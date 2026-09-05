Nemzeti Sportrádió

Schäfer András: ünnep és vereség; Végre rangadó lesz a derbi!

L. P. I.L. P. I.
2026.09.05. 23:43
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Schäfer András a 100. Bundesliga-meccsén lépett pályára. Az Union Berlin 27 éves magyar válogatottja Gyenge Balázsnak ebből az alkalomból adott még a leverkuseni bajnoki előtt exkluzív nagyinterjút, amelyben a kezdetekről, a Németországba szerződésről, a sérülések utáni talpra állásról éppúgy beszélt, mint a lehetséges világbajnoki részvételről. Aztán Leverkusenben 0–4-nél állt be az Unionba…

A Ferencváros és az Újpest is az élbolyban – végre újra rangadó lesz a derbi! Kétoldalas felvezető összeállításunkban Mariano Gómez és Aljosa Matko beszél a vasárnapi csúcsmeccsről – könnyen lehet, hogy a pályán is sűrűn összefutnak majd… Duducz Tibor pedig a Fradi frissen igazolt középpályását, a szlovák Matús Berót mutatja be.

Mindemellett kisvárdai és debreceni vendégsiker és további két vasárnapi összecsapás – minden, amit az NB I hétvégi fordulójáról tudni érdemes, négy oldalon.

A Nigéria-veréssel továbbjutott női kosárválogatottunk a vb-n. Ehhez kellett a franciák papírforma-győzelme is Dél-Korea ellen, a lényeg, hogy már biztosan nyolcaddöntőzhet a csapat, amely elsősorban Juhász Dorka, Takács-Kiss Virág és Lelik Réka kiváló játékával nyert 28 év után újra vb-mérkőzést, és már biztosan a 12 között végez. Fazekas Zoltán berlini helyszíni jelentése egy oldalon.

És még: Győri BL-rajt a női kézilabda BL-ben, kajak-kenu ob, Formula–1-es Olasz Nagydíj, tenisz US Open, Varga-dupla a görög futball-ligában, gyógyulóban a Liverpool.

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