, amelyben Török Lilly kétszer talált be.

Ilic Zoran négy és Fazekas Gergő két gólja ellenére a lengyel Orlen Wisla Plock 26–25-re kikapott a francia HBC Nantes otthonában a férfi Bajnokok Ligája első csoportkörének első fordulójában.