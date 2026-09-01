Corbu Máriusz: Ha lehetett volna, a pályán alszom; Bolla Bendegúz: Mindig lesz olyan, aki kritizál valamiért

A Nemzeti Sport

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Sérülése miatt az idény első öt bajnokiját ki kellett hagynia Nagy Zsoltnak, ám a Ferencváros ellen visszatért, és úgy véli, a forduló rangadóján a döntetlenre rászolgált volna a Puskás Akadémia. A 38-szoros válogatott labdarúgó 2007-ben került Felcsútra, reméli, sikerül emlékezetessé tenni a jövőre esedékes húszéves jubileumot, ehhez megfelelő alapot jelenthet, hogy Babó Levente irányításával jó irányba halad a csapat. A 33 esztendős futballistát a les címén meg nem adott góljukról is kérdeztük. Nagy Zsolt azt mondta, „a magam részéről Naby Keitát tartom annyira jó futballistának, hogy kijelentsem, abban a helyzetben meg akarta játszani a labdát, vagyis a gólt meg kellett volna adni. Az első félidőben lefutballozott bennünket a Ferencváros, de a szünet utáni teljesítményünkért megérdemeltünk volna egy pontot.”

Kitűnően kezdte az idényt Corbu Máriusz, a Ferencváros eddigi tétmérkőzésein kezdő volt, és három gólt szerzett. A 24 éves középpályás élvezi a Borbély Balázs által megálmodott futballt: „A nyáron játékrendszert váltottunk, és nekem sokkal jobban fekszik, amikor négy védővel játszunk. A vezetőedzőtől sok hasznos tanácsot kapok, érzem, hogy mindennap fejlődök, élvezem a közös munkát.” Corbu a Székelyföld Labdarúgó Akadémián nevelkedett, 2019-ben, mindössze 17 évesen mutatkozott be az FK Csíkszereda felnőttcsapatában, egy évvel később a Puskás Akadémiához szerződött, aztán 2024 nyarán a ciprusi APOEL-hez, idén január óta pedig az FTC labdarúgója. Lapunknak azt mondta, örül, hogy az Európa-ligában a Milan is a Fradi ellenfelei közt lesz, „ráadásul a nagypapám és édesapám is kedveli a klubot”.

A Konferencialiga-búcsú után bajnoki győzelemmel javított a Rapid Wien, amely négy forduló után százszázalékos mérleggel első az osztrák élvonalban. „Nagyon megfogott bennünket a Kl-kiesés a Hearts ellen, főleg azért, ahogyan történt – mondta a Nemzeti Sportnak Bolla Bendegúz. – Mentálisan és erőnlétileg is nagyon lent voltam utána, a futballban viszont három-négy naponta jön az újabb meccs, és egy értékes győzelemmel megmutattuk, milyen csapat vagyunk.” A 26 éves magyar légiós szerződéséből már csak egy év van hátra. Hamarosan fontos döntés előtt állhat, Bécsben pedig alighanem az ő sorsa lesz az egyik legérdekesebb kérdés a következő hetekben-hónapokban. „Biztosan meghatározó döntés lesz a pályafutásomban, hogy hosszabbítok-e vagy más irányba indulok, mégsem izgulok miatta – már csak azért sem, mert remekül érzem magam Bécsben.”

Öt mérkőzésből öt vereséggel, egy ponttal és 17 játszmából mindössze kettő megnyerésével búcsúzott a magyar női röplabda-válogatott az Európa-bajnokság csoportkörében, s lett összesítésben a 23. A fiaskó után elkészült a játékosok és a szövetségi kapitány értékelése. A legjobb, 7-es osztályzatot Németh Anett kapta kollégánktól, „ő volt, aki most is hozta magát: száz pontjával a csoportkör ötödik legeredményesebb játékosa volt, a törökök elleni találkozó kivételével mindig ő lett a mérkőzés legponterősebb játékosa. A végére azért egy kicsit ő is belefásult, mert a szlovénok ellen ehhez elég volt már neki 13 pont is. Rossz belegondolni, hogy mi lett volna, ha ő nincs.” Alessandro Chiappini szövetségi kapitányé tipikus edzősors: a tavalyi Európa-liga-ezüstérem után mindenki a vállán vitte, az Eb-szereplés után a fejét követelik.

Guzi Blanka vasárnap Kujjangban a negyedik magyar női öttusázó lett, aki egyéni világbajnoki címet ünnepelhetett. Remekül sikerült a 2026-os idénye, többek között két világkupaversenyen aranyat, egyen ezüstöt, valamint Európa-bajnoki bronzérmet szerzett, és kilenc versenyéből csak egyszer nem állt dobogón. Lapunknak a DVTK sportolója azt nyilatkozta: „Már a döntő napjának estéjén a fejemben járt: nagyon jó, nagyon szép eredmény, de ez is csak egy állomás, és van még a tarsolyomban. Jövőre kezdődik az olimpiai kvalifikációs időszak, megvannak a céljaim, és abszolút ezek mentén fogok haladni. Motivál az újabb kvótaszerzés, ráadásul 2027-ben Magyarország rendezi a világbajnokságot.”

Szomorúság és döbbenet Argentínában: hétfőn bejelentette visszavonulását a válogatottól Lionel Messi, aki 2022-ben aranyérmes, 2014-ben és 2026-ban pedig ezüstérmes lett a világbajnokságon. Martín Mazurt, a neves argentin sportújságírót arról is kérdeztük, mit adott hazájának a 39 esztendős futballzseni két évtizedes pályafutása a nemzeti csapatban. „Amikor Lionel Messi visszavonul a válogatottól, minden más háttérbe szorul, nincs gazdaság, politika, válság vagy nagyvilág. Számos nézőpontból lehet ezt feldolgozni, annyi mindent lehet felidézni, újra átélni és megérteni. Ez az elmúlt húsz évünk története – és vannak, akiknek ez a húsz év jelenti az egész életet. Futballszakmai szempontból nagyobb, mint Maradona, ezt az összes statisztika bizonyítja. De azt gondolom, mostanra Diego mellett foglal helyet abban a futballszentélyben, amely Argentína folklórjának és mitológiájának része.”

Ha stabilizálja csapatvédekezését, szép idény várhat a 2. Bundesligában szereplő Greuther Fürthre. Keresztes Krisztián, az együttes magyar hátvédje lapunk érdeklődésére elmondta, a Fürth az előző idényben csak az osztályozón vívta ki a második ligában maradást, ezúttal többre vágyik: „Ha a kapott góljaink száma jelentősen csökken, merész álmaink lehetnek, hiszen a játékunk megfelelő, gyors támadókkal veszélyt jelentünk az ellenfelek kapujára. Minden fejben dől el: ha koncentrálsz és hiszel magadban, biztos lehetsz benne, hogy te fejeled el a labdát vagy te szabadítasz fel.” A hátvéd arról is beszélt, hogy „szép lakásban élünk Fürth és Nürnberg határán, autóval mindössze tíz perc a stadion. A rutinosabb futballistákat megkérdeztem, hová érdemes elmenni, több jó éttermet is ajánlottak, amelyek valóban beváltak.”

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